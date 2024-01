Daredevil: Born Again – Todo lo que sabemos

Daredevil: Born Again es la primera salida en solitario del Hombre sin Miedo interpretado por Charlie Cox desde su reintroducción en el MCU. Esto es todo lo que sabemos sobre la próxima serie de Disney+, incluida su fecha de estreno, reparto, argumento y mucho más.

Cox interpretó por primera vez a Daredevil en la serie de Netflix del mismo nombre, que se estrenó en 2015. Más tarde retomó el papel en otras dos temporadas, así como en la serie crossover The Defenders.

Netflix canceló su serie Daredevil en 2018, poniendo en entredicho el futuro de Cox y de su personaje en el MCU. Sin embargo, tras años de presión de los fans, Marvel Studios incluyó finalmente un cameo de Cox como alter ego civil de Daredevil, Matt Murdock, en Spider-Man: Sin regreso a casa de 2021.

Luego apareció como Murdock y como Daredevil en la serie de Disney+ de 2022 She-Hulk: Attorney at Law, allanando el camino para su regreso en solitario en Daredevil: Born Again. También parece haber una pista en Echo. Teniendo esto en cuenta, esto es lo que sabemos de la serie hasta ahora.

¿Hay fecha de estreno?

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, indicó en la Comic-Con de San Diego 2022 que Daredevil: Born Again llegaría a Disney+ en la primavera de 2024.

Sin embargo, Daredevil: Born Again ya no tiene como objetivo estrenarse a principios-mediados de 2024, después de que Marvel Studios despidiera a los guionistas de Daredevil: Born Again, Matt Corman y Chris Ord. Ambos fueron “despedidos discretamente” en octubre de 2023, como parte de un “reinicio creativo” más amplio de la serie.

Además, la huelga de la WGA de 2023 hizo descarrilar Daredevil: Born Again, lo que contribuyó a retrasar su estreno. Dicho esto, en una entrevista de enero de 2024 con Collider, la estrella Vincent D’Onofrio aseguró a los fans que Daredevil: Born Again volvía a estar en marcha.

“Ahora mismo lo estamos pasando muy bien”, dijo. “Nos estamos levantando de nuevo. Vamos a empezar pronto, esperemos que más pronto que tarde, y Charlie [Cox] y yo sentimos que hay el ambiente adecuado.”

D’Onofrio también habló muy bien del recién nombrado showrunner Dario Scardapane. “Creo que todos los poderes que controlan… el MCU también creen que estamos en el lugar adecuado ahora mismo… tenemos a Dario, que es un guionista increíble que escribió The Punisher”, dijo. “Ahora mismo estamos en un lugar muy feliz”.

¿Hay tráiler de Daredevil: Born Again?

No, Marvel Studios y Disney+ aún no han publicado ningún tráiler de Daredevil: Born Again.

Es más, dados los recientes cambios entre bastidores y los retrasos en el rodaje, tampoco deberías esperar un tráiler pronto. Sin embargo, si quieres ver de nuevo al Daredevil de Charlie Cox y al Kingpin de D’Onofrio, ambos aparecen en la serie derivada de Ojo de Halcón, Echo.

Actualizaremos este espacio con el tráiler en cuanto aparezca.

Reparto y equipo

Charlie Cox vuelve como Matt Murdock/Daredevil en Daredevil: Born Again, junto a Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin. La lista completa de miembros del reparto confirmados incluye:

Charlie Cox vuelve como Matt Murdock/Daredevil

Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin

Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher

Michael Gandolfini como Daniel Blade

Sandrine Holt como Vanessa Fisk

Margarita Levieva como Heather Glenn

Nikki M. James como Kirsten McDuffie

Genneya Walton como BB Urich

Clark Johnson como Cherry

Arty Froushan como Buck Cashman

Zabryna Guevara como Sheila Rivera

Michael Gaston en un papel no revelado

Marc Geller en un papel no revelado

Harris Yulin en un papel no revelado

Aparte de estos miembros oficiales del reparto, también se especula con la posibilidad de que Tatiana Maslany aparezca como Jennifer Walters/She-Hulk. Charlie Cox abordó la posibilidad de la participación de Maslany en una entrevista de diciembre de 2022 con Metro, indicando que está de acuerdo con la idea.

Daredevil: Born Again: ¿De qué tratará?

Marvel Studios y Disney+ aún no han publicado una sinopsis oficial del argumento de Daredevil: Born Again.

Dicho esto, es posible (pero no seguro) que la serie se inspire en la historia del cómic de los 80 del mismo nombre. En esa historia, Kingpin descubre la identidad secreta de Daredevil y utiliza esa información para destruir la vida de Matt Murdock.

Además, rumores recientes sugieren que Daredevil: Born Again podría adaptar otro arco de los cómics: La campaña de Kingpin a la alcaldía de Nueva York. En la serie, esta campaña se centrará supuestamente en la represión de los justicieros disfrazados como Daredevil. Esto encajaría con la escena postcréditos de Echo.

Otro rumor persistente se refiere a que Kingpin ocupará un segundo plano frente a otro antagonista: Musa. No obstante, cabe señalar que la participación de este asesino en serie de inclinaciones artísticas no está confirmada oficialmente.

Pero independientemente de cómo se desarrolle la historia de Daredevil: Born Again 1 o quiénes sean sus villanos, una cosa está clara: sentará las bases para la temporada 2. Así lo afirmó D’Onofrio en una entrevista con Newsweek, en la que prometía que se avecinaba una narración masiva de dos temporadas. “[E]n la segunda temporada, hay desenlaces gigantescos, gigantescos -también en la primera temporada, pero no puedo decir mucho sobre eso-, pero los fans van a conseguir realmente lo que quieren”.

Resumen de toda la historia de Daredevil hasta ahora

Si no has seguido todas las aventuras de acción real de Matt Murdock, aquí tienes un resumen de sus hazañas hasta la fecha, desde Daredevil de Netflix hasta She-Hulk: Attorney at Law de Disney+.

Daredevil Temporada 1

La 1ª temporada de Daredevil de Netflix sienta las bases de su personaje titular. Conocemos a su íntimo amigo Foggy Nelson, a su futura colega Karen Page y a su mentor, Stick. También nos encontramos con Wilson Fisk/Kingpin, un despiadado jefe del crimen que intenta apropiarse de la Cocina del Infierno y de la ciudad en general. Afortunadamente, Daredevil se impone y envía a Fisk a prisión al final de la temporada.

Daredevil Temporada 2

En la temporada 2 de Daredevil, un justiciero enloquecido conocido como el Castigador se propone acabar con la mafia, gángster por gángster. Aunque la devoción del Castigador por la justicia es similar a la de Daredevil, ambos chocan por los métodos letales del primero. La temporada 2 también enfrenta a Daredevil con una misteriosa organización conocida como La Mano, vinculada a Elektra Natchios, antiguo amor de Matt Murdock.

Daredevil tercera temporada

A pesar de su aparente muerte en la serie cruzada de Netflix Los Defensores, Matt Murdock aparece vivo pero gravemente herido en la tercera temporada de Daredevil. Mientras se recupera, Wilson Fisk negocia un trato con el FBI para proteger a su mujer, Vanessa.

Finalmente, Fisk sale de la cárcel y empieza a rehabilitar su imagen pública. También recurre a los servicios del problemático policía de Nueva York Benjamin “Dex” Poindexter (alias Bullseye) para acabar con Daredevil. Afortunadamente, Matt acaba venciendo a ambos hombres cuando concluye la tercera temporada.