Dungeons & Dragons 2: todo lo que sabemos

Una secuela de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves podría estar en desarrollo – aquí está todo lo que sabemos sobre el proyecto hasta ahora ¡sigue leyendo!

Los rumores de una continuación de Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones empezaron a circular poco después del estreno de la película de fantasía en marzo de 2023.

Pero después de que esta no funcionara en taquilla, muchos fans empezaron a cuestionar la posibilidad de una segunda entrega.

Las recientes declaraciones de su protagonista, Chris Pine, han reavivado las esperanzas de una secuela y por eso hemos preparado este artículo con toda la jugosa información sobre la rumoreada producción.

¿Dungeons & Dragons 2 será una realidad?

No, Paramount Pictures aún no ha dado luz verde a la secuela cinematográfica de Calabozos & Dragones. Dicho esto, el director ejecutivo de Paramount Pictures, Brian Robbins, confirmó que sigue abierto a la idea de una segunda parte, así lo dijo en julio de 2023, aunque claro, siempre que su presupuesto sea menor.

El protagonista de Honor entre ladrones, Chris Pine, reveló que había “oído algunos rumores” sobre una segunda entrega de la franquicia. Y aunque Pine se apresuró a dejar claro que no tenía detalles concretos que compartir, añadió que está “bastante seguro” de que Dungeons & Dragon 2 se hará realidad.

Mantendremos este espacio actualizado en caso de que Paramount haga un anuncio oficial de la secuela.

¿Hay fecha de lanzamiento para Dungeons & Dragons 2?

No, esta posible producción no tiene fecha de estreno, tengamos en cuenta que no se ha hecho pública la confirmación de la misma.

En caso de que Paramount Pictures decida seguir adelante con la secuela, lo más probable es que llegue a los cines en 2025, pero eso es pura especulación.

¿Cuál sería el elenco de Dungeons & Dragons 2?

Es imposible asegurar quién protagonizará la próxima película, sin embargo, es probable que al menos parte del reparto de Honor entre Ladrones regrese, si la secuela recibe luz verde.

Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis y Hugh Grant podrían volver a interpretar sus respectivos papeles en la secuela.

Aunque por el momento no está claro cuántas de estas estrellas firmarían para Dungeons & Dragons 2, al menos dos de ellas están interesadas.

En una entrevista reciente, Pine declaró que estaría “absolutamente” dispuesto a volver a interpretar a Edgin Darvis, protagonista de Honor entre ladrones. Del mismo modo, la actriz de Doric, Sophia Lillis, ha declarado que espera que se materialice una secuela, así lo ha dicho al medio IndieWire.

¿Cuál podría ser la trama de Calabozos y Dragones 2?

Es difícil saber de qué tratará la historia de Dungeons & Dragons 2, ya que la escena de mitad de los créditos de ‘Honor Among Thieves’ no es un teaser propiamente dicho. Aun así, el final nos da una idea general de lo que podría abarcar la secuela.

En particular, el Mago Rojo Szass Tam (Ian Hanmore) sigue en libertad cuando termina Dungeons & Dragons: Honor entre Ladrones. Por lo tanto, los malvados planes del mago podrían dar pie a la segunda entrega.

La primera película también plantea un posible romance entre la druida Doric (Sophia Lillis) y el hechicero Simon (Justice Smith). Una vez más, la secuela podría fácilmente seguir con esto.

Dicho esto, Paramount Pictures no ha hecho ningún comentario público sobre la posible trama de Calabozos y Dragones 2, así que tómate todo esto con cautela.

¿Existe un tráiler para esta película?

No, de momento no hay tráiler de Dungeons & Dragons 2.

La producción aún no ha entrado oficialmente en la fase de preproducción, y mucho menos en la de fotografía principal, así que no aguantes la respiración esperando uno hasta que todo sea confirmado.

¿Habrá una serie televisiva para Dungeons & Dragons?

Sí, la serie de televisión de Calabozos y Dragones sigue adelante, independientemente de que haya una secuela cinematográfica o no.

Paramount dio luz verde a una primera temporada de ocho episodios de la serie en enero de 2023, pero esta aún no tiene título. Rawson Marshall Thurber, de Red Notice, escribirá y dirigirá el episodio 1, que se estrenará (junto con el resto de la serie) en Paramount+.

Aún no se sabe quién protagonizará la serie, ni si alguno de los miembros del reparto de la primera película está involucrado. El proyecto tampoco tiene fecha de estreno, aunque es probable que no se estrene hasta 2025.

Esto es todo lo que sabemos por el momento sobre Dungeons & Dragons 2. Cuando se publique más información, actualizaremos este artículo, así que no dejes de visitarnos pronto.