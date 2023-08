¿Se puede jugar Honkai Star Rail en modo offline?

Honkai Star Rail es un nuevo éxito mundial de HoYoverse que se lanzó hace unos meses. Como tal, nuevos jugadores se lanzan a él a diario y quieren saber si se puede jugar sin conexión o no. Aquí te contamos si hay un modo offline para el juego.

Honkai Star Rail es posiblemente uno de los juegos más populares del mercado. Lo juegan millones de personas en todo el mundo y cada día entran nuevos jugadores.

Sin embargo, en esencia es un juego para un solo jugador, sin opción de multijugador o cooperativo. Esto ha dado lugar a que varias personas se pregunten si el juego puede jugarse sin conexión o no.

En la siguiente sección se presenta un debate sobre este tema.

Hoyoverse

¿Es posible jugar a Honkai Star Rail offline?

La respuesta a si se puede jugar a Honkai Star Rail sin conexión es no. El juego no tiene un sistema multijugador o cooperativo, pero aún así no es posible jugarlo sin Internet. Necesitas estar conectado en todo momento y, si te desconectas, el juego volverá al menú principal.

La razón por la que se ha hecho esto es porque Honkai Star Rail es un juego gacha. Necesitas participar en el sistema gacha si quieres obtener nuevos personajes. Sin embargo, si no obtienes suficiente de la moneda gratuita del juego, Jade Estelar, tendrás que comprar más.

Por lo tanto, el juego consiste en transacciones con dinero real, lo que hace comprensible la conexión obligatoria a Internet. Debes darte cuenta de que este juego es free-to-play, y la moneda del juego es lo que la empresa utiliza para obtener beneficios.

El aspecto siempre online garantiza que la gente no utilice ningún tipo de hacks para obtener nuevos personajes. Aparte de eso, el juego te permite seleccionar un personaje de tu amigo y utilizarlo como propio en determinadas actividades.

Esto no requiere la participación activa de tu amigo, pero es la mínima cantidad de acción multijugador que obtienes en el juego.