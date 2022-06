DLC de Minecraft Lightyear: fecha de salida, tráiler y todo lo que sabemos

Load More

La mejor parte de este crossover es que es completamente gratis . No tendremos que gastar nada de dinero para disfrutar de a historia de Buzz dentro de Minecraft.

De momento, el DLC no estará en Nintendo Switch. No obstante, han anunciado que llegará “pronto” según los desarrolladores.

Para los usuarios que esperan un nuevo creador de personajes, el DLC de Lightyear en Minecraft incluirá contenido nuevo para aquellos que quieran darle un nuevo look al personaje.

Lightyear de Disney aterrizará en Minecraft con un DLC bastante particular, y esto es todo lo que tienes que saber sobre él.

by Paula González