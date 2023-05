Parche 13.9 de League of Legends: rework a Neeko, nerf a Jinx y ajustes a Bel’Veth

El parche 13.9 de League of Legends será un parche de transición, no obstante, viene con varios cambios importantes donde se destaca el rework a Neeko y el martillo del nerfeo para campeones que se han estado pasando de la raya. Esto es todo lo que tienes que saber del nuevo parche.

A pesar de que actualmente está celebrándose el MSI con un meta muy concreto no implica que la función no pueda seguir hacia delante en League of Legends. Por ello, los cambios, aunque serán menores, se centran en mantener la estabilidad del juego.

Ya nos han avisado de que el parche 13.10 vendrá repleto de cambios a los objetos y súbditos, por lo que aprovechad antes de que todo cambie de forma abrupta.

Todos los cambios del parche 13.9 de League of Legends

Las notas al completo con los cambios en ARAM podéis encontrarlos aquí.

Campeones buffados

Aatrox

[Pasiva]: daño físico adiconal: 4-10 de la vida máxima del objetivo > 4-12%

Velocidad de movimiento adicional [R]: 50/65/80% > 60/80/100%

Amumu

[W]:

Daño mágico fijo por segundo: 12/16/20/24/28 > 20 todos los niveles

Daño mágico por segundo según porcentaje de vida: 1/1,15/1,3/1,45/1,6% > 1/1,15/1,5/1,75/2%

Swain

[Q]: Daño mágico: 60/80/100/120/140 (+38 % del PH) > 65/85/105/125/145 (+40 % del PH). Daño adicional por estallido: 12/22/32/42/52 (+8 % del PH) > 15/25/35/45/55 (+10 % del PH). Daño mágico máximo: 108/168/228/288/348 (+70 % del PH) > 125/185/245/305/365 (+80 % del PH).



Trundle

Estadísticas básicas:

Velocidad de ataque básica: 0,6 > 0,67

Maná básico: 281 > 340

Volibear

[W]: Daño físico: 5/30/55/80/105 (+100 % del DA) (+5 % de la vida adicional) ⇒ 5/30/55/80/105 (+100 % del DA) (+6 % de la vida adicional). Relación de curación en función de la vida que le falte: 7/8,5/10/11,5/13 % ⇒ 8/10/12/14/16 %.



Campeones nerfeados

Jinx

Estadísticas básicas: Crecimiento de daño de ataque: 3,4 > 3,15



Sion

[Pasiva]: 2-19 (1 de vida por nivel) > 2,3-24,4 (1,3 por nivel)

Ajustes a campeones

Neeko

En este parche el equipo ha decidido pasar por la camilla de operaciones a Neeko. En esta actualización mediana se ha llevado a cabo un ajuste de todas las habilidades de la campeona.

Puedes echarle un vistazo al completo de las nuevas estadísticas y cambios aquí.

Bel’Veth

Estadísticas básicas: 1,7 > 1,5

Modificación de daño a monstruos [Q]: 120% > 140%

Kayle

[E]: Relación del Poder de Habilidad al golpear: 25 % del PH > 20 % del PH. Daño a oleadas de la pasiva: 15/20/25/30/35 (según el nivel de la E) > 20-41 (según el nivel del campeón, niveles 11-18).

[R]: Tiempo de lanzamiento: 1,5 s > 0,5 s. Radio de área de efecto: 525 > 675/675/775. *ELIMINADO* Al lanzar la habilidad definitiva sobre sí misma, ya no se reduce el alcance de Kayle. Duración de invulnerabilidad: 2/2,5/3 s > 2,5 s. Lapso de tiempo hasta la caída de la espada: 1,5 ⇒ 2,5. Daño mágico: 200/350/500 (+100 % del DA adicional) (+80 % del PH) > 200/300/400 (+100 % del DA adicional) (+70 % del PH).



Taliyah

Bloqueo durante el lanzamiento de la [R]: cada vez que Taliyah reciba o inflija daño > cada vez que Taliyah reciba daño.

Cambios al sistema

Perdición del liche

Poder de habilidad: 75 > 85

Todas las nuevas skins del parche 13.9 de League of Legends

En esta versión se conmemora el MSI por lo que le damos la bienvenida a una nueva temática dentro del juego: sombra de tinta.

En esta nueva línea de aspectos tendremos a Aurelion Sol, Kai’Sa, Maestro Yi, Udyr, Volibear, Yone y Yasuo (+ skin de prestigio). Tienes más información al respecto sobre las nuevas skins que llegan al juego aquí.