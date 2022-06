Anunciado el nuevo evento de Squid Craft Games 2 en Minecraft

Si bien ya se había mencionado anteriormente, por fin se ha anunciado el regreso de Squid Craft Games en Minecraft.

Justo después de haber celebrado los Saw Minecraft Games, no tenemos tiempo para hacer ni un pequeño descanso. Hemos proclamado justo esta noche pasada a Noni como campeón de los macabros juegos de Saw en Minecraft, y llega un nuevo juego. Concretamente, el Juego del Calamar. Squid Craft Games está de vuelta con una segunda parte.

Si bien el evento ya había confirmado hace tiempo que habría una nueva entrega (principalmente, porque buscaban gente para trabajar en ello), ha sido este fin de semana cuando se ha confirmado el regreso.

Publicidad

Todo sobre Squid Craft Games 2

El Juego del Calamar se hizo muy popular desde su lanzamiento en la plataforma de contenido multimedia en stream Netflix. La trama gira en torno a más de 450 personas que, en una situación económica desesperada, aceptan jugar a un juego. Pero este no es un juego inocente como el parchís (que también tiene lo suyo, no penséis que es tan inofensivo), sino un juego de supervivencia que convierte una serie de juegos infantiles en todo un battle royale. Sí, muere gente. Mucha gente.

¿Cómo se traduce eso a Minecraft? Los jugadores de Squid Games en Minecraft se enfrentan a pruebas iguales o al menos similares a las que vemos en la serie. Y deben sobrevivir, evidentemente. Al menos, sobrevivir el máximo posible hasta que solo quede uno de ellos. El primer evento de este tipo fue todo un éxito, y ahora regresa con una segunda parte de la que esperamos mucho.

Publicidad

Un loco enmascarado, nos ha secuestrado un par de meses y hoy nos ha dejado libres sin ninguna razón, le dicen que ha pasado? 🧐#NuevaFotoDePerfil pic.twitter.com/dI6kfnKiU9 — SQUID CRAFT GAMES 2 (@SquidCraftGames) June 18, 2022

De momento no conocemos la fecha en la que se celebrarán los Squid Craft Games 2, aunque esperamos que no tarden mucho en anunciarlo. Lo que sí sabemos es, al menos, dos participantes que los juegos quieren tener. Y es que lo primero que han hecho desde la cuenta oficial de Twitter ha sido invitar a Noni, el campeón de los Saw Minecraft Games. Y también a Missa Sinfonía… primera persona en haber muerto en el mismo juego. ¿Aceptarán este nuevo desafío?