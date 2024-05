Mejores servicios de streaming: comparativa de precios y contenido Netflix, Disney, Prime y más

Si estás buscando los mejores servicios de streaming a los que suscribirte este año, te tenemos cubierto. Aquí desglosamos los costes de las plataformas, el tipo de contenido que ofrece cada una y si puedes disfrutar de una prueba gratuita.

Para acceder a la gran cantidad de nuevas películas que se emiten cada mes y a las series más atractivas, tienes que gestionar tus suscripciones con inteligencia.

El problema es que algunos servicios de streaming tienen mejores catálogos de contenidos que otros, algunos son tremendamente caros y otros tienen interfaces de usuario endemoniadas.

En pocas palabras, encontrar los mejores servicios de streaming en los que invertir tu dinero puede ser un campo de minas. Pero ya no, ya que repasamos los pros y los contras de cada plataforma.

Comparamos los mejores servicios de streaming

Netflix

Es discutible si Netflix es el mejor servicio de streaming, pero sin duda es el nombre más famoso. De hecho, la era del streaming en la que nos encontramos se debe en gran medida al éxito y la popularidad de Netflix.

Precio: Hay tres precios para Netflix, dependiendo de cuánto odies los anuncios y en cuántos dispositivos necesites utilizarlo.

Estándar con anuncios*: 5,49 € al mes

5,49 € al mes Estándar: 12,99 € al mes (se pueden añadir pases de suscriptor/a extra** por 5,99 € al mes)

12,99 € al mes (se pueden añadir pases de suscriptor/a extra** por 5,99 € al mes) Premium: 17,99 € al mes (se pueden añadir pases de suscriptor/a extra** por 5,99 € al mes)

Lo positivo: A los amantes de los maratones les encantará Netflix, ya que todos los episodios de las mejores series de televisión nuevas caen de un tirón. Netflix también produce un montón de contenido original, incluyendo una serie de documentales y crímenes reales. Además, la plataforma ofrece una gran variedad de películas nuevas y antiguas, por lo que suele haber algo para todos.

Lo negativo: Ya no puedes compartir tu cuenta con gente que no viva en la misma casa, lo que hace que el precio se eleve demasiado.

Próximamente en Netflix: Necesitarás una suscripción a Netflix si quieres ver series como Virgin River Temporada 6, Stranger Things Temporada 5 y Wednesday Temporada 2.

Disney

La Casa del Ratón siempre iba a participar, y Disney ha creado una plataforma impresionante en poco tiempo. De un catálogo relativamente pequeño en 2019, Disney+ cuenta ahora con una amplia gama de películas y series de TV diferentes, y no, no es sólo para niños.

Precio: Igual que con Netflix, hay tres tipos de suscripción.

Estándar con anuncios – 5,99€ al mes

– 5,99€ al mes Estándar – 8,99€ al mes / 89,90€ al año

– 8,99€ al mes / 89,90€ al año Prémium – 11,99€ al mes / 119,90 € al año

Lo positivo: Si te gusta sumergirte en grandes franquicias, Disney+ es lo que necesitas. Mira todas las películas de Marvel en orden, explora la galaxia de Star Wars, o sumérgete en todas las películas de Disney y Pixar con este servicio.

Aparte de esto, Disney+ también ofrece películas y series para espectadores más maduros, incluidas series de animación como Padre de Familia y American Dad, y toda una serie de películas clásicas de décadas pasadas.

Lo negativo: Aunque Disney+ ofrece una gama decente de contenidos, y su versión sin publicidad es más barata que Netflix, este último tiene ventaja cuando se trata del volumen total de películas y series de TV disponibles. Pero, para ser sinceros, hay muy pocas cosas malas en Disney+.

Próximamente en Disney+: Tendrás que suscribirte a Disney+ si quieres ver la temporada 14 de Doctor Who, la temporada 3 de The Bear y la temporada 3 de Welcome to Wrexham.

Prime Video

Amazon no sólo es capaz de entregar cualquier cosa que desees en tu puerta, sino que también ofrece toneladas de grandes películas y series de televisión a través de su servicio de streaming y opciones a la carta.

Precio: Amazon Prime Video cuesta 8,99 euros con anuncios y 11,98 euros al mes sin anuncios. Si tienes Amazon Prime, ya tienes incluido el plan con anuncios de Prime Video.

Lo positivo: Un aspecto realmente positivo de Prime Video es que puedes añadir otros canales como BFI Player, Showtime y Paramount+ a tu servicio (con un coste adicional, por supuesto), y tener todo tu contenido en un solo lugar.

