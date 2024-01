Películas más esperadas de 2024: desde Dune parte 2 hasta Deadpool 3

Con el nuevo año 2024, son muchos los fans que están pendientes de las películas que se estrenarán este año. Aquí echamos un vistazo a las 15 películas más esperadas.

2023 fue un año excepcional para los amantes del cine, quizá el mejor desde la serie de desafortunados acontecimientos. Christopher Nolan dejó caer un huevo atómico sobre la cara de los cínicos con Oppenheimer, Marty Scorsese nos recordó la verdadera maestría cinematográfica con la brillante y brutal Asesinos de la Luna, y la gravedad de Barbie, de Greta Gerwig, resultó ineludible.

Esto es sólo una selección de las inmensas e increíbles películas del año pasado. A principios de la década, las salas de cine parecían la luz al final de un túnel cada vez más largo; ahora somos libres de disfrutar de su resplandor todo lo que queramos, y no hay indicios de que su brillo vaya a apagarse pronto.

Los cascarrabias de Internet te harían creer que 2024 es un “año de relleno” para el cine, pero o bien no se fijan lo suficiente o bien padecen un caso grave de depresión post-Pandora (Avatar 3 no llega hasta 2025, así que ¿quién puede culparles?). Por nuestra parte, lo único que necesitamos son palomitas, ya que nuestros culos estarán firmemente plantados en los cines en los próximos meses, así que esto es lo que te espera.

Las películas más esperadas de 2024

15. Sonic the Hedgehog 3

SEGA

Las probabilidades estaban en contra de la primera película de Sonic: su revelación inicial fue un catalizador desastroso para un rediseño, y las películas de videojuegos suelen estar malditas. Pero no sólo fue un éxito, sino que allanó el camino para una secuela aún mejor, que llegó armada con una burlona broma: Shadow the Hedgehog is coming. Estamos listos para entrar y agarrarnos a él para salvar la vida.

Fecha de lanzamiento: 20 de diciembre

14. Argylle

El jurado aún no sabe hasta dónde llega la mente “retorcida” de Matthew Vaughn, pero Argylle ya es la película más misteriosa de 2023. Todo lo que sabemos es que la escritora de Bryce Dallas Howard se hace eco de algún modo (y tal vez predice) el espionaje del mundo real, y el espía de Sam Rockwell es reclutado para protegerla. Pero, ¿escribió Taylor Swift en secreto el guión, quién es Elly Conway, es el gato el verdadero agente Argylle y por qué Henry Cavill tiene el pelo así? Esperemos que estas preguntas no queden sin respuesta.

Fecha de estreno: 2 de febrero

13. Twisters

En 2024, el lado oscuro de la naturaleza regresará en Twisters, un “nuevo capítulo” en la historia de la persecución de tornados. Ahora que el boom de los superhéroes se está desvaneciendo, ésta podría ser una vuelta a la vieja escuela, a las emociones veraniegas de la gran pantalla; tienes una pareja protagonista de megavatios en Glen Powell y Daisy Edgar-Jones, un cineasta increíble en Lee Isaac Chung, y el sello de aprobación de Steven Spielberg. “No respires, no mires atrás”.

Fecha de estreno: 19 de julio

12. Wicked: Parte 1

UNIVERSAL PICTURES

Hype máximo, ya que uno de los mejores musicales del siglo XXI va a tener una adaptación cinematográfica largamente esperada: Wicked, dirigida por Jon M. Chu, de Crazy Rich Asians, y protagonizada por Ariana Grande como Galinda y Cynthia Erivo como Elphaba, alias la malvada bruja del Oeste. Estamos entusiasmados, y no nos vas a hacer caer.

Fecha de estreno: 27 de noviembre

11. Alien Romulus

Aunque es posible que Ridley Scott vuelva para una última y maliciosa pesadilla espacial con David y los Xenomorfos, va a volver a dejar libre la franquicia con Alien Romulus, dirigida por el realizador de Don’t Breathe y Evil Dead 2013, Fede Álvarez. Los detalles siguen siendo curiosamente escasos, salvo su ambientación entre las dos primeras entregas (y la expectativa de un gore que revuelve las tripas). Pero en palabras de Scott, es “jodidamente genial”, así que prepara esos pulmones para gritar al vacío del espacio.

Fecha de estreno: 16 de agosto

10. Civil War

La nueva distopía de Alex Garland propone un conflicto digno de burla: una segunda Guerra Civil Americana entre la alianza bipartidista de Texas y California (las “fuerzas del oeste”), y los restantes estados lealistas. Sin embargo, lo dudoso de su política no es el punto central: su primer tráiler asoma tras la cortina de un país aterradoramente e inquietantemente dividido. “¿Qué clase de estadounidense eres?”

