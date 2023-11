¿Habrá Loki Temporada 3? Filtraciones, posible trama y todo lo que sabemos

¿Habrá una tercera temporada de Loki? La segunda temporada del Dios del Engaño llegó recientemente a su fin, dejando a los fans del MCU con la duda de si volverá; esto es lo que sabemos de la Temporada 3.

Tras 15 años de Universo Cinematográfico Marvel, se puede argumentar sólidamente que Loki es el mejor personaje de toda la franquicia. Su desarrollo como personaje es insuperable: un dios huérfano y hermano de los Vengadores, que causa estragos en todas y cada una de las civilizaciones mientras intenta averiguar su “glorioso propósito” en el universo.

La segunda temporada de Loki comenzó con el embaucador de Tom Hiddleston en un aprieto: con El Que Permanece muerto, la TVA y miles de líneas temporales están en grave peligro, y eso antes de tratar su nueva aflicción: el deslizamiento temporal, que le hace viajar por el pasado, el presente y el futuro sin previo aviso ni control.

El épico y soberbio final de la segunda temporada acaba de estrenarse en Disney+ y ahora los fans se preguntan: ¿habrá una tercera temporada de Loki? Spoilers a continuación…

¿Habrá tercera temporada de Loki?

La serie de Loki no ha sido renovada para la temporada 3, y parece que nunca llegará a producirse.

Aunque es evidente que prepara futuras películas del MCU, como La dinastía Kang y Secret Wars, la temporada 2 de Loki da a los fans una sensación de cierre para su dios titular.

En el final, Loki salva el tiempo destruyendo el Telar Temporal y sentándose en el trono como guardián del tiempo; en otras palabras, ha asumido el papel de Dios de las Historias del MCU, dejando atrás las travesuras para siempre.

Eric Martin, guionista jefe de la serie, declaró a CinemaBlend: “Lo enfocamos como dos mitades de un libro. Temporada 1, la primera mitad. Temporada 2, cerramos el libro sobre Loki y la TVA. No sé hasta dónde llegaremos. Sólo quería contar una historia completa a lo largo de esas dos temporadas”.

Un libro que no se cierra del todo

Eso no quiere decir que la tercera temporada no pueda producirse, pero la hoja de ruta del MCU ya se ha esbozado años en el futuro: se rumorea que Deadpool 3 presentará a la TVA de alguna forma, lo que podría dar lugar a un cameo de Loki si Deadpool empieza a trastocar todas las líneas temporales y a matar a los héroes de la Fox.

Además, los comentarios de Martin no concuerdan con los del productor ejecutivo Kevin Wright, que expresó su esperanza de volver al mundo de Loki más adelante. “La segunda temporada de Loki llegó por debajo del presupuesto y a tiempo… no tuvimos ninguna fotografía adicional, y probablemente seamos el primer proyecto de Marvel en hacerlo”, declaró a The Hollywood Reporter.

“Obviamente, Loki sigue teniendo un presupuesto bastante saludable en comparación con la mayoría de la televisión estándar, y de cara al futuro, seguiríamos analizándolo. ¿Cómo lo hacemos de forma eficiente, pero también para que podamos tener temporadas tres, cuatro, cinco…? La idea del formato largo es que sea sostenible, y creo que estamos empezando a encontrar eso en Loki y a cumplirlo. Así que me encantaría seguir contando historias en este pequeño rincón del universo que hemos creado”.

Wright también dijo a Deadline de que las “implicaciones” de la segunda temporada de Loki “se extenderán a otros proyectos, sin duda, y la TVA es una organización que seguirá teniendo historias que contar, que es una de las cosas más emocionantes para nosotros”.