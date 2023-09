Decepcionante muerte de un querido personaje de Jujutsu Kaisen deja a fans frustrados

Hay una muerte de un querido personaje de Jujutso Kaisen que ha impactado a todos los que ven este anime, en Dexerto te hablaremos de esto, un suceso que ha conmocionado a seguidores y fans de la serie japonesa animada.

Jujutsu Kaisen es actualmente una de las series de anime y manga shonen de nueva generación más populares. Con un complejo sistema de poderes y un increíble diseño de personajes, la serie se hizo instantáneamente popular entre los aficionados.

No sería exagerado decir que Satoru Gojo contribuye en gran medida a la popularidad mundial de la serie. Al fin y al cabo, tiene todas las cualidades que los fans del shonen adoran: es profesor, no tiene rival en la batalla, tiene una personalidad excéntrica y es lo bastante amable como para ayudar a quien lo necesite.

Puede parecer arrogante al principio, pero sólo demuestra su superioridad frente a sus enemigos, lo cual no es necesariamente malo.

Además, el manga está presentando actualmente la batalla de los más fuertes. El capítulo 235 parecía confirmar la victoria de Gojo, sin embargo, antes de que los fans puedan celebrarlo por mucho tiempo, Gege Akutami deja caer una enorme bomba en el próximo capítulo.

He aquí cómo el mangaka presenta la muerte de este personaje de Jujutsu Kaisen más frustrante, un personaje favorito de los fans.

La muerte de este personaje de Jujutsu Kaisen sorprendió a todos

Crunchyroll

NOTA: Si estás comenzando a ver el anime, te advertimos que hay fuertes spoilers.

El capítulo comienza con Gojo hablando con los espíritus de sus amigos, Geto, Nanami y Haibara. También se encuentra con Riko y Kuroi y se despide de ellos antes de que la escena cambie, a su cuerpo sin vida tendido en el suelo.

Sukuna explica cómo funciona la adaptabilidad de Mahoraga. Depende del tiempo transcurrido después de que el Shikigami reciba un golpe. Quería que el Shikigami fuera un “modo rol” que atravesara el Infinito de Gojo. En lugar de atacar directamente a Gojo, Mahoraga apuntó al espacio que le rodea.

Por lo tanto, el Infinito de Gojo no importa mientras esté presente en ese espacio donde Mahoraga puede literalmente cortar cualquier cosa.

Como resultado, Gojo es cortado por la mitad junto con ese espacio. Por lo tanto, la corona de la victoria pasa inmediatamente a Sukuna.

Los “agujeros de guión” de esta escena

Viz

La arrogancia y confianza de Gojo provienen de su fuerza sin igual. En el capítulo 3, Yuji le pregunta a Gojo si puede ganar a Sukuna. Este dice que si el Rey de las Maldiciones tiene el poder de los 20 dedos, el combate será difícil, pero que al final ganará.

Incluso, momentos antes de la batalla, Gojo declaró su victoria. Lo extraño del caso es que Sukuna sólo tenía el poder de 19 dedos, mientras que las habilidades de Gojo estaban amplificadas al 120% gracias a la técnica maldita de Utahime.

Además, durante su conversación con Geto, Gojo afirma que Sukuna es demasiado fuerte y que no necesita los poderes de Megumi para derrotarle.

El hechicero más fuerte del mundo incluso siente lástima por Ryomen Sukuna, que no tuvo la oportunidad de mostrar su verdadera fuerza, lo que significa que el antagonista se contuvo mientras Gojo iba a por todas. Pero en todo el combate, Sukuna sólo confió en las habilidades de Mahoraga, y así fue como consiguió hacerse con la ventaja.

El primer asalto fue la batalla de los dominios, donde Sukuna perdió terriblemente. Por lo tanto, Mahoraga era su última baza, o al menos eso es lo que Gege pretendía demostrar. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué Gojo pensaría que no era rival para Sukuna?

¿Por qué la muerte de Gojo dejó mucho que desear?

Viz

Teniendo en cuenta la influencia de Gojo, su muerte está mal ejecutada. En primer lugar, esta está literalmente fuera de la pantalla. Ni siquiera vemos cómo y cuándo le alcanzó el ataque. Ver el resultado final fue impactante, pero al mismo tiempo, no tenía ningún sentido.

Fue difícil procesar lo que ocurrió en la batalla, que provocó que nuestro querido personaje acabara en un estado tan horrible.

Ni siquiera llegamos a ver a Gojo decir sus últimas palabras a sus alumnos. Además, la lucha entre los dos no era una venganza personal, sino que el futuro de la sociedad Jujutsu depende del resultado.

Por lo tanto, la muerte de Gojo no alcanza el nivel de impacto que debería haber sido. Siendo uno de los personajes más populares, no consiguió cumplir ninguno de sus objetivos.

No sólo eso, sino que no vemos reacciones de sus alumnos ni de los otros hechiceros. El combate está siendo retransmitido a todo el mundo gracias a la técnica maldita de Mei Mei.

Sólo vemos la expresión desconsolada de Yuji y a Yuta sacando su espada mientras Maki intenta calmarle. ¿Pero qué pasa con los demás? La falta de reacción no consigue crear el impacto emocional necesario para continuar con la tragedia de la muerte de Gojo en esta serie.

Además, la técnica o habilidad de “cortar a través del infinito” era completamente innecesaria y apareció de la nada. Fue como si la muerte de Gojo hubiera tenido que incorporarse a la fuerza, lo que fue un poco decepcionante.

Todo el combate tuvo un ritmo perfecto hasta el capítulo 235, pero el final fue precipitado. Lo único bueno fue que Gojo no lamentó su muerte y, en cambio, se alegró de haber muerto a manos de alguien más fuerte.

Los fans de Gojo siguen esperando que este vuelva a sorprender, como cuando luchó contra Toji. Sin embargo, eso no será posible.

La Técnica de Maldición Inversa puede salvar a una persona de heridas mortales, pero no puede devolverle la vida. Gojo se ha ido para siempre, y no volverá. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que su muerte tenga más sentido si tenemos escenas retrospectivas. Pero probablemente no ocurra pronto.

El capítulo 236 de Jujutsu Kaisen se estrenará oficialmente el 24 de septiembre. Si quieres conocer más información de este y otros animes, haz clic acá.