Serie Horizon Zero Dawn de Netflix: todo lo que sabemos

La serie de Netflix de Horizon Zero Dawn adaptará los icónicos juegos. Veamos lo que sabemos hasta ahora como la fecha de estreno, posible reparto y trama.

Horizon Forbidden West siguió a nuestra guerrera pelirroja favorita hasta territorio inexplorado. En la secuela de Horizon Zero Dawn, el RPG amplió el mundo, introdujo el romance y obligó a Aloy a aceptar que ya no es una loba solitaria.

Ahora, Netflix se encuentra trabajando en una serie de Horizon Zero Dawn, así que aquí tienes todo lo que sabemos.

Contenidos

¿Hay fecha de lanzamiento para la serie de Horizon Zero Dawn?

Todavía no hay fecha de estreno para la serie de Netflix de Horizon Zero Dawn. Lo más probable es que no salga hasta 2026 como mínimo, ya que no empezó a rodarse.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Pero en el evento tecnológico CES 2024, en enero de este año, Sony afirmó que ya se empezó a escribir la serie.

La primera vez que supimos sobre la existencia de la serie fue el 26 de mayo de 2023 donde se confirmó que se estaba desarrollando una serie de Horizon. El título provisional sería Horizon 2074, según Jeff Grubb, de Giant Bomb. Sin embargo, por ahora es solo un rumor.

Por otro lado, también han surgido los rumores de que se llamaría “Horizon 2064”, ya que el 1 de noviembre de 2064 es una fecha importante dentro de la narrativa del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esta adaptación se unirá a otros juegos de Sony que darán el paso de la pequeña a la gran pantalla como es el caso de God of War.

Reparto de Horizon Zero Dawn

Todavía no hay actores para la serie de televisión Horizon de Netflix. Además es muy poco probable que la serie utilice actores de doblaje del juego como Ashly Burch, Crispin Freeman y Josh Keaton.

Burch tiene un talento increíble y ha prestado su voz a algunos de nuestros personajes de videojuegos más queridos. Sin embargo, es bastante mayor que la protagonista de Horizon, Aloy. En el primer juego, acaba de entrar en la edad adulta.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El anuncio del reparto debería de llegar mucho antes de la fecha de estreno, y todavía no hay ningún actor confirmado.

Por parte de los fans, Sadie Sink, conocida por su papel en Stranger Things, es la candidata perfecta. Pero tendremos que esperar para ver si consigue el papel.

Asimismo, Lance Reddick, que puso voz Sylens, el misterioso personaje que ayuda a Aloy, murió en 2023. Lance Reddick era veterano actor de doblaje que había trabajado en la última adaptación de Netflix de Resident Evil. Inevitablemente, tendremos otra voz para este misterioso personaje.

Trama de la serie de Horizon Zero Dawn

La serie de televisión Horizon contará probablemente la misma historia que el primer juego. Zero Dawn sigue a una marginada llamada Aloy mientras descubre los secretos de la caída de la civilización.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Zero Dawn introdujo a los jugadores en un mundo asolado por máquinas de inteligencia artificial (IA) que originalmente debían formar parte de un ecosistema simbiótico. Mucho después del desmoronamiento de la civilización tras el fallo de esas IA, la joven Aloy se encuentra inesperadamente ligada al pasado.

Como huérfana, Aloy no pertenece a ningún clan. Afortunadamente, fue entrenada por una figura paterna que la convirtió en una gran guerrera. Cuando encuentra tecnología antigua, decide seguir los hilos que se le presentan para averiguar de dónde viene y por qué ella puede acceder a la tecnología cuando otros no.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No está claro hasta qué punto seguirá los acontecimientos del primer juego, ya que hay margen de maniobra para mostrar la serie desde una perspectiva completamente nueva. Ni siquiera está claro si Aloy formará parte de la serie. Dicho esto, la narrativa del juego es increíble y ya cumple su propósito.

La serie podría cubrir la difícil integración de Aloy en la sociedad y la imprudencia humana que reinició el mundo.

Esa es toda la información de la que disponemos actualmente, pero hay muchas más noticias en camino. A medida que sepamos más, actualizaremos este artículo. Así que no te olvides de visitarlo regularmente.

El artículo continúa después del anuncio.