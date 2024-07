Agatha All Along: todo lo que sabemos – fecha, reparto, argumento y más

Los fans de Marvel seguramente estarán muy felices con el nuevo estreno: Agatha All Along. En esta guía te vamos a compartir todo lo que conocemos hasta ahora desde su fecha, reparto, argumento y más.

Agatha Harkness generó muchos memes y una canción exitosa durante su aparición en la serie WandaVision, pero ahora tiene su propia producción derivada, Agatha All Along, que promete muchas travesuras de brujas y un tono de película de terror.

Cuando vimos a Agatha por última vez en Westview, Nueva Jersey, había sido atrapada por la magia del caos de la fallecida Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata. Ella fingía ser una típica ama de casa suburbana, pero nada que ver con la realidad. Agatha All Along promete a los fans una exploración más profunda de su historia y acá te compartimos todo lo que debes saber.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

Fecha de estreno de Agatha All Along

Agatha All Along se estrenará con un episodio doble el 18 de septiembre de 2024.

Además de la fecha de estreno, Marvel Studios confirmó el nuevo título: Agatha All Along, una referencia a la canción que encabezó las listas en WandaVision. En una entrevista, la estrella de la serie, Kathryn Hahn, insinuó que Agatha podría tener múltiples canciones nuevas para que los espectadores se queden con ellas en la cabeza.

El adelanto rinde homenaje a los numerosos títulos anteriores del programa: Coven of Chaos, House of Harkness y Darkhold Diaries. También añade uno nuevo, The Lying Witch With Great Wardrobe.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

También sabemos que la serie tendrá un total de nueve episodios.

Hablando con Vanity Fair, la estrella de Agatha All Along, Patti LuPone, confirmó este número de episodios, afirmando que “todos los nueve guiones” de la serie “fueron escritos antes de que [ellos] comenzaran” a filmar.

Reparto de Agatha All Along

Kathryn Hahn volverá a su papel como la bruja Agatha. Se le unirán varios personajes nuevos, añadiendo más ‘sabor’ sobrenatural a la serie de MCU.

Kathryn Hahn como Agatha Harkness

Aubrey Plaza como Rio Vidal

Joe Locke como Billy Kaplan

Pattie LuPone como Ilia Calderu

Sasheer Zamata como Jennifer Kale

Ali Ahn como Alice

Kate Forbes como Evanora Harkness

Miles Guiterrez-Riley

Maria Dizzia

Okwui Okpokwasili

Además de las brujas que forman el posible nuevo aquelarre de Agatha, varios antiguos residentes de Westview harán apariciones. Ahora liberados del control de la Bruja Escarlata, esta será la primera vez que veremos las consecuencias de Westview después de WandaVision.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Debra Jo Rupp como Sharon Davis/”Sra. Hart”

Emma Caulfield Ford como Sarah Proctor/”Dottie Jones”

David Jayton como John Collins/”Herb”

David Lengel como Harold Proctor/”Phil Jones”

Asif Ali como Abilash Tandon/”Norm”

Amos Flick como “Dennis”

En abril de 2023, Patti LuPone reveló detalles importantes al anunciar que debutará en el MCU como la bruja Lilia Calderu. Durante su participación en un episodio de The View, la ícono de Broadway habló sobre su papel y también compartió información sobre sus compañeros de reparto.

Anteriormente se anunció que Joe Locke, conocido por su papel en Heartstopper, había sido elegido para el elenco, y se rumorea que podría interpretar una versión alternativa del hijo de Wanda, Billy Maximoff, también conocido como Wiccan.

Lo mismo ocurre con Aubrey Plaza, cuya entrada en el MCU fue reportada por Variety en noviembre del año pasado. Sin embargo, Plaza interpretará a un personaje original llamado Rio Vidal. Los rumores indican que Vidal será una “bruja verde” y excompañera de Agatha.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Además de estas nuevas incorporaciones, Deadline confirmó que Debra Jo Rupp, quien interpretó a la Sra. Hart en WandaVision, también aparecerá en Agatha All Along.

Trama de Agatha All Along

Agatha All Along sigue a Agatha Harkness en su esfuerzo por reunir un grupo de brujas y recuperar su poder después de liberarse de la ilusión creada por la Bruja Escarlata.

Bajo su título anterior, Agatha: House of Harkness, Marvel declaró que la serie “explorará más sobre el personaje presentado por primera vez en WandaVision de Marvel Studios“.

“Jac Schaefer, quien fue la guionista principal y productora ejecutiva en WandaVision, regresa para Agatha: House of Harkness. Asegúrate de esconder a todos los perros llamados Sparky“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En WandaVision, se reveló que Agatha era la fuente de la angustia de Wanda y la controladora de sus realidades en Westview, atraída por su alto nivel de poder y deseando tomarlo para sí misma.

La última vez que vimos a Agatha estaba condenada a vivir el resto de su vida como prisionera en su propio cuerpo como la entrometida vecina Agnes, así que es probable que volvamos a ver sus esfuerzos por liberarse.

Sin embargo, según un informe de The Illuminerdi, Agatha All Along continuará justo después de los acontecimientos de WandaVision y tendrá lugar en Westview. Agatha será liberada del hechizo que le impuso Wanda por un nuevo aquelarre de brujas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿La Bruja Escarlata estará en Agatha All Along?

La propia Bruja Escarlata no va a aparecer en Agatha All Along, pero el primer tráiler sugiere que su presencia se sentirá fuertemente. El tráiler comienza con una atmósfera sombría reminiscente de un programa de detectives. En esta situación, Agatha, creyéndose a sí misma una detective, investiga un asesinato.

El asesinato, resulta ser el de Wanda misma. Sin embargo, parece que Rio Vidal, interpretado por Aubrey Plaza, intenta convencer a Agatha de que puede liberarse de la ilusión. Esto sugiere que lo que Agatha está experimentando no es a Wanda misma, sino más bien una manifestación de la muerte de Wanda dentro de la ilusión que ella creó en el final de WandaVision.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Elizabeth Olsen, quien interpreta a Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, insinuó previamente la posibilidad de aparecer en una entrevista con Deadline. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de su regreso al MCU, ella respondió: “Nunca sé cómo responder estas preguntas excepto que creo que volveré“.

Tráiler de Agatha All Along

El primer tráiler de Agatha All Along se estrenó el 8 de julio y puedes verlo acá abajo:

Y esto es todo lo que tienes que saber hasta los momentos. En cuanto sepamos más te lo haremos saber. Y ya que estás acá te invitamos a leer más sobre tus series y películas favoritas como Errores de House of the Dragon y otras series modernas, The Sandman temporada 2: Todo lo que sabemos – reparto, argumento y más, así como también noticias de anime.

El artículo continúa después del anuncio.