También puedes alquilar prácticamente cualquier película a través de Prime Video. Así que, si no puedes encontrar un clásico de culto o una joya oculta en otro sitio, una pequeña cuota a Amazon puede ser la mejor forma de avanzar.

Lo negativo: El principal problema de Prime Video es su interfaz de usuario. A menos que busques algo concreto, es difícil encontrar recomendaciones basadas en tus intereses. Y, si añades algo a tu lista de visionado, se queda ahí aunque ya no esté incluido en tu suscripción: no es lo ideal si planeas ver algo gratis y descubres que tienes que pagar.

Próximamente en Prime Video: Tendrás que estar suscrito a Prime Video si quieres ver la cuarta temporada de The Boys, la tercera temporada de Reacher y, finalmente, la tercera temporada de Invincible. La segunda temporada de Invincible ha sido muy buena, así que esto lo recomiendo mucho.

Apple TV+, uno de los servicios de streaming que pasan más desapercibidos

Sí, la empresa que fabrica tu teléfono móvil también tiene uno de los mejores servicios de streaming. Apple TV+ prima la calidad sobre la cantidad, y algunas de las mejores series de TV son exclusivas de la plataforma.

Precio: Apple TV+ cuesta 9,99 euros al mes, por un servicio sin publicidad que puedes utilizar en hasta seis dispositivos simultáneamente. También puedes obtener una prueba gratuita de 7 días del servicio. A veces, al comprar productos de Apple, recibes varios meses de prueba.

Lo positivo: Algunas de las mejores series de televisión de los últimos años han salido de Apple, como Severance, Masters of the Air y Ted Lasso. Lo bueno de una plataforma que no lanza toneladas de contenido nuevo cada mes es que sabes que es probable que consigas algo bueno cuando lo publiquen.

Lo negativo: Si eres el tipo de persona que sólo quiere ver montones de series y películas diferentes, un día sí y otro también, puede que Apple TV+ no sea para ti. Probablemente puedas ver la mayor parte del contenido del servicio que te interesa en un par de meses.

Próximamente en el Apple TV+: Estamos impacientes por ver la temporada 2 de Severance, y registrarse en Apple TV+ merece la pena sólo por esa serie.

Max

Probablemente conozcas esta plataforma por el nombre de HBO Max, aunque la parte de HBO se eliminó en mayo de 2023. Se trata esencialmente de la rama de streaming de Warner Bros.

Precio: Por 9,99 euros puedes acceder a Max con anuncios en dos dispositivos. Por 19,99 euros obtendrás Max en cuatro dispositivos y sin anuncios. También hubo una oferta de conseguirlo por 5,99 euros al mes de por vida (soy una de esas afortunadas).

Lo positivo: Los fans del Universo DC pueden saciarse con Max. Podrás ver todas las películas de Batman, todo lo del antiguo DCEU, y sumergirte también en el nuevo universo de James Gunn. También tendrás toda la televisión de prestigio que ofrece HBO, como Succession.

Lo negativo: Max es bastante caro, sobre todo teniendo en cuenta que es bastante restrictivo con los contenidos que ofrece. Al igual que la plataforma de Apple, Max no es exactamente el mejor servicio de streaming cuando se trata de ofrecer a los usuarios una gran variedad de opciones para ver.

Próximamente en Max: Necesitarás Max para disfrutar de series como La casa del dragón, temporada 2.

Crunchyroll

Definitivamente es uno de los servicios de streaming más especializados que existen, pero si te gusta el anime, tienes que estar suscrito a Crunchyroll.

Precio: Puedes conseguir una prueba gratuita de 14 días para Crunchyroll, lo cual es práctico, y también hay muchas series gratuitas para ver allí.

En cuanto a las suscripciones de pago, puedes pagar 7,99 euros al mes para ver en un dispositivo, 9,99 euros para ver en cuatro dispositivos y 14,99 euros para utilizar Crunchyroll en seis dispositivos. La buena noticia es que ninguno de estos planes incluye anuncios.

Lo positivo: Como habrás adivinado, en Crunchyroll abunda el anime. Desde películas épicas hasta series de televisión de larga duración, hay suficiente para que sigas viendo durante años, la verdad. Sobre todo si te da por One Piece.

Además, el hecho de que puedas acceder a Crunchyroll por tan poco dinero (o incluso gratis) hace que todos salgamos ganando.

Lo negativo: El único inconveniente real de Crunchyroll es lo específicamente dirigido que está al público del anime. Aun así, si no eres un fan del anime, no es probable que te suscribas a este servicio.

Próximamente en Crunchyroll: Hay algunas series de anime increíbles en Crunchyroll, como la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, la tercera temporada de One Punch Man y la segunda temporada de Solo Leveling.