League of Legends prepara cambios importantes para los minions

Riot ha declarado en un blog reciente que actualmente están explorando formas de crear mejores habilidades para ajustar los roles de manera integral, señalando que están considerando cambiar la forma en que trabajarán los minions (súbditos) en la pretemporada de League of Legends 2024.

Estamos a un tercio del camino a través de la temporada 2023 de League of Legends, con la Temporada 13 trayendo la dragona Tecnoquímica y nuevas mascotas de la jungla para sacudir el MOBA. La temporada actual de League of Legends todavía tiene mucho camino por recorrer, con aproximadamente 16 parches más hasta que lleguemos a la pretemporada 2024. Sin embargo, eso no ha impedido que Riot experimente con el juego mucho antes de lo previsto.

Riot ha expresado en una publicación reciente las dificultades para equilibrar las clases con luchadores y ADC como ejemplos en esta temporada. Si bien el diseñador principal de campeones, Riot Axes, cree que las dos clases se encuentran en un estado más o menos estable, ha declarado que el conjunto de herramientas actual que tienen para equilibrar las clases está demasiado limitado. Axes mencionó que los cambios simples, como revertir Teleportar, no mejoran el juego, sino que introducen un nuevo conjunto de problemas para que los diseñadores los resuelvan.

League of Legends quiere traer cambios a los minions y expandirse

Debido al conjunto de herramientas limitado, Riot busca expandirse y explorar nuevas formas de equilibrar las clases de una manera más holística. Una de las posibles soluciones que se están explorando es a través del cambio de minions.

Riot Games La dragona tecnoquímica regresó tras su inicial desactivación en la Temporada 13

“Una de las opciones que estamos pensando para la pretemporada (no prometo nada, pero lo estamos investigando) es poder ajustar mejor los roles unos frente a otros de forma integral (por ejemplo, diferenciando los súbditos de cada calle)”, explica Axes.

Riot ha jugado con los súbditos antes, ajustando previamente tanto el oro como la experiencia que dan los súbditos en el carril central. Estos cambios podrían significar que tendríamos diferentes minions en cada calle de League of Legends, cambiando fundamentalmente el juego y cómo se juega.

Vale la pena señalar que estos cambios en los minions se están explorando actualmente, lo que significa que no se ha confirmado que se agreguen para la pretemporada de 2024 de League of Legends. Sin embargo, es bueno ver que Riot está buscando experimentar nuevas formas de equilibrar el juego.