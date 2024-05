Próximas películas y series de Marvel: calendario completo del MCU

Si te estás preguntando cuáles son las próximas películas y series de Marvel que llegarán en un futuro te traemos esta lista con fechas, ventanas de lanzamiento y argumentos de cada uno de los proyectos.

Las películas y series de Marvel se han hecho un hueco dentro de la cultura popular ya que han traído a las grandes pantallas a personajes muy queridos o desconocidos.

Para seguir expandiendo el universo y traernos aún más historias el estudio tiene preparado un gran calendario con todos los estrenos. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Todas las próximas películas y series de Marvel ordenadas por fecha

Las próximas películas y series de Marvel por llegar son Deadpol y Lobezno, Agatha All Along y Tu buen amigo y vecino Spider-man. No obstante, como sabemos que el universo de Marvel tiene un ritmo frenético de lanzamientos tanto de películas como series que puede ser bastante lioso de seguir.

Por ello hemos decidido dividir todas las próximas películas y series de Marvel divididas en las que tienen fecha de lanzamiento y las que están planeadas, pero sin una fecha fija o ventana de lanzamiento.

Próximas películas y series de Marvel con fecha de lanzamiento

Deadpool y Lobezno – 25 de julio

Tras una larguísima espera Deadpool por fin se incluye dentro del MCU con Deadpool y Lobezno. La cuarta película del antihéroe se ha convertido en uno de los títulos más esperados por parte de los espectadores ya que promete ser la “salvación” de la saturación que últimamente ha abarrotado el universo de Marvel.

En esta ocasión, Deadpool irá acompañado de Lobezno que volverá a ser interpretado por el icónico Hugh Jackman. En cada uno de los tráilers hemos visto que el largometraje estará plagado de escenas de acción y cómicas, pero también parte de drama. Completita.

Agatha All Along – Otoño 2024

Marvel / Disney

Agatha All Along es un spinoff de la serie de Disney+ de Wandavision.

En esta serie que llegará en otoño de 2024 seguramente nos cuenta cómo Agatha intenta liberarse del yugo de vivir en el cuerpo de Agnes. Más allá de eso poco sabemos sobre qué tratará ya que la información que se nos ha dado ha sido escueta. Lo más probable es que se amplíe su argumento en los siguientes meses.

Tu buen amigo y vecino Spider-man – 2024

Marvel

A diferencia a lo que hemos visto de Spider-man en los últimos años, Tu buen amigo y vecino Spider-man será una serie de animación que llegará a Disney+ como una de las próximas películas y series de Marvel.

La primera vez que oímos sobre ella fue durante el Disney+ Day donde se anunció junto a la serie de X-Men ’97 como una continuación de la serie de animación original.

Se ha descrito como “una nueva serie de animación que sigue a Peter Parker en su camino para convertirse en Spider-Man, rememorando las raíces del personaje en los cómics”, según Deadline, con Jeff Trammel como guionista principal.

Al momento de escribir estas líneas desconocemos la fecha exacta de cuándo llegará más allá de que está prevista de que se estrene en 2024.

Marvel Zombis – 2024

Marvel

En el episodio 5 de la Temporada 1 de What if…?, Hank Pym provoca sin querer un apocalipsis zombi en sus esfuerzos por rescatar a Janet Van Dyne, tras ser infectado por un virus cuántico. El capítulo terminaba con Peter Parker, Scott Lang y T’Challa dirigiéndose a Wakanda, sin saber que había sido conquistada por un Thanos zombi que blandía el Guantelete del Infinito.

Durante el Disney+ Day del año pasado, se anunció una serie de Marvel Zombies, descrita por como “una serie de animación de Marvel Studios que reimagina el Universo Marvel mientras una nueva generación de héroes lucha contra un azote zombi que se extiende sin cesar”.

Escrita por Zeb Wells y dirigida por Bryan Andrews, será la primera serie de Marvel con calificación TV-MA.

Capitán América: Brave New World – 14 de febrero de 2025

Marvel

Al final de Vengadores: Endgame veíamos como un anciano Steve Rogers (Chris Evans) cedió el escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie). En Halcón y el Soldado de Invierno, le vimos enfrentarse a la realidad de asumir el manto del Capitán América. Por ello, en Capitán América: Brave New World será la primera vez que veamos al icónico personaje, pero sin Evans.

