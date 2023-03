¿Honkai Star Rail tiene multijugador o cooperativo?

El modo multijugador de Honkai Star Rail funciona de manera un poco diferente a Genshin Impact, así que aquí está todo lo que necesitas saber antes del lanzamiento del juego.

La fecha de lanzamiento de Honkai Star Rail se acerca rápidamente y no pasará mucho tiempo antes de que los jugadores puedan profundizar en el nuevo juego de gacha. Si bien Honkai Star Rail presenta similitudes con Genshin Impact y Honkai Impact 3rd, hay una serie de diferencias que lo separan de los juegos móviles anteriores de HoYoverse.

Uno de ellos es la funcionalidad multijugador del juego. De hecho, muchos aventureros se preguntarán si Honkai Star Rail tiene multijugador. Afortunadamente, nuestro práctico artículo ha detallado todo lo que necesitas saber sobre estas funciones.

¿Honkai Star Rail es multijugador?

No, Honkai Star Rail no es multijugador en el sentido tradicional. Si bien los jugadores pueden agregar a sus amigos y otros aventureros, no pueden unirse para asumir contenido juntos. En cambio, los jugadores pueden tomar prestado el Personaje de apoyo de un amigo y usarlo en Calyxes y Cavernas de la Corosión.

Es importante tener en cuenta que los personajes de apoyo son adiciones temporales a tu equipo y se ajustarán adecuadamente a tu nivel. Por lo tanto, aquellos que deseen seleccionar el personaje de nivel superior de un amigo para derretir a sus enemigos no podrán hacerlo.

Cómo usar personajes de apoyo en Honkai Star Rail

Para jugar Honkai Star Rail con el personaje de apoyo de un amigo o la unidad de un usuario aleatorio, deberás seguir los pasos que se describen a continuación.

Introdce cualquier Calyx.

Selecciona ‘Desafío’ para entrar en la pantalla de selección de personaje.

Haz clic en el icono verde de ‘Apoyo’ en el lado derecho de la pantalla.

Elige un personaje de apoyo y selecciona uno del menú.

Es importante tener en cuenta que cuando un jugador usa tu personaje de apoyo, recibirás bonificaciones como crédito . Por lo tanto, establecer un personaje de apoyo es una excelente manera de ganar algo de dinero extra, lo cual nunca es malo considerando lo caro que puede ser subir de nivel a los personajes.

Cómo configurar un personaje de apoyo en Honkai Star Rail

Configurar un personaje de apoyo es fácil de hacer en Honkai Star Rail y se puede hacer siguiendo estos sencillos pasos:

Abre el menú del juego

Selecciona tu perfil de Trazacaminos

Haz clic en la pestaña Personaje de apoyo

Elige tu personaje de la lista de unidades

Recomendamos elegir los mejores personajes de Honkai Star Rail como tu personaje de apoyo, ya que esto aumentará las posibilidades de que las personas usen tus unidades en las carreras de Calyx. Esto, a su vez, te recompensará con más créditos al usarlos.

¿Honkai Star Rail agregará multijugador en el futuro?

Al momento de escribir, HoYoverse aún no ha revelado ninguna noticia sobre si Honkai Star Rail incluirá el modo multijugador tradicional en el futuro. Si bien la falta de multijugador en Honkai Star Rail puede ser una decepción para muchos fans, HoYoverse siempre podría agregar la funcionalidad cooperativa en el futuro.

Después de todo, esta información proviene de la versión beta de Honkai Star Rail y las cosas podrían cambiar antes de la fecha de lanzamiento oficial del juego.