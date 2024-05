Kaiju No 8 Episodio 7: ¿cuándo sale el próximo capítulo?

El esperadísimo anime Kaiju no 8 ha hecho su gran debut, así que aquí tienes el calendario completo para que no te pierdas el próximo episodio.

Por fin ha llegado la temporada de anime de primavera de 2024, ya que se ha estrenado en Crunchyroll la esperadísima serie de anime Kaiju No 8. Basada en el manga shonen de Naoya Matsumoto, la historia sigue a Kafka Hibino, que trabaja para una empresa de limpieza profesional especializada en las secuelas de la batalla de unos monstruos grotescos llamados Kaiju.

Aunque siempre ha querido matar a esos Kaijus, no tiene la cualificación necesaria para hacerlo. Sin embargo, Kafka pronto se encuentra en medio de la acción cuando un misterioso insecto invade su cuerpo y lo convierte en un monstruo híbrido.

Con sus nuevos poderes, Kafka podría hacer realidad el sueño de su vida. El anime se estrenó en abril.

¿Cuándo se estrena Kaiju No 8 Episodio 7?

Kaiju No 8 Episodio 7 se estrenará el 25 de mayo. Se emite en las cadenas japonesas a las 23:00 JST todos los sábados. En Crunchyroll, los episodios se emitirán en versión sub y doblada en las mismas fechas. Mientras que el sub comienza a emitirse a las 16:00 hora peninsular española.

Calendario completo de episodios de Kaiju No 8

La serie tiene 12 episodios. Los nuevos episodios llegarán todos los sábados. Por ahora, no se han anunciado episodios de recapitulación ni pausas.

Aquí está el calendario completo de episodios de Kaiju No 8:

Episodio 1 – 13 de abril

Episodio 2 – 20 de abril

Episodio 3 – 27 de abril

Episodio 4 – 4 de mayo

Episodio 5 – 11 de mayo

Episodio 6 – 18 de mayo

Episodio 7 – 25 de mayo

Episodio 8 – 1 de junio

Episodio 9 – 8 de junio

Episodio 10 – 15 de junio

Episodio 11 – 22 de junio

Episodio 12 – 29 de junio

Actualizaremos esta lista si hay anuncios de última hora.