Fecha de estreno: 26 de abril

9. Furiosa: Una saga de Mad Max

Ocho años después de entrar en el Valhalla de la acción en Fury Road, la franquicia de Ozploitation de George Miller regresa con Furiosa, explorando la historia de origen de su icónica heroína titular. Esta vez, Anya Taylor-Joy ha ocupado el lugar de Charlize Theron en el papel, y se enfrentará al villano señor de la guerra Dementus de Chris Hemsworth.

Fecha de estreno: 24 de mayo

8. Terrifier 3

En 2022, el público vomitó, se desmayó e incluso llamó al 112 después de ver el último paseo de terror del payaso Art, que desgarra la piel y desgarra las heridas. El año que viene, la franquicia slasher de Damien Leone regresa con Terrorífico 3, que será la salida más desagradable, espeluznante y aterradora del villano hasta la fecha. Acuérdate de las bolsas para el vómito.

Fecha de estreno: 25 de octubre

7. Gladiator 2

MGM/UNIVERSAL PICTURES

El año que viene, Ridley Scott volverá al mundo de su oscarizada epopeya con Gladiator 2, una secuela que seguirá al adulto Lucio de Paul Mescal (sobrino del Cómodo de Joaquin Phoenix) en su reaparición tras 15 años desaparecido y en busca de respuestas sobre su padre. Conne Nielsen también retomará su papel de Lucilla, y Denzel Washington y Joseph Quinn también se unirán al reparto.

Fecha de estreno: 22 de noviembre

6. Challengers

Lamentos de dolor como los de Florence Pugh en Midsommar se oyeron en todo el mundo cuando se retrasó Challengers, la comedia erótica deportiva de Luca Guadagnino, pero por fin llegará el año que viene. La película seguirá a la tenista mejor colocada que interpreta Zendaya mientras se adentra en un intenso triángulo amoroso entre Mike Faist y Josh O’Connor, y su romance a tres bandas puede hacer que pierdan el control del juego.

Fecha de estreno: 26 de abril

5. Nosferatu

Eggers se convirtió en un reputado cineasta desde el principio con La Bruja, de 2015, un “delicioso” terror gótico que dio pie a El Faro y The Northman. 2024 marcará el estreno de un proyecto largamente desarrollado: su remake de Nosferatu, reconocida como la película de vampiros original del cine, renacida a través de la nueva visión del director. Bill Skarsgård encarnará al chupasangre titular, mientras que Lily-Rose Depp interpretará al objeto de su aterrador afecto.

Fecha de estreno: 25 de diciembre

4. Joker: Folie à Deux

WARNER BROS.

Han pasado más de tres años desde que nos volvimos locos por Joker. Folie à Deux no sólo verá el regreso del Príncipe Payaso del Crimen de Joaquin Phoenix, sino que se le unirá su otra mitad: Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga, y se hará un buen uso de sus inigualables dotes, dado que la secuela es también un retorcido musical.

Fecha de estreno: 4 de octubre

3. Horizon (Parte 1 & 2)

Los frutos de la obsesiva labor de Kevin Costner se darán a conocer con Horizon: Una saga americana, el épico western en dos partes del actor y director que llegará a los cines con menos de dos meses de diferencia. Explorará “el atractivo del Viejo Oeste y cómo se ganó -y se perdió- con la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos”.

Fechas de estreno: 28 de junio y 16 de agosto

2. Dune: Parte 2

Las arenas del tiempo no han sido amables con Dune: Parte II, inicialmente apartada de su fecha de estreno original de 2023 en medio de las huelgas de actores y guionistas, pero las cosas espectaculares llegan a los que esperan. En la secuela, el Paul de Timothée Chalamet se aliará con los Fremen y tratará de vengar a su familia de los poderes Harkonnen, lo que implicará un enfrentamiento con la aterradora Feyd-Rautha de Austin Butler. Pronto podremos experimentarlo.

Fecha de lanzamiento: 1 de marzo

1. Deadpool 3 es de las películas más esperadas de 2024

El Universo Cinematográfico Marvel acaba de sufrir su peor año desde su creación a finales de la década de 2000. Necesita urgentemente un (anti)héroe, y años después de que Disney adquiriera los activos superpoderosos de 20th Century, los fans pueden esperar el debut en toda regla y con calificación R de Deadpool. Es más que una trilogía: es una prueba de fuego tanto para la forma en que Feige y compañía manejan al Merc con Boca (se rumorea que es una vuelta de tuerca de Fox a Deadpool Kills the Marvel Universe, lo que suena increíble) como para el futuro más amplio de la franquicia.

Fecha de estreno: 3 de mayo

Esto es todo sobre las películas más esperadas de 2024. ¿A cuál le tienes más ganas?