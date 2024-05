¿Es malo Vanguard para mi ordenador? Anticheats de League of Legends y VALORANT

Vanguard es el sistema anti trampas de Riot Games para League of Legends y VALORANT, y si no sabes si es malo para tu ordenador te explicamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Cuando se lanzó VALORANT Riot Games anunció que vendría con el sistema anti trampas de Vanguard para detectar a aquellos que usasen trampas en el shooter. Pero ahora en la temporada 2024 de League of Legends los desarrolladores han decidido incluirlo también en el MOBA.

Sin embargo, la inclusión del sistema ha traído mucho descontento por parte de la comunidad que acusan a Riot Games de controlar nuestros ordenadores. Si estás confundido por todo lo que estás leyendo no te preocupes porque te echamos una mano.

¿Es Vanguard malo para mi ordenador?

No, Riot Games ha dejado claro que el software de Vanguard es seguro para nuestros ordenadores

La polémica de los jugadores con Vanguard reside en que al instalar cualquier juego de Riot se incluye el anti trampas y este opera desde la propia Bios de nuestro ordenador que es el software integrado responsable de iniciar el sistema.

Al almacenarse en esa capa, Riot ha afirmado a través de un comunicado que el software ni modifica, ni almacena, ni recopila la información de los usuarios. Además, el anti trampas solo se activa cuando en nuestra pantalla estamos jugando al LoL o al VALORANT.

En el caso de que estés experimentando algún tipo de problema con el anti trampas ponte en contacto con el equipo de asistencia de Riot.

¿Permite Vanguard trackers en los juegos?

No, Vanguard no nos deja usar trackers de ningún tipo ni en VALORANT ni en League of Legends. Es decir, si Vanguard detecta que estamos usando el Blitz para saber los enfriamientos de un enemigo el anti trampas lo detectará como un hack y podrían banearnos por ello.

Lo mismo podrá ocurrir con cualquier otro programa de terceros. Si quieres usar alguno de ellos durante tus partidas tienes que ser consciente de que lo haces bajo tu propio riesgo y que puedes ser penalizado por Riot Games.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber de Vanguard.