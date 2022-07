League of Legends le hará un rework desde cero a Aurelion Sol

League of Legends ha confirmado que Aurelion Sol recibirá un rework completo en la temporada 12 del juego debido a que su kit actual de habilidades deja muchísimo que desear.

Cuando salió Aurelion Sol en League of Legends estaba destinado a ser el dios del carril central. Sin embargo, el forjador de estrellas no ha podido cumplir con ese concepto, y los problemas con su kit actual ha hecho que sea olvidado por la inmensa mayoría de la comunidad.

Actualmente lidera la tasa de selección de campeón más baja con un 0.52% como midlaner. Asimismo, su tasa de victorias, aunque no son las peores, deja muchísimo que desear.

Con una situación tan crítica, Riot Games quiere cambiarlo desde cero. No obstante, su imagen actual, así como su temática quedarán intactas.

Esto es todo lo que sabemos sobre el rework de Aurelion Sol en League of Legends.

¿Cómo será el rework de Aurelion Sol en League of Legends?

El problema con el kit de Aurelion Sol no es nuevo. Desde hace años se siente que el concepto del campeón y la realidad dentro del juego no encajan con lo que quería el equipo de desarrolladores.

Tras pasar por diversos cambios durante los últimos años, Rob “KingCobra” Rosa nos ha comunicado a través de un vídeo que el poderoso dragón pasará por la camilla de actualizaciones.

“Es uno de los campeones más interesantes para nuestros jugadores, sobre todo, por su temática: un dios dragón que forja el espacio, con una personalidad ególatra y tan grande como él. Sabe que es uno de los personajes más poderosos de nuestro universo, y queremos que su kit y su experiencia de juego lo reflejen”.

Por el momento, el equipo todavía no tiene una idea fija de hacia qué dirección tomar con él pero durante el blog de jugabilidad del 15 de julio adelantaron que recibiría una actualización en su [Q].

“Aunque aún estamos con el concepto inicial, nos gustaría tomar un rumbo bastante definido: que saque todo su potencial como mago al final de la partida con poderes divinos y una progresión única”, explicaba el rioter.

Con ello en mente quieren que algunas de las habilidades de Aurelion Sol aumenten de tamaño y mientras lo vayan haciendo los efectos evolucionarán para reflejar el nuevo poder. Es decir, crear un dios espacial para el final de la partida.

¿Cuándo llegará la actualización?

De momento no hay una fecha prevista pero sí saben que lo tendremos en la segunda mitad de 2022.

¿Tendremos por fin al Ao Shin primigenio que nos prometieron con Aurelion Sol?