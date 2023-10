Especiales del 60 aniversario de Doctor Who: todo lo que sabemos

El 60 aniversario de Doctor Who se celebrará con una serie de episodios especiales a finales de este año. Aquí está todo lo que sabemos.

Doctor Who continuará su reinado como la serie de ciencia ficción más longeva celebrando su 60 aniversario en 2023.

Las celebraciones estarán encabezadas por tres episodios especiales de una hora de duración escritos por Russell T. Davies (que seguirá al frente de la Temporada 14 y posteriores). Los favoritos de los fans David Tennant y Catherine Tate, retomarán los papeles de El Doctor y Donna Noble.

Aquí tienes toda la información que tenemos hasta ahora sobre los especiales, incluidos los tráilers oficiales y los miembros del reparto confirmados.

¿Hay fecha de estreno para los especiales del 60 aniversario de Doctor Who?

De momento no hay fechas de estreno confirmadas para los especiales del 60 aniversario, aunque sí sabemos que se emitirán en noviembre de 2023.

En cuanto se revelen las fechas oficiales de cada episodio, nos aseguraremos de actualizar esta página.

Trailers de los especiales del 60 aniversario de Doctor Who

El 23 de septiembre de 2023, la BBC presentó un tráiler de dos minutos con imágenes de Neil Patrick Harris interpretando al villano el Juguetero Celestial. El video también presentó a Jemma Redgrave retomando su papel de Kate Lethbridge-Stewart.

El 13 de mayo de 2023, la BBC1 emitió en directo un nuevo tráiler del 60 aniversario, que se compartió en las redes sociales de Doctor Who. El clip, de 35 segundos, incluye nuevas imágenes de los especiales y revela los títulos de los episodios:

The Star Beast

Wild Blue Yonders

The Giggle

Mientras que The Star Beast es una clara referencia a “Doctor Who and The Star Beast” una historia de cómic que tuvo la primera aparición de Beep el Meep, una criatura que jugará un papel importante en los especiales. Los otros títulos siguen siendo un misterio, pero no hay dudas de que los fans estarán teorizando sobre ellos los próximos meses.

El final de la Temporada 13 de Doctor Who, “The Power of the Doctor”, confirmó el regreso de David Tennant en su escena final y fue seguido inmediatamente por un breve teaser de 2023.

El 25 de diciembre de 2022, se publicó en YouTube una versión ampliada del teaser que ofrecía un breve vistazo a los personajes nuevos y a los que regresaban, incluidos el Decimocuarto Doctor, Donna y el Decimoquinto Doctor de Ncuti Gatwa.

Reparto de los especiales del 60 aniversario de Doctor Who

Se ha confirmado que los siguientes miembros del reparto aparecerán en los especiales del 60 aniversario de Doctor Who:

David Tennant como El Decimocuarto Doctor

Catherine Tate como Donna Temple-Noble

Bernard Cribbins como Wilfred Mott

Yasmin Finney como Rose Temple-Noble

Jacqueline King as Sylvia Noble

Karl Collins como Shaun Temple

Ruth Madeley como Shirley Anne Bingham

Neil Patrick Harris como el Juguetero

Miriam Margolyes como Beep el Meep

Ncuti Gatwa como El Decimoquinto Doctor

Ronak Patani como Major Singh

Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart

Detalles de la trama

Los detalles de la trama de los episodios especiales, como es entendible, se mantienen en secreto, pero sabemos que contará con la reunión de El Doctor y Donna y que el Decimoquinto Doctor de Ncuti Gatwa participará de alguna manera antes de tomar el relevo para la Temporada 14.

Un pequeño detalle que sí reveló el teaser fue la primera aparición en pantalla de Beep el Meep, un entrañable personaje alienígena que debutó en los cómics de Doctor Who en la década de 1980. Sin embargo, esta adorable criatura no es tan tierna como parece. Según la tradición oficial de los cómics, Beep es un conquistador de mundos que lidera la temible Armada Meep.

En el último número 589 de Doctor Who Magazine se confirmó que otro monstruo clásico aparecerá en los especiales. La fuerza policial insectoide, los Guerreros de la Ira, que aparecieron originalmente junto a Beep en el cómic de Doctor Who de los años 80 “Doctor Who and the Star Beast”, desempeñarán un papel en los próximos episodios.

Cuando se le preguntó por los monstruos, la directora del episodio del aniversario, Rachel Talalay, dijo a la revista que eran “estos monstruos de dos metros y medio sobre zancos, con enormes trajes de plástico, que no podían ver nada y apenas podían mantenerse en pie… así que una situación clásica de Doctor Who.”

También comentó lo emocionado que estaba David Tennant al ver a las criaturas clásicas en el plató: “Cuando David viene y dice que quiere una foto con ellas. Y dice: ‘Ese olor, ese olor ligeramente gomoso, es exactamente todo lo que recuerdo’. Y pensé: ‘Es increíble que este sea mi trabajo.”

Otro aspecto de los especiales que se ha comentado es el nuevo decorado de la TARDIS, del que hablaron los tres directores de los próximos episodios en el número 589 de Doctor Who Magazine.

Chanya Button comentó la magnitud del decorado: “Dios mío, es enorme. Es absolutamente precioso. Parece una iglesia a escala, pero también es un espacio íntimo que te lleva de un lugar a otro, a mundos aún más grandes y amplios.”

Tom Kingsley destacó la atención al detalle en la nueva versión de la fiel caja azul del Doctor asegurando que “se ha puesto mucho detalle, amor y pensamiento en ella. Puedes apuntar la cámara a cualquier parte y se ve increíble.”

Por último, Rachel Talalay habló del tiempo que se tardó en construir el plató: “Estuve durante cuatro meses viendo cómo se construía. Mi director de fotografía y yo hablábamos de cómo iluminar las paredes y cosas por el estilo, pero yo no dejaba de pensar: ‘Nunca estará listo a tiempo…’ Así que el hecho de que, en los últimos días de mi contrato, por fin lo consiguiéramos, fue increíble.”

Banda sonora del 60 aniversario

El 24 de abril de 2023, se anunció que el compositor Murray Gold regresará a Doctor Who junto a la Orquesta Nacional de Gales para los tres episodios del 60 aniversario, así como para poner banda sonora a la estancia de Ncuti Gatwa en la TARDIS durante la Temporada 14.

Gold comenzó a trabajar en Doctor Who durante la reposición de 2004 y permaneció en la serie durante más de doce años. Puso banda sonora a los Doctores de Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi, antes de abandonar la serie en 2017.

Gold se encargó de revitalizar el tema clásico, así como de crear temas y partituras reconocidos de los personajes. Canciones como “I Am The Doctor”, “Doomsday” y “Rose’s Theme” se convirtieron en las favoritas de los fans.

Sobre su regreso a Doctor Who, Gold ha declarado: “Estoy muy contento de que me hayan invitado a dar otro alegre paseo en la TARDIS. No me lo pensé dos veces. Trabajar con Russell y su equipo es simplemente un placer.”