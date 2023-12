Dune 2: fecha de estreno de la película, reparto, trama, tráiler y más

Aquí está todo lo que sabemos sobre la siguiente película de Denis Villeneuve, Dune 2: fecha de estreno, reparto, argumento, tráiler y mucho más.

Parece mentira que Dune: Primera Parte se estrenó en los cines hace sólo dos años, pero ya casi es hora de volver al planeta desértico de Arrakis para unirse a la lucha por el recurso más codiciado del universo.

Las películas de Dune se basan en una serie de novelas de Frank Hebert, la primera de las cuales se publicó en 1965. La serie abarca 15 novelas y cubre un universo en un futuro lejano gobernado por un emperador. Dune: Primera y Segunda Parte cubren los acontecimientos de la primera novela.

Así que vamos a sumergirnos en todo lo que sabemos sobre la esperadísima Dune 2, desde su fecha de estreno hasta el reparto, el argumento y mucho más.

Fecha de estreno de Dune: ¿Cuándo se estrena la película?

Dune 2, también conocida como Dune: Parte Dos, se estrenará el 1 de marzo de 2024.

La secuela, cuyo estreno estaba previsto para el 17 de noviembre, se retrasó dos semanas cuando Marvel anunció que el reboot de Blade se estrenaría en 2024. Dune: Parte Dos ocupó entonces su lugar a principios de noviembre, lo que funcionó a la perfección, ya que Los juegos del hambre se estrenará el 17 de noviembre y las dos películas tan esperadas habrían chocado en los cines.

Sin embargo, debido a las huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA, Warner Bros. retrasó la película hasta el año que viene. Como resultado, la película Dune 2 se ha retrasado cuatro meses y ahora se estrenará en marzo de 2024.

Reparto de Dune 2: ¿Quién participa?

El reparto de Dune 2 cuenta con un grupo de actores de primera fila que regresan, además de añadir algunas caras conocidas a sus filas. Consulta la lista completa a continuación:

Timothée Chalamet como Paul Atreides

Zendaya como Chani

Florence Pugh como Princesa Irulan

Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen

Christopher Walken como Emperador Shaddam IV

Rebecca Ferguson como Lady Jessica

Josh Brolin como Gurney Halleck

Stellan Skarsgård como Barón Vladimir Harkonnen

Dave Bautista como Glossu Rabban

Javier Bardem como Stilgar

Léa Seydoux como Lady Margot

Mientras que Chalamet tenía un papel importante en la primera parte, ya que era uno de los personajes principales, Zendaya dará un paso adelante en la secuela, ya que su personaje tendrá mucho más protagonismo. El personaje de Chalamet la veía principalmente en visiones durante la primera película, pero los dos finalmente se embarcarán en una relación real en Dune: Parte Dos.

En una entrevista con Vanity Fair, el director de Dune, Denis Villeneuve, explicó que, aunque la segunda parte es una “película de acción épica bélica“, no quería que la historia de amor entre Chalamet y Zendaya se perdiera entre las batallas. Y añadió: “No paraba de decirle a mi equipo: ‘Lo más importante es esa chispa, esa relación entre estos dos personajes.’ Si no capturamos eso, si no lo tenemos en pantalla, no hay película. El epicentro de la historia es esa relación.”

Chalamet se hizo eco de los sentimientos de Villeneuve en la misma entrevista al referirse al personaje de Zendaya como “una clave para el suyo. La relación con Chani se convierte en una especie de brújula moral. Ella es realmente la fuerza humanizadora, la base de la profecía mesiánica que se cierne sobre el héroe”.

Además de los personajes que regresan, hay algunas caras nuevas en el reparto. Dos de las incorporaciones más notables son Florence Pugh y Austin Butler. Pugh interpreta a la Princesa Irulan, la hija del Emperador que intenta ayudar a su padre a mantener su poder sobre el universo. Y Butler interpretará a Feyd-Rautha Harkonnen, el violento y sádico sobrino del personaje de Stellan Skarsgård, empeñado en destruir a Paul y sus aliados. Será interesante ver cómo encajan Pugh y Butler en este universo único.

Trama de Dune 2: ¿De qué se trata?

La trama de la película Dune 2 seguirá la segunda mitad de los libros de Herbert, pero no habrá spoilers en este resumen.

Tras la desintegración de su familia al final de Dune: Primera Parte, Paul Atreides y su madre, Lady Rebecca, entran en contacto con Chani y los Fremen. Las dos facciones trabajan juntas en su lucha por traer la paz a Arrakis. Mientras, se defienden de los feroces ataques de sus enemigos, especialmente los del Barón Vladimir Harkonnen y sus sobrinos.

Como la novela de Herbert tiene la friolera de 412 páginas, Villeneuve decidió dividirla en dos partes porque su mundo es increíblemente complejo. Dune: Part One se utilizó como un recipiente de construcción del mundo, mientras que Dune: Segunda Parte se adentrará más en las relaciones sociales y políticas entre su extenso elenco de personajes.

Denis Villeneuve también ha declarado que cree que Dune 2 es mucho mejor que la primera: “No diré que la película es perfecta, pero estoy mucho más contento con la segunda parte que con la primera.”

¿Hay tráiler de Dune 2?

Un nuevo tráiler de Dune: Part Two se estrenó el 12 de diciembre de 2023. Míralo a continuación:

El primer tráiler se había publicado el 3 de mayo de 2023.

El tráiler muestra a Paul Atreides (Chalamet) viviendo entre los Fremen y acercándose a Chani (Zendaya). Vemos a Feyd-Rautha Harkonnen (Butler) con toda su calva y sin cejas mientras la princesa Irulan (Pugh) reflexiona sobre la caída de la Casa Arteides y se pregunta si Paul podría seguir vivo.

Sin embargo, lo mejor del tráiler llega al final, cuando Stilgar (Javier Bardem) y Paul hablan del intento de Paul de atrapar y montar un gusano de arena. En un momento de triunfo al final del tráiler, Chani, Stilgar y los Fremen ven cómo Paul intenta montarlo y lo consigue, ya que desempeñan un papel importante en la guerra que se avecina.

El tercer tráiler de Dune: Parte Dos muestra más imágenes de la película, como los Fremen montados en gusanos de arena como una unidad, Paul teniendo más visiones de pesadilla de la guerra que se avecina y un vistazo a lo violenta y cruel que será Feyd-Rautha.

