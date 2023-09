Cómo hacer piedra lisa en Minecraft: Receta, usos y guía de artesanía

La piedra lisa es uno de los materiales más populares para construir en Minecraft, y si quieres saber cómo conseguirla y cómo hacer todas sus variantes te traemos esta guía para contarte todo lo que tienes que saber al respecto.

Si hay algo que nos ofrece Minecraft son posibilidades. El sandbox nos da todo tipo de materiales para que escojamos los que queramos y poder crear así el diseño que más nos guste. Sin embargo, para ello, deberemos de conseguir primero el material que necesitemos.

Por suerte, la piedra lisa que es uno de los materiales más importantes se hace en un periquete, y aquí te explicamos cómo fabricarla en Minecraft y cómo usarla para crear objetos como losas y ladrillos.

¿Cómo se hace piedra lisa en Minecraft?

Para hacer piedra lisa simplemente tenemos que fundir un poco de piedra en un horno. Esto requerirá que tengamos el horno junto con una fuente de combustible como puede ser el carbón, carbón vegetal, cualquier producto de madera o cubos de lava.

Ahora bien, al principio del juego, conseguir piedra será difícil porque cualquier piedra extraída sin el encantamiento Toque de Seda solo nos dará roca.

Si no tenemos un pico con el encantamiento o no encontramos la piedra en bruto, no hay que preocuparse. Es muy fácil convertir en piedra la roca que extraigamos.

¿Cómo se convierte la roca en piedra lisa?

Una vez que tengamos los materiales necesarios para fabricar la piedra, el proceso para convertirla es bastante sencillo. Si ya tienes la piedra a través de un pico de Toque de Seda, puedes empezar simplemente por el tercer paso.

Convertimos la roca en piedra usando un horno. Esperamos a que la roca se convierta en piedra. Volvemos a colocar la piedra en el horno y la volvemos a fundir. Una vez hecho esto, conseguiremos la piedra Lisa.

¿Cómo se consigue la piedra lisa en Minecraft?

Más allá de poder crearla, podemos conseguirla tal cual en nuestro mundo de Minecraft. La piedra lisa se puede encontrar dentro de cofres en la casa de un aldeano albañil. También se pueden encontrar dentro de algunas casas de aldea en los biomas de llanura, sabana y llanura nevada.

¿Cómo se hace una losa de piedra lisa?

Las losas de piedra lisa son semibloques de Minecraft que se utilizan para construir tejados y lugares de menor tamaño. Para hacer las losas, todo lo que necesitamos es colocar una piedra lisa horizontalmente en cada uno de los tres cuadrados de una mesa de trabajo. Una vez fabricadas, y como se muestra en la imagen de abajo, obtendremos un total de seis losas.

¿Para qué más se puede utilizar la piedra lisa?

No hay otras variantes de bloques de piedra lisa, no obstante, será un ingrediente fundamental para crear un alto horno.

Los altos hornos, que funden minerales como el hierro y el cobre mucho más rápido que un horno normal, son una gran mejora para nuestra base de Minecraft una vez que hayamos llegado a la mitad o al final del juego.

Tienes aquí nuestra guía para crear un alto horno en Minecraft.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la piedra lisa en Minecraft.