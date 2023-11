Los 10 momentos más polémicos de Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen es un oscuro anime shonen, bastante popular por varias escenas impactantes y desconcertantes, entre otras cosas, así que aquí tienes una lista de los 10 momentos más polémicos hasta los momentos.

Jujutsu Kaisen es un anime popular por su brutal narrativa, ya que la historia se vuelve más oscura con cada arco. El manga se encuentra actualmente en su recta final, y la segunda temporada ha sido noticia cada semana debido a su intensidad en la trama.

La serie ha recorrido un largo camino desde sus inicios, y los fans también han ido perdiendo poco a poco a sus personajes favoritos. Si bien es cierto que hay un argumento intrigante, Jujutsu Kaisen también cuenta con su buena dosis de momentos polémicos.

El creador, Gege Akutami, es popular entre el fandom por ser cruel con sus personajes, ya que ni siquiera perdona a los que le caen bien.

Descubre los 10 momentos más controvertidos de Jujutsu Kaisen hasta la fecha. Advertencia: ¡hay spoilers importantes!

10. Jujutsu Kaisen no duda en matar a niños

La historia comienza con la captura de Yuji Itadori para una ejecución secreta mientras Satoru Gojo recuerda los acontecimientos que condujeron a la situación. Los altos mandos están más que ansiosos por ejecutar a un chico de 15 años sin siquiera explorar mejores opciones. Gojo les obliga a retrasar la ejecución.

Pero una vez que Gojo abandona Tokio por un tiempo, lo primero que hacen esos altos mandos es enviar a los de primer año a una peligrosa misión, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Matar a Yuji es la prioridad, pero también ponen en peligro a Megumi y Nobara sólo para presionar a Gojo. En la película precuela también fuerzan la situación con la ejecución de Yuta, que también tiene 15 años.

Gojo es más que capaz de guiar a Yuta para controlar las maldiciones y mantener a raya a Rika. Pero los de arriba sólo quieren la muerte del chico. Teniendo en cuenta que son responsables de proteger a los demás, su afán por matar a niños inocentes va en contra de todo lo que representan.

9. Sukuna utiliza una flecha de fuego sin revelar su técnica

Sukuna contra Jogo en el Incidente de Shibuya es uno de los mejores momentos de Jujutsu Kaisen, pero lo que lo hace polémico es la técnica nunca vista del Rey de las Maldiciones. La habilidad del fuego es poco común en la serie, y Sukuna siempre ha utilizado técnicas que incluyen acuchillar y cortar a sus objetivos.

Sin embargo, su técnica innata (aunque aún desconocida) resulta ser algo que le permite utilizar más de un atributo. Canta algo antes de decir “Abrir”, y desbloquea sus habilidades de fuego.

Sukuna también afirma que no hará trampas revelando su técnica, ya que eso aumentaría su poder. Por lo tanto, su técnica innata sigue siendo desconocida a día de hoy. Aunque en el manga ha liberado su verdadera forma, los fans no tienen ni idea de su verdadero poder.

8. Los falsos recuerdos de Choso aún necesitan una explicación

Choso vs Yuji es uno de los momentos más populares de Jujutsu Kaisen. El Útero Maldito: La Pintura de la Muerte no pierde ni un segundo antes de atacar a Yuji en Shibuya. Quiere vengar a sus hermanos Eso y Kechizu matando a Yuji.

La lucha es breve pero intensa. Choso domina fácilmente a Yuji mientras despliega todo el alcance de su Técnica de Manipulación de Sangre. Sin embargo, justo antes de que Choso esté a punto de matarlo, un falso recuerdo se reproduce en su cabeza. El recuerdo incluye a todos sus hermanos en una divertida excursión, y Yuji es uno de ellos.

Choso tarda un tiempo en darse cuenta de que el recuerdo es falso, pero sigue considerando a Yuji su hermano, ya que ambos están emparentados con Kenjaku. Sin embargo, la serie nunca explica por qué Choso tiene ese recuerdo y lo deja a nuestra imaginación.

7. El diseño de Eso en el manga deja poco a la imaginación

Eso es un personaje secundario de la serie, y es uno de los Úteros Malditos: Pinturas de la Muerte, así como su hermano Choso. Él y Kechizu luchan contra Yuji y sus compañeros en el arco de las Pinturas de la Muerte. Al igual que sus hermanos, sus habilidades también incluyen la Manipulación de la Sangre.

También tiene un rasgo único que le ayuda en la batalla: una cara grotesca en su espalda. Sin embargo, el diseño del manga de Eso es demasiado revelador para los fans del shonen. Lleva una banda alrededor del pecho que sujeta unos tirantes conectados a un tanga y unos leggings.

Eso afirma que su atuendo es adecuado para la cara que lleva en la espalda; de lo contrario, resulta muy recargado. No obstante, el diseño del manga no era apropiado para el género. Por suerte, el anime cambió el diseño original de su personaje, ya que los leggings y el tanga son una sola prenda.

6. Ogi Zenin se ofrece voluntario para matar a sus hijas

Incluso las bestias más viles dudarían antes de extender sus garras hacia sus hijos. Sin embargo, Ogi Zenin es un personaje despreciable que no sólo apoya el plan del Clan Zenin de asesinar a Maki y Mai, sino que se ofrece voluntario para hacer el trabajo por ellos.

