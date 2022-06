Adelanto de Nilah, la nueva campeona de League of Legends: habilidades, fecha de lanzamiento y más

Riot Games no quiere dejarnos sin contenido en League of Legends, y el equipo ha adelantado a Nilah, la nueva ADC del juego que ya tiene su propio adelanto. Esto es todo lo que sabemos de ella como quién es y cuándo llegará.

A pesar de que muchos jugadores todavía no se han acostumbrado a Bel’Veth en League of Legends, Riot ya tiene preparado el próximo lanzamiento de una nueva campeona. Durante los últimos meses no hemos parado de ver nuevas incorporaciones como las de Zeri y Renata Glasc, pero los desarrolladores parece que no quieren que termine la fiesta.

Esta misteriosa campeona podría tener el importante papel de cambiar por completo el meta, y esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre ella.

¿Quién es Nilah en League of Legends?

De momento solo sabemos que el nuevo campeón de League of Legends tendrá el nombre de “Nilah” como bien supimos el 17 de junio.

Asimismo, en las redes sociales oficiales del juego nos dieron un misterioso adelanto de lo que sería la nueva campeona. En menos de diez segundos vimos su silueta en un ¿embarcadero de Aguas Estancadas?

Las aguas de la vida fluyen sin fin. ¿De quién será la historia que cuenten? Desde costas lejanas, mañana. pic.twitter.com/ieqX9GW0YB — League of Legends ES (@lol_es) June 16, 2022

A principios de la temporada 12, Ryan “Reav3” Mireles ya nos adelantó de su llegada explicándonos que sería un personaje “muy misterioso y para nada tradicional”.

No tuvimos más información sobre Nilah en League of Legends hasta el blog del 18 de abril. Aquí el mismo rioter nos adelantó que sería un personaje centrado en el cuerpo a cuerpo, y la historia de una pelea en la Ostraberna de Bill, el Ostras nos dio un poquito más de información.

Según el relato, se refirió al personaje como “colorido y mortífero forastero que vino a Runaterra desde una tierra que se encuentra más allá de los mares”. Tras un malentendido con unas tropas noxianas, Bill nos relata que solo escuchó “risas y salpicaduras de agua”. Tras ello, nos mostraban una imagen que mostraban unas garras en la pared remarcadas por el color lila de la bebida.

¿Cuándo llegaría Nilah a League of Legends?

De momento, lo único que sabemos es que el personaje llegará más adelante a League of Legends. Lo más probable es que lo podamos tener entre julio o agosto como ya ocurrió con Vex y Akshan en la temporada 11 y que salieron muy juntos el uno del otro.

A pesar de ello, actualizaremos la noticia en el momento en el que tengamos más información.