The Mageseeker de League of Legends: Sylas, fecha de lanzamiento, gameplay y más

Riot Forge nos presenta The Mageseeker, una nueva historia del universo de League of Legends donde Sylas y su rebelión por la mágica será sus protagonistas. Para que no te pierdas ni un solo detalle te traemos todo lo que tienes que saber al respecto.

Tras un parón de más de un año, Riot Forge, la distribuidora de juegos de League of Legends, ha anunciado que en 2023 lanzarán un nuevo título llamado The Mageseeker.

Como ya pasó con su hermanos mayores Ruined King, Song of Nunu y CONV/RGENCE, el título se centrará en traernos la épica historia de un campeón. En esta ocasión, la cabeza de cartel será Sylas y su temida rebelión mágica que hizo tambalear los cimientos de Demacia.

El artículo continúa después del anuncio.

Te traemos todo lo que tienes que saber sobre el juego así como su fecha de lanzamiento, gameplay, plataformas y mucho más.

The Mageseeker de League of Legends: fecha de lanzamiento

El equipo no ha dado una fecha concreta pero sí que ha asegurado que el juego se lanzará en verano de 2023 como bien han dejado claro en el tráiler revelación.

Gameplay de The Mageseeker de League of Legends

Se ha confirmado que The Mageseeker será un juego RPG de acción en 2D y con estilo píxel ambientado en Demacia. En este reino la magia está prohibida pero, al mismo tiempo, lo usan para mantener el orden.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Con este contexto nos pondremos en la piel de Sylas, un mago fugitivo que llevará a cabo su venganza por todo lo que Demacia hizo en el pasado con los magos. Algo que ya nos adelantó Riot Games en el tráiler de temporada de 2020.

El artículo continúa después del anuncio.

Riot Games En LoL Sylas tiene una skin conmemorando su rebelión ante Demacia

Según explica Riot Forge, el juego ofrece una experiencia de acción y fantasía con una historia sobre el poder, la igualdad y la justicia.

Asimismo, la desarrolladora será Digital Sun, creadora de Moonlighter.

¿En qué plataformas estará disponible?

Al igual que el resto de videojuegos, The Mageseeker estará disponible tanto para PC como para las consolas Xbox, PlayStation y Nintendo Switch.

A medida que tengamos más información sobre el juego iremos actualizando la noticia. ¡Estad atentos! Porque se vienen cositas.