La escena en la que arrastra a las gemelas y planea matarlas es francamente perturbadora. Ogi cree que es incapaz de convertirse en el jefe del Clan porque sus hijas son unas “fracasadas” del Clan Zenin. Cuando las hermanas están a las puertas de la muerte, Mai sacrifica su vida por el bien de Maki.

Crea una herramienta maldita para Maki, y con la muerte de Mai, la primera desbloquea el verdadero alcance de su cuerpo de Restricción Celestial. Ogi recibe la muerte que se merece: a manos de su hija, a la que siempre despreció por ser débil.

5. Las palabras de Gojo a Geto antes de matarlo aún se desconocen

La muerte del mejor amigo de Gojo, Geto, siempre será uno de los momentos más desgarradores de Jujutsu Kaisen. Durante sus años de instituto, los dos estaban en la cima del mundo del Jujutsu como el dúo más fuerte. Sin embargo, la tragedia no tardó en golpearles y tomaron caminos separados.

Geto es el principal antagonista de la precuela. Aunque Yuta le derrota, Gojo es quien acaba con la vida de este. Tras pedirle a Geto que diga sus últimas palabras, Gojo le cuenta algo que nunca se revela en el manga ni en el anime.

En respuesta, Suguru esboza una sonrisa triste y dice: “Al menos dame alguna maldición al final“. Las últimas palabras de Gojo a su mejor amigo siguen siendo desconocidas a día de hoy. Muchos creen que las palabras fueron algo así como: “Eres mi mejor amigo“, después de que Gege Akutami insinuara en una entrevista que la respuesta se encuentra en la película precuela. Sin embargo, no hay pruebas concretas que lo respalden.

4. La implicación detrás de la declaración de Naoya sobre Mai

Manga Plus

Como alguien que ha despreciado a las mujeres durante toda su vida, Naoya tiene un final digno a manos de Maki y su madre. Como la madre de Maki asesta el golpe final sin ninguna energía maldita, Naoya regresa como un espíritu vengativo y ataca a Mai, y Noritoshi Kamo también queda atrapado en la pelea.

Cuando el Naoya maldito se burla de Maki por ser una niña, esta le pregunta si alguna vez ha sido adulto. Naoya simplemente responde con otra pregunta: “¿Y si se lo preguntas a Mai?”, lo que enfurece a Maki. Aunque la serie no se detiene demasiado en ello, la insinuación de agresión sexual no puede ser más clara. Es aún más atroz si tenemos en cuenta que Mai y Naoya son primos.

3. Gojo es gradualmente eliminado de la historia

Crunchyroll

Aunque sólo han pasado 20 días en la historia, los fans no han podido evitar echar de menos a su personaje favorito durante todos estos años.

Gojo es encerrado en el Reino de la Prisión tras caer en la trampa de Kenjaku y no aparece en varios arcos argumentales. Su papel también disminuyó significativamente después de eso, y no pudo compensarlo. Incluso después de ser liberado, aparece durante unos 15 capítulos antes de morir a manos de Sukuna.

Sin duda, resulta chocante que uno de los personajes más importantes de la historia sea apartado tan convenientemente de la trama y pierda su importancia. Sin embargo, la desaparición y muerte de Gojo despejó el camino para que brillaran otros personajes.

2. La muerte de Nobara sigue sin confirmarse a día de hoy

Crunchyroll

Una vez finalizado el flashback, Nobara le pide a Yuji que le diga a todo el mundo que “no ha sido para tanto” antes de desplomarse reventada por las heridas. Todos estos indicios son más que suficientes para justificar su muerte, pero de repente, Aoi Todo llega allí con Arata Nitta.

Arata detiene su hemorragia con su técnica y se la lleva para rescatarla. No garantiza su supervivencia, pero hace todo lo posible para que reciba tratamiento. Esa es la última vez que vemos a Nobara, y la serie no explica ni una sola vez si sobrevivió o no. Teniendo en cuenta que han pasado casi cuatro años, el regreso de Nobara no parece probable.

1. La muerte de Gojo desató la furia en el fandom

Ningún otro momento de Jujutsu Kaisen ha conmovido tanto a los fans como la muerte de Gojo. Los fans disfrutaron durante unos meses de la batalla de los más fuertes mientras presenciaban el enfrentamiento definitivo entre Gojo y Sukuna.

Gojo no dudó ni una sola vez de su victoria, mientras que el Rey de las Maldiciones tenía más de un as en la manga. La lucha se prolongó durante 13 capítulos y terminó con la muerte del hechicero más fuerte de la era moderna.

Sin embargo, lo exasperante es que el capítulo 235 casi confirma la victoria de Gojo, pero el 236 lo mata de repente fuera de pantalla.

No sólo eso, sino que el autor también bromea sobre la falta de un capítulo entre medias. Que la muerte de Gojo estuviera justificada o no, no cambia el hecho de que la serie fuera tendencia en todo el mundo, y no en el buen sentido.

Muchos incluso enviaron amenazas de muerte a Gege Akutami. Aunque el revuelo se ha calmado, los fans siguen molestos por la pérdida de su querido personaje y siguen esperando su regreso.

Y con esto finalizamos los momentos más polémicos de Jujutsu Kaisen. No queda dudas de que muchos de estos despertaron fuertes pasiones entre los fans del anime.