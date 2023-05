Guía de trabajos de aldeanos en Minecraft: Tipos, bloques de puestos de trabajo, cómo cambiar

Los aldeanos son NPCs amistosos dentro de Minecraft, y la mayoría de ellos tienen trabajos estables que son beneficiosos para tu mundo. Aquí están todos los trabajos de los aldeanos de Minecraft, y una guía de cómo maximizarlos en tu mundo.

La mayoría de las veces, en tu viaje te encontrarás con PNJ como los aldeanos. Ahora hay más de 15 trabajos que los aldeanos pueden desempeñar dentro de cada semilla, y su funcionamiento se ha renovado por completo.

Ahora hay más formas de interactuar con los aldeanos que nunca, y no solo acudirás a los comerciantes, ya que ciertos aldeanos van a tener recursos específicos que puedes necesitar.

A continuación encontrarás una guía completa sobre las nuevas formas de trabajar de los aldeanos en Minecraft, junto con algunas preguntas frecuentes sobre sus trabajos y si puedes cambiarlos.

Aldeanos de Minecraft: Tipos de trabajo

Cuando encuentres una aldea en Minecraft, habrá varios aldeanos deambulando por el asentamiento. Ahora bien, pueden tener una de las 13 profesiones del juego, y cada una de ellas sirve para un propósito diferente en comparación con las demás.

A continuación te mostramos los 13 trabajos de aldeano de Minecraft, junto con el bloque de objetos al que está asociada la profesión:

Herrero de armaduras – Alto horno

Carnicero – Ahumador

Cartógrafo – Mesa de cartografía

Clérigo – Soporte para Pociones

Granjero – Compostador

Pescador – Barril

Flechero – Mesa de Flechas

Marroquinero – Caldero

Bibliotecario – Atril

Pastor – Telar

Cantero – Cortapiedras

Herrero – Mesa de herrería

Armero – Afiladora

Cada aldeano tendrá un “bloque de lugar de trabajo” que indica la función que desempeña dentro de la aldea. La ropa que llevan es otro signo que los jugadores pueden utilizar para ver qué profesión ocupan en ese momento.

Además de los 13 trabajos, algunos aldeanos pueden estar desempleados, lo que significa que no tienen un bloqueo de lugar de trabajo, o pueden ser Vagos, lo que significa que no tienen un bloque de lugar de trabajo y no pueden reclamar un trabajo.

Los Vagos se identifican por las túnicas verdes que llevan cuando los ves y son la única clasificación de aldeanos con los que los jugadores no podrán comerciar. Aunque los aldeanos desempleados tampoco pueden comerciar, una vez que se les haya dado un bloque de trabajo, los jugadores podrán comerciar con ellos normalmente.

Aldeanos de Minecraft: Cómo cambiar los trabajos

Puede que encuentres una aldea que no contenga el tipo de aldeano con el que deseas comerciar, pero hay un proceso que puede cambiar los trabajos de los aldeanos.

Si necesitas cambiar el trabajo de uno de los Aldeanos sigue los pasos que te indicamos a continuación:

Construye u obtén el bloque de trabajo que corresponda al trabajo que quieres que tenga el aldeano. Destruye el bloque de trabajo que el aldeano esté usando en ese momento. Coloca el bloque cerca del aldeano. Espera a que el aldeano interactúe con el nuevo bloque de puesto de trabajo. Cuando lo haga, se pondrá la ropa del nuevo trabajo, indicando el cambio de trabajo.

Este es un método bastante universal, y puede funcionar con todos los aldeanos excepto con los vagos, ¡ya que no pueden tener ningún trabajo en Minecraft!