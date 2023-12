¿Existe Love Actually 2? Secuela del clásico navideño

Love Actually es un clásico de la temporada navideña, pero en las dos décadas que lleva estrenada la película, ¿ha habido una secuela? ¿Existe realmente Love Actually 2?

Si alguna vez te piden que imagines una película navideña por excelencia, puede que te venga a la mente la comedia romántica de 2003 Love Actually.

La película sigue este argumento: “Nueve historias entrelazadas examinan las complejidades de la única emoción que nos conecta a todos: el amor”. Entre los personajes explorados están David (Hugh Grant), el apuesto primer ministro británico recién elegido que se enamora de una joven empleada subalterna (Martine McCutcheon), Sarah (Laura Linney), una diseñadora gráfica cuya devoción por apoyar a su hermano complica su vida amorosa, y Harry (Alan Rickman), un hombre casado tentado por su atractiva nueva secretaria”.

Aunque la película original sólo obtuvo un 64% de la puntuación de los críticos en Rotten Tomatoes, muchos la siguen considerando un clásico de las Navidades. Pero ahora que Love Actually cumple 20 años, los fans se estarán preguntando: ¿Ha habido alguna secuela?

¿Existe Love Actually 2?

Técnicamente, sí, aunque puede que no sea la película que esperas. Aunque no existe una secuela de larga duración del clásico navideño, sí hay un cortometraje titulado Red Nose Day Actually.

En 2017, para la organización benéfica británica Comic Relief -que celebra el Día de la Nariz Roja para recaudar dinero-, gran parte del reparto original volvió a reunirse para rodar una divertida película de continuación. Entre ellos están Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley, Bill Nighy, Thomas Brodie Sangster, Andrew Lincoln, Chiwetel Ejiofor, Martine McCutcheon y Rowan Atkinson.

Escrita y dirigida por el realizador de la película original y cofundador de Red Nose Day, Richard Curtis, Red Nose Day Actually sigue a muchos de los personajes originales, ya que sus vidas han cambiado 13 años después, incluyendo nuevas relaciones, nuevos solteros navideños y nuevos hijos.

¿Dónde puedo ver Red Nose Day Actually?

Puedes ver el cortometraje en el sitio web oficial de Comic Relief. Para la organización benéfica, la película se emitió originalmente como parte del evento televisivo Red Nose Day (Día de la Nariz Roja), que ayudó a recaudar fondos y a sensibilizar a la opinión pública sobre los niños que viven en la pobreza.

Aunque sólo obtuvo un 61% de puntuación del público en Rotten Tomatoes, te recomendamos que veas esta película. Love Actually ha crecido hasta ser tan grande y querida como su reparto. Con el emocionante escenario de Londres y un amplio abanico de personajes -algunos mejores que otros-, Love Actually es una forma estupenda de sentir la alegría navideña desde numerosas perspectivas.

Es cierto que algunas de las tramas no han envejecido bien, pero podría decirse que eso sólo ha hecho que la película sea más icónica, ya que realmente parece de la época de principios de la década de 2000, de la que todos parecemos sentir nostalgia últimamente.

