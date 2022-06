¿Cuáles son los campeones más populares de League of Legends?

Load More

¡Estad atentos! Iremos actualizando la lista a mediada que vayan asentándose los parches y el meta dentro de League of Legends.

Cabe mencionar la increíble caída de popularidad de Lux, Jinx y Zeri . Aunque los tres siguen estando entre el top 20 campeones más populares ya no están tan arriba en la tabla como estaban hacía unos parches.

Unos puestos más abajo volvemos a ver nombres de diferentes tiradores como Kai’Sa, Yasuo y Viego. Aunque Kai’Sa sigue sin estar en su mejor momento, sigue manteniéndose dentro de la champion pool de los usuarios con un 14.2% de la tasa de popularidad en League of Legends. Por su parte, debido al meta actual Viego parece que sigue arrasando por donde pasa.

No obstante, Bel’Veth , la nueva jungla de League of Legends, viene pisando fuerte. De tal punto que ha llegado a meterse en el quinto puesto con un 14.4% de selección por parte de los propios jugadores.

Da igual los cambios que haga Riot Games al meta del juego que Jhin siempre está entre los cinco campeones más populares de League of Legends con un sorprendente 19%. Asimismo, tras él tenemos a Ezreal que se ha convertido por antonomasia en el niño bonito del juego, y sus 17.6% lo subrayan. Misma estela que sigue Miss Fortune con un 16.4%.

Tenemos más de doscientos campeones en League of Legends para escoger pero siempre hay campeones más populares que otro. Por supuesto, es una lista que va oscilando dependiendo del meta en el que estemos así como los diferentes parches que se vayan incluyendo en la Grieta del Invocador.

Con cada nueva temporada la lista de campeones de League of Legends va aumentando, así como su popularidad que está estrechamente ligado a los cambios del parche. ¿Sabéis cuáles son los más populares? Seguid leyendo.

by Paula González