El Planeta de los Simios Un Nuevo Reino: ¿Es necesario ver las películas anteriores?

La nueva película del Planeta de los Simos llegará pronto y lleva por nombre ‘Un Nuevo Reino” pero antes de ir al cine a verla… ¿es necesario ver las películas anteriores? Acá te lo diremos.

La nueva película del Planeta de los Simios, Un Nuevo Reino, llegará a los cines el 10 de mayo y supuestamente habrá muchas referencias a películas pasadas. La última entrega de la trilogía “impresionará a muchos”.

Ha sido tal la expectativa que el equipo de marketing de la película llevó un ejército de monos montados a caballo por las playas de Venice Beach…. Y con tanta anticipación que hay alrededor de la producción hollywoodense, ¿es necesario ver las películas anteriores de esta franquicia?

¿Qué películas del Planeta de los Simios debes ver pata entender ‘Un Nuevo Reino’?

No es necesario que veas las películas anteriores para entender la nueva. El director Wes Ball ha dejado constancia de que ver la trilogía anterior de películas no es “lectura obligatoria”.

En una entrevista con Screen Rant, Ball repasó su decisión de que El Planeta de los Simios: Un Nuevo Reino no fuera “como la tercera temporada de una serie de televisión“. Y añadió: “No es necesario haber visto las películas anteriores para adentrarse en ella. Está diseñada para que tengas lo suficiente para disfrutarla por lo que es“.

Ball matizó que, aunque no es necesario conocer la franquicia, los espectadores disfrutarán de una experiencia mejorada si se han familiarizado con la trilogía anterior.

Al parecer, incluso merece la pena repasar la original de 1968. “Te sentirás muy recompensado si estás familiarizado con esas películas“, afirma Ball.Una vez más, no es necesario para entender la trama o comprometerse con los personajes, pero ciertas referencias están ahí para aquellos que buscan.

La nueva línea del tiempo del El Planeta de los Simios: Un Nuevo Reino

Esta nueva película da un salto de 300 años en el tiempo, por lo que introduce nuevos personajes y un mundo muy diferente.

Como tal, no es exactamente una continuación directa de las tres películas anteriores, porque el director Wes Ball respetaba demasiado esas películas.

Según Ball, hacer accesible esta nueva película fue una parte importante de la decisión de alterar la franquicia. Aunque muchos fans de la nuebñva trilogía estarían encantados con una continuación directa de la historia, el director del Nuevo Reino le tenía demasiada reverencia.

“No me interesaba hacer una cuarta parte. El cerebro humano no está hecho para cuatro. Va de principio, medio y final. Tres es un número perfecto“, explicó Ball en otra entrevista con YouTuber Ape Nation. Por eso, quería construir él mismo una nueva trilogía.

“Necesitábamos separarnos y ser nuestro propio capítulo, pero al mismo tiempo, no quería perder todo este gran universo y la construcción del mundo“, continuó. “Tuve esta epifanía y me dije: ‘Oh, has cortado muy, muy hacia el futuro‘”.

Y tiene sentido, la idea de hacer esta película accesible a muchas audiencias hará que llame más la atención y entretenga a aquellos que no están muy familiarizados con toda la historia.