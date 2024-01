Película de Minecraft: Fecha de estreno, reparto y todo lo que sabemos

La película de Minecraft está oficialmente en camino, con un reparto estelar y unas expectativas bastante grandes que cumplir. He aquí todo lo que sabemos sobre la próxima adaptación del videojuego y lo que los fans esperan ver del proyecto.

Las películas de videojuegos y las adaptaciones de series de TV nunca han sido tan populares. Entre la película de Super Mario Bros, The Last of Us y muchas otras, el éxito de estos proyectos ha roto el molde del género.

Sin embargo, un videojuego que a muchos puede sorprender que se adapte a la gran pantalla es Minecraft. Aunque es uno de los videojuegos de más éxito de todos los tiempos, el diseño y la jugabilidad no se prestan exactamente a un largometraje. Al menos, no de la forma en que lo hace un juego más convencionalmente cinematográfico.

Sin embargo, se ha confirmado que se está preparando una película de Minecraft, así que aquí está todo lo que sabemos del proyecto hasta ahora.

Reparto de la película Minecraft: ¿Quién protagonizará el proyecto?

La película de Minecraft parece que contará con algunos actores estelares, todos ellos interpretando a los personajes que muchos conocen y adoran. A continuación se muestra todo el reparto anunciado para la película de Minecraft:

Jason Momoa

Jack Black (Steve)

Daniele Brooks (Dawn)

Emma Myers

Matt Berry

Sebastian Eugene Hansen (Henry)

Jason Momoa, Daniele Brooks, Emma Myers, Matt Berry y Sebastian Eugene Hansen son conocidos desde hace tiempo, pero el casting de Jack Black se anunció el 2 de enero de 2024, con gran expectación de los fans tras su éxito como Bowser en la película de Super Mario.

Por lo que sabemos, Jack Black interpretará a Steve, Daniele Brooks a Dawn y Sebastian Eugene Hansen a Henry. Sin embargo, si algo cambia o se anuncian los papeles del resto del reparto, actualizaremos este artículo, así que asegúrate de volver pronto.

Fecha de estreno de la película Minecraft

La espera de diez años está a punto de terminar, ya que se ha anunciado que la película de Minecraft se estrenará el 4 de abril de 2025, tras haber sido confirmada por Warner Bros. en 2014.

Aunque aún falta un año para el estreno, muchos jugadores y fans de la película esperan con impaciencia esta fecha, sobre todo tras el éxito de la película de Super Mario.

¿De qué tratará la película?

Esta es posiblemente la mayor pregunta que se hacen los fans del juego sobre la próxima adaptación cinematográfica de Minecraft. Dado que el juego no tiene un argumento real y es esencialmente un simulador de bloques de construcción, la idea de llevar ese universo a la gran pantalla y convertirlo en un proyecto basado en una historia es un concepto audaz.

Es más, aún no se ha confirmado si la película será de animación o de acción real. Con Momoa vinculado al proyecto, los fans han empezado a publicar en Twitter imágenes de la cara del actor pegada a la caja como el personaje que los jugadores controlan en el juego.

