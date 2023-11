¿Saldrá una secuela de Breaking Bad llamada The Way? Todo lo que sabemos

Han pasado 10 años desde Felina de Breaking Bad, pero algunos fans parecen creer que la serie va a tener una secuela llamada The Way… ¿será verdad?

Si Los Soprano inauguró la edad de oro de la televisión, Breaking Bad se ha convertido en la serie imprescindible. El drama de Vince Gilligan es una de las series más aclamadas por la crítica de todos los tiempos, liderada por la icónica interpretación de Bryan Cranston como el profesor convertido en capo Walter White, alias Heisenberg.

El episodio final de la serie ofreció catarsis y resolución, liberando a Jesse de la tortuosa custodia de Jack en un resplandor de gloria chillona, y Walter atando todos los cabos sueltos antes de que empezaran a rodar los créditos.

Mientras que Breaking Bad cerró en 2013, tuvimos una película secuela en 2019, pero ¿por qué los fans están hablando de The Way?

¿Hay una secuela de Breaking Bad llamada The Way?

No, una secuela de Breaking Bad titulada The Way no está sucederá.

Es probable que se deba al anuncio de un tráiler falso que acumula cientos de “me gusta” en Facebook, después de que otra secuela inventada llamada The Path se hiciera viral. Este tipo de publicaciones aparecen a menudo, lo que lleva a la gente a etiquetar a sus amigos en un arrebato de entusiasmo engañoso, cuando no hay nada de lo que entusiasmarse.

Sólo ha habido una secuela de Breaking Bad: El Camino, con Aaron Paul retomando su papel de Jesse. Por supuesto, también está Better Call Saul, el spinoff que explora el ascenso de Slippin’ Jimmy y la caída de Saul Goodman, que llegó a su fin a principios de este año.

Aunque en un principio Gilligan dijo que había terminado con el universo de Breaking Bad tras el final de Better Call Saul, recientemente ha declarado a Variety que se pregunta sobre la vida de los personajes de la serie tras el final original.

“De vez en cuando me encuentro pensando en esos personajes, soñando despierto con lo que les habría pasado. Anna Gunn y RJ Mitte son personas tan maravillosas que interpretan papeles tan interesantes que no puedo evitar desear un final feliz para ellos“, afirma.

“Cuando Breaking Bad termina, no es un final muy feliz para esos personajes en absoluto, pero se presenta que sus vidas continúan. Me gustaría creer que las cosas mejoran para ellos. Odiaría pensar que Walt Jr. siguiera los pasos de Walt en el negocio del crimen. Ese es probablemente el tipo de cosa que alguien lanzará dentro de 10 o 15 años: Walter Jr. como señor del crimen de Albuquerque triunfando donde su padre fracasó“.

“Puedo garantizar ahora mismo que no tengo ningún interés en que eso ocurra. Sería un triste homenaje a la serie. Es divertido pensar en lo que les pasaría a los personajes, pero no llega al nivel de: ‘Vaya, me gustaría contar más sobre la historia’. Pero quién sabe, dentro de unos años quizá“.

