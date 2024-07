Anime Expo 2024: todos los anuncios del evento

Amantes del anime, presten mucha atención porque la Anime Expo 2024 ya llego y viene cargada de emocionantes anuncios que te daremos a conocer acá para que no te pierdas de absolutamente nada.

La Anime Expo es un evento en donde se celebra la cultura pop japonesa, especialmente el anime. Esta se celebra, no en Japón, sino en Los Ángeles, California y cuenta con la participación de grandes nombres de la industria (productores, directores, actores de doblaje y dibujantes de manga).

Este evento es muy esperado por los fans ya que se suelen hacer varios anuncios de próximas series y temporadas de anime como Bleach TYBW, Solo Leveling, My Hero Academia, Oshi no Ko temporada 2 y Demon Slayer, que también contarán con paneles en la convención.

Todos los anuncios de la Anime Expo 2024

Es importante aclarar que la expo se celebrará del 4 al 7 de julio, y cada día traerá novedades. También habrá estrenos de algunos primeros episodios. Nos esperan días emocionantes, así que mantente atento a los anuncios más importantes.

Tráiler de Solo Leveling Temporada 2

Después de ser anunciado a finales de marzo, La temporada 2 de Solo Leveling: Arise from the Shadow finalmente recibió un nuevo teaser tráiler en la Anime Expo 2024. Sin embargo, aún no se ha revelado la fecha de estreno para la próxima temporada. No obstante, los creadores mencionaron que el anime llegará pronto a Crunchyroll.

Según el calendario del anuncio, es posible que la segunda temporada de Solo Leveling se estrene en algún momento de 2025. El nuevo tráiler muestra a Sung Jinwoo enfrentándose a unos villanos en un paisaje nevado. Además, nos da una idea de los nuevos poderes del protagonista como Shadow Monarch, al ver a su ejército de sombras listo para luchar.

Tráiler de Blue Lock Temporada 2

El 2024 será un gran año para el anime deportivo. Después del enorme éxito de Haikyuu!! la batalla del basurero, la segunda temporada del anime de fútbol, Blue Lock, se estrenará este otoño. El esperado anime ha lanzado su primer tráiler en la feria.

Producida por 8bit, la nueva temporada comenzará a emitirse el 5 de octubre y contará con 14 episodios. Volveremos a ver a todos nuestros personajes favoritos, como Isagi, Bachira y Rin, y se ha anunciado que también aparecerán algunas caras nuevas esta temporada.

Nueva información de la Temporada 4 de Blue Exorcist

Otro anime muy esperado para el otoño de 2024 es la cuarta temporada de Blue Exorcist. La fecha de estreno y el primer tráiler de la serie ya se habían anunciado previamente. En la Anime Expo 2024 se presentó un nuevo tráiler y se reveló que esta temporada se dividirá en dos partes consecutivas.

La primera parte adaptará la “Saga Más Allá de la Nieve“, mientras que la segunda se enfocará en la “Saga de la Noche Azul“. Ambos arcos argumentales profundizarán en la relación entre los hermanos Rin y Yukio Okumura. Además, el cantante y rapero japonés Reol interpretará la canción de apertura de la nueva temporada.

Revelado el primer teaser PV del nuevo spin-off de Sword Art Online

Alternativa a Sword Art Online: Gun Gale Online es un spin-off del popular anime isekai. Su secuela está programada para octubre de 2024, aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno. En la Anime Expo 2024 se presentó su primer teaser PV, ofreciendo un adelanto de lo que está por venir.

Basado en la novela del mismo nombre, su primera temporada se estrenó en 2018. Aunque no alcanzó la misma popularidad que el anime original de Sword Art Online, sigue teniendo un grupo de fans leales que esperan con ansias la nueva temporada.

Witch Hat Atelier (Tongari Bōshi no Atelier) llegará a Crunchyroll

Finalmente la esperada adaptación al anime de Witch Hat Atelier recibió una ventana de lanzamiento en la Anime Expo 2024. El proyecto será producido por Bugs Films bajo la dirección de Ayumu Watanabe y se estrenará en Crunchyroll en 2025.

Escrito e ilustrado por Kamome Shirahama, Witch Hat Atelier es un galardonado manga de fantasía. La serie es conocida por su meticulosa construcción del mundo y su conmovedora historia. Su nuevo tráiler ya ha despertado las esperanzas de los fans, que esperan una adaptación al anime tan sorprendente como la de Frieran.

Fase final de Trigun Stampede

La fase final de Trigun Stampede ya tiene un nombre oficial: Trigun Stargaze. Aunque la secuela del anime aún no tiene una fecha de estreno, se anunció que llegará pronto a Crunchyroll. Según los plazos, es posible que se estrene a finales de 2025 o el próximo año.

Los fans del anime clásico han estado esperando este momento durante mucho tiempo. El querido manga de aventuras y ciencia ficción de Yasuhiro Nightow recibió un reboot en 2023, tras el éxito de la popular serie de anime de 1998. Ahora, la historia llegará a su conclusión con Trigun Stargaze.

Y estos son los anuncios que se han compartido hasta ahora, habrán muchos más y te los vamos a dar a conocer todos, así que pendiente a este artíuculo.

