¿Es Loki ahora el personaje más poderoso del MCU?

¿Se ha convertido Loki en el personaje más poderoso del MCU tras los acontecimientos del final de la segunda temporada? Es muy probable que la jerarquía de poder haya cambiado. Conoce más.

El aparente salto del Dios de la Travesura a la cima de la clasificación de poder del MCU fue uno de los principales acontecimientos de la sexta y última entrega de la segunda temporada de Loki, “Un Glorioso Propósito”.

El episodio también introdujo una nueva versión del Árbol del Mundo, Yggdrasil, formado por ramas rotas de la propia línea temporal. Una verdadera locura.

El capítulo títulado “Un Propósito glorioso” también cerró los arcos argumentales de todos sus protagonistas, incluidos Loki (Tom Hiddleston), Mobius (Owen Wilson), Sylvie (Sophia Di Martino) y Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw).

De estos finales, el de Renslayer fue uno de los más memorables, con la ex jueza de la TVA encontrando su aparente muerte en las fauces del guardián del Vacío, Alioth.

El final de la segunda temporada de Loki también parece sentar las bases para las fases quinta y sexta del MCU. Un intercambio entre Loki y Aquel que Permaece (Jonathan Majors) indica que las variantes de este último -todas las encarnaciones de Kang el Conquistador- seguirán siendo la mayor amenaza para el MCU en el futuro inmediato.

Advertencia: Se vienen importantes spoilers

¿Es Loki el personaje más poderoso del MCU?

Afortunadamente para los bienhechores del MCU, puede que tengan un as en la manga colectivo a la hora de enfrentarse a la legión de Kangs del multiverso: Loki.

El villano, ahora convertido en héroe, recibió un importante aumento de sus ya formidables niveles de poder en el último capítulo de la segunda temporada de Loki, tras usar sus habilidades mágicas para crear el renovado Yggdrasil.

Loki pareció dar su vida mientras realizaba esta espectacular hazaña, sin embargo, en los momentos finales del episodio, nos enteramos de que no sólo sobrevivió, sino que ahora “gobierna” sobre el Árbol del Mundo.

El resultado hizo que Loki posiblemente se convirtiera uno de los personajes más poderosos del MCU actualmente.

Es cierto que el nuevo poder de Loki no se muestra explícitamente en pantalla, pero el capítulo final da a entender que se trata de un ser omnipotente. El tipo literalmente rehizo el multiverso con sus propias manos, por lo que es razonable suponer (pero aún no confirmado por Marvel Studios) que puede alterarlo a su antojo en el futuro.

Si este fuera el caso, pondría a Loki al mismo nivel que seres cósmicos como los Celestiales y los Eternals, que pueden crear universos o conceder cualquier deseo, respectivamente.

También pondría a Loki en igualdad de condiciones (o mejor) con Wanda Maximoff / Bruja Escarlata, que también puede deformar la realidad, y a otros pesos pesados establecidos del MCU como Kang y Thanos.

¿Loki volverá a aparecer en el MCU?

Los fans tendrán que esperar hasta la próxima aparición de Loki en el MCU para descubrir lo poderoso que es en realidad, aunque de momento no se sabe cuándo volverá exactamente.

Tom Hiddleston no está oficialmente vinculado a ningún proyecto del MCU en este momento, lo que pone un signo de interrogación sobre si el hermano de Thor hará su aparición otra vez o… no.

Dicho esto, el productor ejecutivo de la segunda temporada de Loki, Kevin Wright, indicó recientemente que está dispuesto a traer a Hiddleston de vuelta para una tercera temporada. “Loki ha estado en el universo durante 12 años“, dijo Wright. “Y me encantaría tener otra racha de 12 años con Tom en la que podamos contar más historias“.

Las temporadas 1-2 de Loki ya están disponibles en Disney Plus, por si te pica la curiosidad y aún no las has visto.