Conoce los “episodios embrujados” de Friends que son perfectos para Halloween

Friends es más conocida por su comedia que por su terror, pero la historia de algunos episodios embrujados seguro que te dará un susto.

Si preguntáramos a cualquier fan de Friends qué es lo que más miedo da de la serie, probablemente no obtendríamos muchas respuestas; tal vez se hablaría de los cuadros de Phoebe, o de lo malicioso que podía actuar Ross, o de cómo Joey y Rachel casi se juntan.

Pero la sitcom, que abarcó dede 1994 a 2004, no era precisamente conocida por sus elementos de terror. Hubo un episodio de Halloween en una temporada, pero la serie estaba más interesada en hacer reír a su audiencia que en hacerla gritar (por razones obvias).

Sin embargo, hay una historia particularmente inquietante sobre la serie, en la que ciertos episodios toman un giro seriamente oscuro… Como diría Chandler ¿Podríamos estar MÁS asustados?

Estos “episodios embrujados” de Friends te darán pesadillas

Un escalofriante relato corto de Friends escrito por un autor llamado Chris Evangelista, titulado “The One with the Haunted Friends Episodes” (El de los episodios embrujados de Friends), ha estado circulando recientemente y merece la pena leerlo.

Los creepypastas de episodios embrujados de una serie no son un concepto nuevo, pero esta historia en particular, que presenta una imagen promocional distorsionada del reparto como estandarte, consigue destacar.

El relato está enmarcado como “del diario del Dr. Edgar Burmingham, psicólogo e investigador paranormal”, y le sigue después de que le envíen una serie de cintas de Friends que contienen 10 episodios nunca antes vistos, que incluso son “desconocidos para cualquier persona directamente involucrada con la serie”.

Sin embargo, la razón por la que se las han enviado es porque horrorizan a cualquiera que las haya visto. Como escribe: “A estas alturas los he vuelto a ver todos docenas de veces. Y mis dolores de cabeza empeoran. Y las pesadillas“.

¿Qué sucede en los episodios embrujados de Friends?

El primero de estos episodios se titula “The One Where Joey Gets Lost” (El episodio en el que Joey se pierde), en el que Joey se pierde, y presumiblemente es abandonado a su suerte, en una enorme tienda de Ikea.

En él, “la pista de risas del episodio está ligeramente desajustada, y las carcajadas del público llegan unos segundos demasiado tarde después de los chistes”.

El segundo episodio da un giro aún más extraño, ya que se titula ‘The One with Special Guest Star Ted Bundy’ (El de la estrella invitada, Ted Bundy).

“Además de ser el título, este episodio también se muestra el siguiente texto ‘Special Guest Star Ted Bundy as Himself’, básicamente diciendo que el mismísimo asesino se interpreta a si mismo.

Esto es, por supuesto, imposible: Bundy, un famoso asesino en serie, fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989 en la prisión estatal de Florida, en el condado de Bradford, Florida, mientras que el primer episodio de Friends no se estrenó hasta 1994.

“Sin embargo, la persona que se supone que es Ted Bundy se ve idéntico al hombre real. ¿Es un actor cubierto de maquillaje pesado? ¿O un actor que se parece a Bundy?”, se puede leer.

Episodios que cada vez se tornan más turbios

Otros episodios continúan volviéndose más oscuros, con títulos como “El del apartamento vacío”, “El de Ross sin ojos”, “El de Monica limpiando”, “El de los huesos rotos” y “El del vacío que crece y aún te llama”.

A pesar de la creciente tensión de la historia, hay algo de humor en ella, como en la propia serie. Por ejemplo, el narrador afirma: “Localicé a varios miembros del reparto y del equipo de la serie, como [ELIMINADO], [ELIMINADO], [ELIMINADO], [ELIMINADO] y David Schwimmer”.

Se menciona que “todos los fans de la serie tienen su personaje favorito, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es en que Ross es el peor de todos”.

También tenemos frases como: “El esqueleto aún lleva el corte de pelo ‘The Rachel'” y “‘¿Es posible que tenga MÁS huesos rotos?’, pregunta de repente Chandler con seco sarcasmo”.

Pero a pesar del humor negro, el narrador está claramente afectado por todo lo que ve, escribiendo cosas como:

“En este punto, tuve que parar la cinta y correr al baño a vomitar”, o “Estoy llorando mientras escribo esto. Parece que no puedo parar”. No ayuda que los personajes de la serie no se den cuenta del horror, actuando a menudo con normalidad o situándose “directamente en medio de la sala y mirando directamente a la cámara, sin decir nada”.

No vamos a hacer más spoilers de esta historia, pero te recomendamos encarecidamente que la leas, si tienes agallas, haciendo clic acá. Y recuerda: El vacío crece. Y te sigue llamando…