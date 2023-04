Rework de Neeko en League of Legends: fecha, nuevas habilidades y más

El rework de Neeko en League of Legends finalmente llegó al PBE, dando a los jugadores noticias sobre la campeona y un vistazo a sus nuevas habilidades. Está lista para lanzarse en el parche 13.9.

Riot está produciendo actualizaciones “medianas” en League of Legends junto con nuevos lanzamientos de campeones, revitalizando la lista del juego. La midscope reciente de Yuumi no fue exactamente un gran éxito entre la comunidad, pero la mayoría de los midscopes como los de Jax y Syndra dieron en el blanco.

Este último realmente no ha encontrado un lugar en el meta de League of Legends. Si bien Neeko ha entrado y salido como una maga de la calle central y un personaje de apoyo, sus clones engañosos realmente no están a la altura de sus intenciones, y el resto de su equipo se desploma entre una combinación de daño y utilidad difíciles de usar.

¿Qué cambia en el redwork de Neeko en League of Legends ?

Mientras en la Grieta aún jugamos a la Neeko “antigua”, su tasa de selección es increíblemente baja, de alrededor del 1,2%. Solo los jugadores más acérrimos de Neeko se han aferrado a este campeón. Esto fue algo que Riot destacó al anunciar la actualización de Neeko.

“Queremos refrescar a los campeones que no están a la altura de las expectativas de los jugadores que los aman”, explicó el desarrollador Ryan ‘Reav3’ Mireles en agosto. “Tratamos de fortalecer aún más su magia, en lugar de reinventarla”.

Con Neeko finalmente llegando al PBE, hemos visto cómo se ve esa forma de fortalecerla. Si bien no ha cambiado demasiado, su nueva pasiva le da un potencial increíble y ha llevado a los jugadores a creer que podría emerger como jungla.

Nuevas habilidades de Neeko en League of Legends

Estas son las habilidades de Neeko con su rework:

Pasiva – Encanto Innato

Cuando Neeko pasa dos segundos cerca de de monstruos no épicos, súbditos aliados, trampas o plantas de la jungla, canaliza su energía. Tras esto, puede hacer clic en la barra de su pasiva para convertirse en esa unidad. También puede pulsar sobre la cruz para cancelar la energía almacenada. Solo se puede acumular energía de una unidad.

La transformación de Neeko ya no se deshace al recibir daño. Solo, cuando recibe un efecto de control o si el daño es suficiente para acabar con ella.

Neeko ya no recibe velocidad de movimiento o ataque al transformarse en una unidad con mejores estadísticas que ella.

El cooldown se ha reducido a 6 segundos a todos los niveles

Q – Estallido floreciente

Daño inicial sin cambios

Daño de explosión: 40-140 (+20% AP) >>> 35-135 (+25% AP)

(NUEVO) Daño adicional de monstruos en explosiones: 30/40/50/60/70

W – Cambiaformas

(NUEVO) Los ataques potenciados infligen 50 de daño adicional a los monstruos

(NUEVO) Neeko ahora puede controlar su clon volviendo a lanzar la habilidad

(NUEVO) El clon ahora reproduce animaciones y sonidos de las habilidades y animaciones de Neeko

E – Maraña de púas

Daño: 80-220 (+60% AP) >>> 70-210 (+65% AP)

R – Brote Sorpresa

Después de 1,25 segundos, Neeko salta en el aire y suspende a todos los enemigos cercanos mientras está en el aire. Después de 0,6 segundos, Neeko aterriza y estrella a los enemigos suspendidos contra el suelo. Los enemigos permanecen aturdidos durante un total de 1,25 segundos. (Esencialmente, es la misma habilidad que antes pero con un golpe agregado)

Escudo eliminado

Todavía puede ocultar la canalización a los enemigos si está disfrazada mientras lanza la habilidad.

Daño: 200-650 (+130% AP) >>> 150-550 (+100% AP)

Enfriamiento: 90 >>> 120-90

Fecha de lanzamiento para el rework de Neeko

Según el blog de desarrollo de Riot, el rework de Neeko ha estado plagado de problemas técnicos durante los meses que llevó refinar su kit. Sin embargo, tras una larga espera, el rework de Neeko por fin tiene fecha de lanzamiento a la vista. Está en el PBE y se espera que llegue en el parche 13.9 que, según el plan de parches de Riot, debería ser el 3 de mayo de 2023.