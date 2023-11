Kang podría no seguir en el MCU después de Loki Temporada 2 y Ant-Man 3

Los comentarios en un podcast reciente de un autor del libro MCU: Reign of Marvel Studios indican que la próxima secuela de Los Vengadores podría descartar finalmente a Kang El Conquistador.

Aunque muchos pensaron que los viajes en el tiempo y la desintegración del universo del final de Loki refundarían a Kang el Conquistador, no fue así. El episodio final trajo de vuelta a Jonathan Majors, Aquel Que Permanece, y consolidó a Victor Timely como pilar de la Autoridad de la Variación Temporal.

Sin embargo, eso no significa que el regreso de los actores como Kang o una de sus muchas variantes sea inamovible. De hecho, muchos fans creen que Kang será inevitablemente eliminado de algún modo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Kang el Conquistador podría salir del MCU tras el final de Loki Temporada 2

En el podcast House of R de Ringer, una de las autoras de MCU: The Reign of Marvel Studios, Joanna Robinson, habló sobre los informes que le llegaron de que el guionista de Ant-Man & The Wasp in Quantumania, Jeff Loveness, había abandonado las próximas secuelas de Los Vengadores.

“Estaba preguntando por el guionista Jeff Loveness, que escribió Quantumania y se suponía que iba a escribir Dinastía Kang. Me confirmaron que ya no trabaja para Marvel. Le pregunté a la persona por qué. Me dijeron que estaba metido de lleno en esta trama de Kang, y que probablemente se alejen de ella.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los comentarios de Joanna se suman a informes similares, no confirmados, del verano que indicaban que Loveness había abandonado Vengadores: Dinastía Kang. Loveness, guionista durante mucho tiempo de Jimmy Kimmel Live y que también trabajó en Miracle Workers y Rick & Morty, recibió muchas críticas por la calidad del guión de Quantumania.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

No ayudó a Quantumania que su estrella se convirtiera en un pararrayos de la polémica. La continuación de la interpretación de Kang por parte de Majors ha estado en el aire tras su arresto en 2023 por presunto acoso y agresión a una mujer. Desde entonces, no han cesado los rumores sobre un posible cambio de reparto. O incluso el abandono del personaje, pero Majors hizo varias apariciones en la segunda temporada de Loki.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Muchos fans llevan tiempo especulando con la posibilidad de que otros villanos llenen el vacío dejado por Kang. Pero Joanna subrayó que no le habían dicho qué era lo siguiente.

“No hay anuncio oficial de que Vengadores: Dinastía Kang se llamará ahora Doom’s Dystopia o lo que sea. No sabemos exactamente lo que van a hacer. Pero creo que esto les da la oportunidad perfecta.”

El final de Loki prepara el escenario para una guerra multiversal. Pero la presencia de Kang ha sido bastante subestimada, y ese final sorpresa de Loki podría allanar fácilmente el camino para un cambio de rumbo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Vengadores: La Dinastía Kang tiene prevista su fecha de estreno para 2026. El único proyecto del MCU para el próximo año, Deadpool 3, llegará a los cines el 3 de mayo de 2024.