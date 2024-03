Crunchyroll revela la lista de animes para primavera de 2024 con tres animes misteriosos

Crunchyroll ha publicado la programación de los animes para primavera de 2024 y la salida de tres animes misteriosos ha dejado a más de uno desconcertado.

Con el paso de los meses Crunchyroll va añadiendo nuevos animes a su inmensa lista para que todo el mundo pueda disfrutar de su serie favorita.

Ahora de cara a primavera de 2024 no iba ser menos, pero la inclusión de estos tres animes por confirmar ha dejado a la comunidad asombrada.

Estos serán todos los animes que llegan a Crunchyroll en primavera de 2024

Los cuatro animes confirmados para Crunchyroll en primavera de 2024 son Kaiju No. 8, Black Butler -Public School Arc-, Konosuba: ¡God’s Blessing on This Wonderful World! 3 y Viral Hit. Junto a ellos se añadirán 3 animes más que todavía no se han especificado.

Kaiju No. 8 es la esperada adaptación al anime del manga homónimo de ciencia ficción de Naoya Matsumoto. La adaptación corre a cargo de Production I.G. y se estrenará el 13 de abril.

Por otro lado, Black Butler regresa después de varios años con un nuevo arco. En esta nueva temporada veremos a Ciel y Sebastian de vuelta en acción y yendo a una escuela pública para su última misión. Su fecha de estreno también será el 13 de abril.

Konosuba también regresa a Crunchyroll en la primavera de 2024 con una ueva temporada. Kazuma y su variopinto equipo de compañeros regresan para hacernos reír un poco más con sus caóticas aventuras. La tercera temporada de Konosuba, dirigida por el estudio Drive, se estrenará el 10 de abril en Crunchyroll.

Finalmente, el último anime confirmado de la programación de primavera de 2024 de Crunchyroll es el nuevo anime de Okuruto Noburo: Viral Hit.

Este anime es una adaptación de un manga del mismo nombre que presenta a un chico al que acosan llamado Yoo Hobin y su viaje para convertirse en un luchador fuerte después de que una de sus peleas se hiciera viral. Se estrenará el 10 de abril.

Crunchyroll anunciará más adelante los tres últimos animes de la primavera de 2024 que hasta el momento tendrá a la comunidad en vilo.