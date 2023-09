Qué ocurre con Tingyun en Honkai Star Rail: ¿jugamos con un personaje muerto?

Tingyun es un personaje muy querido de Honkai Star Rail, pero la actualización 1.3 del juego la trata de una forma que ha sorprendido a los fans. ¿Qué ocurre realmente con este personaje?

Tingyun es un personaje de Rayo de 4 Estrellas que conocemos nada más llegar a Luofu de Xianzhou. Su personalidad y picardía la convierten rápidamente en uno de los personajes más queridos del juego. Sin embargo, algo ocurre con Tingyun en Honkai Star Rail conforme avanzamos en la historia.

Si aún no has superado las misiones de la versión 1.2, será mejor que no sigas leyendo, pues vamos a hablar del destino de Tingyun y de lo que ha ocurrido en la historia hasta la llegada de la versión 1.3.

Qué ocurre con Tingyun al final de la historia de Honkai Star Rail en la versión 1.2

Tingyun es la primera cara amable que nos encontramos al llegar a Luofu de Xianzhou. Este personaje nos acompaña para que podamos hablar con el líder Jing Yuan y prácticamente está con nosotros durante toda nuestra aventura en el planeta.

Sin embargo, mientras avanzamos en las misiones principales, descubrimos que el cuerpo de Tingyun es en realidad un disfraz para Phantylia, uno de los 7 líderes de la Legión Antimateria y una temible villana en el juego.

Cuando este secreto se desvela, y Phantylia sale del interior de Tingyun, el cuerpo de la joven cae desplomado al suelo. Muchos, entre los cuales me incluyo, pensaron simplemente que la verdadera Tingyun seguía ahí, y que simplemente estaba desmayada. La versión 1.3 del juego, sin embargo, nos desvela la cruel realidad.

Honkai Star Rail prepara un funeral para Tingyun

Al iniciar la misión Una ofrenda fúnebre y un largo camino por delante, se confirmará que Tingyun muere de manera permanente en el juego. De hecho, toda la trama de la misión de la historia principal de la versión 1.3 gira en torno a comunicar a miembros del Luofu que Tingyun ha muerto y regalarles objetos que Tingyun había elegido cuidadosamente para ellos.

La historia termina con una ceremonia foxiana especial que hace las veces de funeral. No obstante, el cuerpo de Tingyun sigue desaparecido y Yukong se compromete a volver a pilotar una nave para descubrir la verdad definitiva sobre el destino de su aliada. Pero la muerte de Tingyun parece permanente.

¿Por qué la muerte de Tingyun choca tanto a los jugadores?

Será porque venimos mal acostumbrados de Genshin Impact, donde si un personaje muere es casi imposible verlo como personaje jugable. Y sin embargo, Tingyun es un personaje jugable, además muy fácil de conseguir en los Saltos. Por ello, sí, si llevas a Tingyun en tu equipo, estás jugando con un personaje muerto. En otras palabras, no la estás dejando descansar en paz.

Por otro lado, es una decisión extraña por parte de HoYoverse. Los desarrolladores quien hacernos ver lo duro y cruel que puede ser el juego a nivel de historia. Que no solo los villanos pueden morir, sino también amigos y aliados. Pero, si vas a matar a un aliado, ¿no sería lógico eliminarlo de los personajes jugables?

