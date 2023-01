Superliga 2023 split de primavera: equipos, calendario, horarios y más

El split de primavera de Superliga de League of Legends 2023 está a puntito de empezar, y para que puedas seguir la mejor competición española te traemos todo lo que necesitas como los equipos que participan, resultados de los encuentros y el calendario de cada jornada.

La Superliga de League of Legends se ha asentado como una de las mejores competiciones de las ERL actuales, y es que todo puede pasar en esta liga desde robos de Barón épicos a destellos contra el muro.

Con varios cambios dentro del conjunto de equipos que conforman la liga así como de los rosters, es mejor estar al día para no perdernos ni un solo detalle. Ya sabéis lo que dicen por ahí “si no te gusta la Superliga no te gusta el LoL”.

¿Volverá Team Heretics a alzarse con la copa este año o FnaticTQ reclamará lo que una vez fue suyo?

Flickr: @lvpes / BorjaB Team Heretics son los actuales campeones de Superliga

Split de primavera de la Superliga 2023: todo lo que tienes que saber

Cambios a los días de la competición de Superliga 2023

Con los cambios al formato de la LEC 2023, la Superliga se ha visto obligada a cambiar los días de los partidos.

De esta forma, en vez de que las jornadas se lleven a cabo lunes y jueves se llevarán a cabo martes y jueves cambiando así la Superliga Segunda El Corte Inglés a miércoles y viernes. Asimismo, las semanas de super week las jornadas se disputarán lunes, martes y jueves.

Flickr: @lvpes / BorjaB ¿Quién se alzará campeón en este nuevo split?

Calendario de la Superliga split de primavera: todos los encuentros

El horario de tarde de la Superliga se mantiene intacto comenzando a las 18:00 horas (peninsular española) y terminando a las 22:00. Asimismo, recordad que el denominado “partidazo” de la jornada se hará siempre a las 21:00 horas.

A medida que se vayan disputando los partidos iremos actualizando los resultados. ¡No dudéis en regresar a esta noticia para saber qué ha ocurrido!

Lunes 16 de enero – jornada 1

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 BSO vs BAR 19:00 FNTQ vs MRS 20:00 RBLS vs GSNS 21:00 HRTS vs GIA 22:00 UCAM vs KOI

Martes 17 de enero – jornada 2

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 UCAM vs GSNS 19:00 HRTS vs RBLS 20:00 MRS vs BSO 21:00 BAR vs KOI 22:00 FNTQ vs GIA

Jueves 19 de enero – jornada 3

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 FNTQ vs RBLS 19:00 BAR vs GSNS 20:00 UCAM vs HRTS 21:00 BSO vs KOI 22:00 MRS vs GIA

Martes 24 de enero – jornada 4

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 GIA vs BSO 19:00 KOI vs GSNS 20:00 MRS vs RBLS 21:00 BAR vs HRTS 22:00 FNTQ vs UCAM

Jueves 26 de enero – jornada 5

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 GSNS vs BSO 19:00 GIA vs RBLS 20:00 KOI vs HRTS 21:00 MRS vs UCAM 22:00 BAR vs FNTQ

Martes 31 de enero – jornada 6

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 BSO vs RBLS 19:00 GSNS vs HRTS 20:00 GIA vs UCAM 21:00 KOI vs FNTQ 22:00 MRS vs BAR

Jueves 2 de febrero – jornada 7

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 HRTS vs BSO 19:00 RBLS vs UCAM 20:00 GSNS vs FNTQ 21:00 GIA vs BAR 22:00 KOI vs MRS

Martes 7 de febrero – jornada 8

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 BSO vs UCAM 19:00 HRTS vs FNTQ 20:00 RBLS vs BAR 21:00 GSNS vs MRS 22:00 GIA vs KOI

Jueves 9 de febrero – jornada 9

Horario (peninsular español) Encuentros 18:00 FNTQ vs BSO 19:00 UCAM vs BAR 20:00 HRTS vs MRS 21:00 RBLS vs KOI 22:00 GSNS vs GIA

Todos los equipos de Superliga split de verano 2023

En esta nueva temporada G2 Arctics no participará en Superliga siendo Rebels Gaming el equipo encargado de quedarse su plaza. Del mismo modo, Guasones consiguió ganarle a MAD Lions las relegations lo que competirá junto al resto de clubes.