“Va a ser el desvalido en cualquier situación. No es un supersoldado. No tiene cien años. No tiene a los Vengadores… así que vamos a ponerle a prueba y a hacer que se lo gane, y a ver qué pasa cuando le superan en peso, en clase, en todo“, explica Nate Moore, productor de la película.

Thunderbolts – 2 de mayo de 2025

Marvel

Los Thunderbolts son un grupo de villanos reformados. En los cómics el grupo surge como “héroes” cuando los Vengadores fueron declarados como muertos después del Onslaught. Sin embargo, poco tiempo después se descubrió que eran los Maestros del Mal disfrazados pero poco tiempo después el grupo rechaza al líder e intenta convertirse en héroes por derecho propio liderados por Ojo de Halcón.

Al momento de escribir estas líneas desconocemos si el grupo seguirá un camino parecido usando los acontecimientos de Endgame o si tirarán por una nueva trama.

Los Cuatro Fantásticos – 25 de julio de 2025

Marvel

La llegada de los Cuatro Fantástico fue una gran fuente de especulación desde que se conoció que Disney compró 20th Century Fox.

La primera vez que tuvimos noticias sobre el proyecto fue en 2019, sin embargo, desde entonces apenas hemos tenido detalles y todo lo que ha surgido al respecto ha sido caótico en cuanto a rumores y esperanzas de los fans.

Pero finalmente a principio de 2024 se confirmó que Pedro Pascal será Reed Richards y Vanessa Kirby se unirá a él como Sue Storm. Por su parte, Joseph Quinn será el icónico Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach Clobbers como Ben Grimm, La Cosa. Además, Ralph Ineson ha sido elegido para interpretar al gran villano Galactus.

Los nuevos Cuatro Fantásticos llegará el 25 de julio de 2025, como primera película de la Fase 6 del MCU.

Blade – 7 de noviembre de 2025

Marvel / Disney

Blade es uno de los personajes más icónicos de Marvel. Por ello, en esta nueva etapa el MCU nos traerá una nueva versión con el ganador de un Oscar Mahershala Ali. A este lo pudimos escuchar por primera vez en la escena post-créditos de Eternals cuando Dane Whitman (Kit Harrington) mira a la Cuchilla de Ébano.

El argumento de la película o lo que podríamos esperar de él todavía es un misterio. No obstante, Blade llegará como parte de la Fase 6 del MCU el 7 de noviembre de 2025.

Daredevil: Born Again – 2025

Marvel / Disney

La serie estará protagonizada por Charlie Cox y contará con 18 episodios. Junto a él tendremos a Vincent D’Onofrio como Kingpin.

De esta forma, como ya vimos en la película de Spider-Man: Sin regreso a casa, Cox es de forma canónica el Darevil del MCU y en esta nueva serie tendremos más detalles del personaje. Veremos si enlaza de algún modo con lo que habíamos visto previamente de Darevil.

Vengadores: La Dinastía Kang – 1 de mayo de 2026

Marvel

La Dinastía Kang será una de las dos películas de la fase 6 de los Vengadores. Como su nombre indica, la película girará sobre Kang el Conquistador que ya vimos tanto en Ant-Man 3 como en la serie de Loki.

No sabemos exactamente cuál será el argumento de la película, pero sí sabemos que nos mostrarán a un enemigo muy poderoso y bastante temible.

Serie de Visión – 2026

Marvel / Disney

Tras el enorme éxito de WandaVision el personaje de Visión tendrá su propia serie con Paul Bettany ataviado como el héroe. Sin embargo, no sabemos si la serie se situará antes o después de los hechos ocurridos en la serie origianl.

Tendremos que esperar a los próximos meses para saber exactamente de qué trata.

Vengadores: Guerras Secretas – 7 de mayo, 2027

Marvel

La película de los Vengadores: Guerras Secretas lleva años rumoreándose y tras una larguísima espera por fin llegará a los cines solo un año después de la película de Kang.

En los cómics de 1984 se abre la miniserie de “Competencia de Campeones” en el que la entidad cósmica de Todopoderoso secuestra a un gran número de héroes y villanos y los enfrentan en n planeta artificial llamado Battleworld. Poco después hubo una secuela donde la acción ocurría en la Tierra.

Desconocemos si seguirá la misma línea o bien irán por una completamente diferente.

Próximas películas y series de Marvel sin fecha conocida

Ironheart

Marvel

La muerte de Tony Stark dentro del Universo Cinematográfico de Marvel marcó un antes y un después. Tanto que Riri Williams (Dominique Thorne) una adolescente genio, inventa la armadura de alta tecnología más avanzada desde Iron Man.

