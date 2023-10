Nueva imagen del Live-Action de Blancanieves divide a los fans

El próximo remake Live-Action de Blancanieves ya está dividiendo a los fans, pero ahora una primera imagen ha suscitado más controversia en las redes sociales.

Últimamente, Disney está reimaginando muchas de sus películas de animación más famosas y trasladándolas al mundo de la acción real. Ya hemos tenido Cenicienta, La Bella y la Bestia y La Sirenita. Ahora Blancanieves es la siguiente princesa en recibir el tratamiento de acción real.

Cuando se estrenó el original en 1937 -el primer largometraje de animación- se convirtió en un éxito masivo, y ahora es una de las películas de animación más queridas de todos los tiempos. Así que, naturalmente, el remake de acción real tiene mucho que hacer.

Por desgracia, desde el odio a Rachel Zegler hasta las discusiones sobre el tema, parece que este nuevo remake está librando una batalla perdida. Y ahora una nueva imagen de la película ha suscitado más polémica.

Twitter debate sobre los enanos CGI

El primer vistazo que hemos recibido de Blancanieves es una imagen de la princesa rodeada de enanos creados por ordenador. Esta decisión ha suscitado cierta polémica, ya que en un principio se dio por sentado que los enanos iban a ser sustituidos por una serie de criaturas mágicas.

Debido a algunas críticas del actor Peter Dinklage, que calificó a Disney de hipócrita por promover sus diversas elecciones de reparto sin dejar de presentar la historia de “siete enanitos que viven juntos en una cueva”, la marca había planeado aparentemente eliminar “y los siete enanitos” del título y de la película. Pero no parece que se haya producido un cambio tan drástico en el material original.

Y así, Twitter (o X) se confunde. El usuario RJ preguntó “¿Así que realmente van a tener a los siete enanos en la película? Pensaba que iban a ser criaturas mágicas.” Mientras que otros usuarios, como Frank J. Fleming celebraron el regreso de los enanos: “Les hemos intimidado con éxito para que cambien a los enanos. Es Sonic otra vez.”

Mientras tanto, otros usuarios criticaron el uso de CGI en la película. Con respuestas como: “Dulce madre del valle misterioso” de BitSaga. “¡Primer vistazo a mi próxima pesadilla!” de MCU Portal y Preetam Rao preguntando “¿Qué posibilidad hay de que se cancele o se altere el guión por completo?… Porque eso sería mejor.”

Un usuario, Lofti Pixels, culpó a Peter Dinklage: “¿Así que Peter Dinklage luchó muy duro para que un montón de putos perdedores le quitaran el trabajo a la gente pequeña y ahora los despidieron y los reemplazaron con CGI? ¿Y todo esto ocurrió durante una huelga de actores empeñados en asegurar puestos de trabajo para actores humanos?“

Otros salieron en defensa de Dinklage, con Allan Mott explicando que “culpar a Peter Dinklage porque Walt Disney tomó una decisión terrible sobre un remake de acción real que no deberían haber hecho o, como mínimo, reimaginado completamente, es un comportamiento de idiota. La cuestión no es que a los actores enanos reales se les negara una oportunidad, sino que la única vez que Hollywood piensa en contratar a actores enanos reales aparte de Peter Dinklage es cuando hacen películas de cuentos de hadas y/o fantasía. Los estudios tienen que hacerlo mejor y encontrar formas de contratar a gente pequeña para papeles que no sean los suyos. Es así de sencillo.”

Dirigido por Marc Webb y escrito por Greta Gerwig, el próximo remake estará protagonizado por Rachel Zegler y Gal Gadot, y contará con nueva música del dúo Dear Evan Hansen, Pasek & Paul.