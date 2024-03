Orden de las películas y series de DC: cronológico y por estreno

Acá te vamos a mostrar todas las películas y series de DC por orden cronológico y por estreno, para que puedas disfrutar de todas sus tramas como deberían verse.

Si eres un fan o estás introduciéndote en el universo expandido de DC, entonces presta mucha atención ya que en esta guía hemos resumido todas las películas y series y las ordenamos por estreno y cronológicamente.

De esta forma no te perderás ningún detalle y evitarás confusiones. Sin más preámbulos, ¡comencemos!

Orden cronológico de las películas y series de DC

Este es el orden cronológico de los acontecimientos en las películas de DC:

Wonder Woman Wonder Woman 1984 El Hombre de Acero Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia Escuadrón Suicida La Liga de la Justicia Aquaman ¡Shazam! Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) El Escuadrón Suicida El Pacificador – [Serie de TV] Temporada 1. Black Adam

Es importante recalcar que el Pacificador sirve como una serie Spin-off de El Escuadrón Suicida, pero también está ligada al universo cinematográfico de DC (sin embargo, no vamos a entrar en spoilers).

Orden de las películas del universo expandido de DC por estreno

Hay un total de 11 películas que pertenecen al universo expandido de DC. No hay problema si las ves siguiendo el patrón de acuerdo a sus fechas de estreno, pero ten en cuenta que hay saltos temporales. Algunas ocurren en el pasado, por eso Warner Bros plantea que es mejor seguir el orden cronológico que te compartimos arriba.

El hombre de acero (2013)

Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia (2016)

Escuadrón Suicida (2016)

Wonder Woman (2017)

Liga de la Justicia (2017)

Aquaman (2018)

¡Shazam! (2019)

Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021)

El Escuadrón Suicida (2021)

Black Adam (21 de octubre de 2022)

Es importante mencionar que hay dos versiones de La Liga de la Justicia. La de Joss Whedon es la “oficial” y es una versión recortada de la de Zack Snyder. La última es mucho más extensa debido a que se agregan nuevas escenas que complementan la trama y son totalmente reinterpretadas, agregando mucha más seriedad.

Orden de otras películas del universo de DC

Tal vez Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Harley Quinn o el mismo Jocker sean muy populares, pero el universo de DC también cuenta con otros personajes que han tenido sus adapataciones a la pantalla grande, fuera de los cómics o las series animadas.

PELÍCULA ESTRENO HÉROES Y VILLANOS Batgirl (cancelada) Diciembre de 2022 Batgirl (Barbara Gordon), Batman, Luciérnaga Shazam! Fury of the Gods 17 de marzo de 2023 Shazam, Hespera, Kalypso The Flash 23 de junio de 2023 Flash (Barry Allen), Batman, Supergirl Blue Beetle 18 de agosto de 2023 Blue Beetle (Jaime Reyes), Carapax Aquaman y el Reino Perdido 25 de diciembre de 2023 Aquaman, Mera, Orm Marius, Black Manta

Orden de películas de DC del “Arrowverso”

El Arrowverso complia un poco las cosas. Todo se genera a raíz de la serie televisiva de DC, “Arrow”, quien se ha expandido con distintas raíces que exploran el concepto de los multiversos (al puro estilo de Marvel).

También hay una lista para películas independientes. Estas no sabemos dónde colocarlas y hasta que DC no brinda un comunicado sobre su ubicación en toda la línea de tiempo o universo, estarán “flotando en el aire”. Tampoco sabemos si son canónicas o no:

Joker (2019)

The Batman (2022)

Injustice (2021)

DC Liga de Super-Mascotas (2022)

Joker: Folie à Deux (2024)

Y con esto finalizamos nuestra guía. Vale la pena acotar que DC también cuenta con otras películas clásicas, como la de Batman o Superman, sin embargo, nos hemos enfocado en aquellas que pertenecen al universo expandido de DC.