Aunque la serie ha terminado de rodarse, aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, podremos ver la introducción de Thorne en el MCU en Black Panther: Wakanda Forever. Anthony Ramos también aparecerá, pero no está claro a quién interpretará.

Shang-Chi 2

Marvel

Shang-Chi introdujo las artes marciales en el Universo Cinematográfico Marvel. A finales del año pasado, se anunció que Destin Daniel Cretton había llegado a un acuerdo plurianual con Disney, por el que volverá a escribir y dirigir Shang-Chi 2. Al momento de escribir estas líneas no hay fecha de estreno ni tampoco argumento respecto al largometraje.

Eso sí, la escena de post créditos de la primera película anunciaba algunos problemas con los Vengadores, pero no está claro qué les esperará a los personajes en la secuela.

Kevin Feige ha declarado a Comic Book: “Tenemos muchas ideas sobre dónde llevarlos y dónde ponerlos. Lo divertido es que sabemos que la película funciona cuando la gente no pregunta solo por el personaje principal, sino también por los coprotagonistas o los secundarios”.

Armor Wars

Marvel

El desarrollo de Armor Wars se remonta a 2011, cuando Don Cheadle anunció que se había empezado a trabajar en una película. Casi 10 años después, Kevin Feige anunció una serie de Armor Wars en Disney+, con Cheadle regresando como Rhodey.

Marvel describió anteriormente la serie como una “historia clásica de Marvel sobre el peor miedo de Tony Stark que se hace realidad: ¿qué pasa cuando su tecnología cae en las manos equivocadas?”.

Del mismo modo, se ha anunciado que el proyecto vuelve a transformarse en un largometraje. Sin embargo, no hay una fecha de estreno para ella.

Spider-Man 4

Marvel / Disney

Spider-Man: No Way Home fue la conclusión perfecta de la trilogía del nuevo Spider-Man. Con ella había un borrón y cuenta nueva para el personaje así como la aparición estelar de los anteriores hombres araña de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Aunque Kevin Feige confirmó que una cuarta película está en desarrollo, Holland no ha confirmado si lo volveremos a ver en el papel.

“No sé si voy a formar parte de ella… si [el próximo capítulo] es conmigo, entonces sería genial, pero, ya sabes, si es hora de que me vaya, lo haré con orgullo”, dijo a Extra.

Hombre Maravilla (Wonder Man)

Marvel

El Hombre maravilla es uno de los personajes más antiguos de Marvel que data de 1964. En dicha época era el rival industrial de Tony Stark que obtuvo poderes de «energía icónica» del Barón Zemo. Aunque luchó varias veces contra los Vengadores, acabó uniéndose al equipo y fundó su división de la Costa Oeste. El personaje también tiene fuertes vínculos con Visión y la Bruja Escarlata.

Con este contexto, la comunidad de Marvel se quedó sorprendida de que Marvel trajese ahora al personaje dentro del MCU. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla.

X-Men / Proyecto relacionado con los mutantes

Marvel

Sabemos que habrá un proyecto relacionado con los X-Men ya que se confirmó su llegada en 2019, sin embargo, no tenemos ni idea sobre qué tratará o hacia qué camino irá la nueva película o si estará relacionada con las películas anteriores.

En el pasado vimos a Patrick Steward de nuevo como el Profesor X y en Ms. Marvel se han hablado de mutantes, por lo que solo es cuestión de tiempo que tengamos más información al respecto.

Serie de Wakanda y Okoye

Marvel / Disney

Sabemos que habrá una serie ambientada en la ficticia nación africana de Wakanda, con Danai Gurira retomando su papel de Okoye.

En un primer momento iban a ser dos series independientes basadas en Wakanda siendo una de ellas un “spinoff de origen”. Pero más allá de eso no tenemos ningún otro dato.

Proyecto Nova

Marvel

Se confirmó en marzo que Marvel está desarrollando un proyecto sobre Nova pero no sabemos si será una serie o una película.

El personaje en los cómics es un adolescente de Nueva York que recibe un casco y un uniforme cósmico de un miembro moribundo de los Nova Corps. Esta es una fuerza militar intergaláctica que ya vimos en las dos películas de Guardianes de la Galaxia.

No sabemos mucho más sobre qué papel tendrá en el universo, pero actualizaremos a medida que se vaya desvelando.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre todo lo que está por venir en Marvel. No dejes de visitarnos para estar al día también de tus videojuegos favoritos.