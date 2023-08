Top 10 personajes de League of Legends menos jugados en ranked

League of Legends ofrece a los jugadores más de 160 personajes diferentes con los que jugar, sin embargo, algunos campeones no ven tanto la Grieta como otros. Estos son los 10 campeones de League of Legends que menos se juegan en ranked Solo Duo.

Como en todos los juegos en línea, algunos campeones de League of Legends no tienen tanto tiempo de juego como los más populares. Por cada Yasuo, Kai’sa y Lux, hay Yoricks, Iverns y Skarners. Estos son los 10 campeones menos populares de League of Legends según op.gg.

Los 10 personajes menos jugados de League of Legends

10. Kled

El Jinete Cascarrabias es único, ya que constantemente se ve entre los diez primeros en cuanto a porcentaje de victorias, aunque acaba en esta lista porque los pocos que juegan con él parecen ser realmente buenos jugando con él. Su kit es bastante básico y quizás no el más llamativo. Por eso Kled se ha convertido en un campeón poco común que suele ser elegido por los one-tricks, no muy distinto del viejo Aurelion Sol.

9. Kog’Maw

A pesar de ser una adorable criatura del Vacío que los jugadores han llegado a adorar, Kog’Maw lamentablemente se encuentra en el mismo barco en el que se encuentran campeones como Taric. A pesar de su gran daño, un conjunto de habilidades increíblemente simplista lo deja al final de la lista de elección de la mayoría de los campeones. Y eso que a mí me parece divertidísimo de jugar, pero, claro, no somos muchos en este equipo.

8. Galio

Galio el Coloso, desde su rework, ha tenido un uso consistente en el juego como un apoyo fantástico, y a veces como un mid-laner. Sin embargo, el meta actual no le conviene. Como apoyo, el largo tiempo de reutilización de su definitiva lo deja fuera a pesar de tener una gran CC. Además, es extremadamente fácil contrarrestarle en la calle central.

7. Taric

Las gemas son escandalosas, pero Taric no tanto. El fabuloso Taric también acaba en la lista de campeones menos populares. El hecho de que Taric se centre en unirse a un aliado y apoyarle parece bueno en teoría, pero en la práctica puede resultar incómodo y chocante. Además, otros supports más populares son tan capaces como él, lo que significa que los jugadores tienden a quedarse con los personajes de apoyo más conocidos y fiables en lugar de jugar con Taric.

6. Bardo

La majestuosa entidad conocida como Bardo ocupa el sexto puesto de nuestra lista. Un campeón que nunca acaba de encontrar su sitio, el kit poco ortodoxo de Bardo no lo convierte en una opción para la mayoría de los jugadores de apoyo, que podrían apoyar a su equipo de forma más fiable en campeones como Lulu o Yuumi. Sin embargo, los main Bardo que entienden su potencial pueden llevar realmente al campeón al límite, preparando jugadas que sólo Bardo es capaz de hacer.

5. Kassadin

El Caminante del Vacío ha sido uno de los campeones más temidos de League of Legends. El asesino hiperescalador del Vacío es capaz de diezmar absolutamente las partidas cuando alcanza sus picos de poder. Sin embargo, dado que el meta actual se centra tanto en la fase inicial como en la intermedia, Kassadin no alcanza estos picos con la suficiente antelación, lo que le hace bastante poco popular.

4. Kalista

Una de las mecánicas más importantes de Kalista es su Juramento, que ata a un aliado y lo une a él. Esto proporciona a la pareja varios potenciadores cuando están cerca el uno del otro, y es la única forma en que puede usar su habilidad definitiva. Kalista también tiene una interesante mecánica de autoataque, que le permite saltar después de cada ataque. Por desgracia, debido a la naturaleza de la SoloQ, no es posible contar con un buen support en cada partida, lo que la convierte en una campeona con un índice de elección bastante bajo.

3. Renata Glasc

Debo confesar que me había olvidado completamente de la existencia de este personaje. Renata Glasc, una de las campeonas lanzadas más recientemente. Un support que puede volver a los enemigos unos contra otros. Por desgracia, parece que sus capacidades más ofensivas como encantadora no le han favorecido demasiado en el meta, lo que la convierte en una de las campeonas menos elegidas en estos momentos.

2. Corki

Corki siempre ha sido un enigma en League of Legends. El piloto Yordle ocupa el espacio entre un mid-laner y un ADC. Su pasiva le permite infligir daño mágico, mientras que juega más como un carry a distancia, capaz de infligir increíbles ráfagas con sus cohetes desde lejos. Por desgracia, el estilo de juego poco convencional de Corki le hace mucho menos popular que otros campeones, y por eso está en esta lista.

1. Skarner, el personaje menos jugado de League of Legends

Por desgracia, Skarner se ha convertido en uno de los campeones menos deseados de todo League of Legends. La Vanguardia de Cristal no ha visto la Grieta en casi ninguna fase del juego, y muchos consideran que su kit es demasiado ineficaz para tener un impacto duradero en el juego. El único factor redentor de Skarner es su habilidad definitiva, que le permite paralizar y arrastrar a un enemigo.

Con un rework en desarrollo, Skarner puede encontrar más popularidad pronto, pero hasta entonces, permanecerá en algún lugar cerca del fondo de la Grieta.