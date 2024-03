Dónde ver todas las películas de Christopher Nolan

Christopher Nolan es uno de los directores de cine más aclamados que existen: aquí te explicamos cómo ver todo su catálogo cinematográfico.

Cuando se trata de directores de cine, no hay nadie como Christopher Nolan. Recién salido de Oppenheimer, la influencia de Nolan no hace más que crecer, y no parece que vaya a detenerse pronto.

Con un gran catálogo de películas realizadas en las últimas décadas, que van desde películas bélicas angustiosas hasta películas de superhéroes, Nolan sabe cómo crear una experiencia cinematográfica. Sin embargo, no siempre es posible ver sus proyectos en el cine.

¿Dónde puedes ver las doce películas de Nolan, y están todas disponibles en alguna plataforma de streaming? Sigue leyendo para averiguarlo, ya que vamos a enumerar todas las películas que ha dirigido en orden cronológico, junto con dónde puedes verlas en casa.

¿Puedo ver en streaming todas las películas de Christopher Nolan?

Lamentablemente, no todas las películas de Nolan están disponibles en streaming -sólo nueve de sus películas lo están-, pero las que no lo están se pueden alquilar o comprar en formato digital.

Sin más preámbulos, adentrémonos en la larga carrera de doce películas de Nolan, que comenzó en 1998.

Following (1998)

Sinopsis: Un joven escritor que vive en Londres sigue a la gente con la esperanza de utilizar sus vidas en sus novelas, pero la afición se convierte en obsesión y pronto se encuentra yendo más allá de lo previsto.

Dónde verla: Tubi, AMC+ o DirecTV

Dónde comprar/alquilar: YouTube

Memento (2000)

Sinopsis: Leonard sigue la pista del hombre que violó y asesinó a su mujer. Sin embargo, la dificultad de localizar al asesino de su esposa se ve agravada por el hecho de que padece una forma rara e intratable de pérdida de memoria. Aunque puede recordar detalles de la vida anterior a su accidente, Leonard no puede recordar qué ha pasado hace quince minutos, adónde va ni por qué.

Dónde ver: Kanopy o Hoopla, y Peacock a partir del 1 de febrero

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o YouTube

Insomnia (2002)

Sinopsis: Un veterano detective de policía es enviado a un pequeño pueblo de Alaska para investigar el asesinato de una adolescente. Forzado a entrar en un juego psicológico del gato y el ratón por el principal sospechoso, los acontecimientos se intensifican y el detective ve peligrosamente amenazada su propia estabilidad.

Dónde verla: Freevee

Dónde comprar/alquilar: Apple TV o YouTube

Batman Begins (2005), la primera película de superhéroes de Christopher Nolan

Sinopsis: Un joven Bruce Wayne viaja al Lejano Oriente, donde es entrenado en las artes marciales por Henri Ducard, miembro de la misteriosa Liga de las Sombras. Cuando Ducard revela el verdadero propósito de la Liga -la destrucción total de Gotham City-, Wayne regresa a Gotham con la intención de limpiar la ciudad sin recurrir al asesinato. Con la ayuda de Alfred, su leal mayordomo, y de Lucius Fox, un experto en tecnología de Empresas Wayne, nace Batman.

Dónde verla: Max, y Peacock a partir del 1 de febrero

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o YouTube

The Prestige (2006)

Sinopsis: Thriller de época ambientado en el Londres Eduardiano, donde dos magos rivales, socios hasta la trágica muerte de un ayudante durante un espectáculo, se enemistan amargamente después de que uno de ellos realice el truco de magia definitivo: el teletransporte. Su rival intenta desesperadamente descubrir el secreto de su rutina, experimentando con nuevas y peligrosas ciencias, mientras su misión le lleva al borde de la locura y pone en peligro las vidas de todos los que rodean a la pareja.

Dónde ver: No disponible para streaming

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o Apple TV

The Dark Knight (2008), una de las películas de Christopher Nolan más aclamadas

Sinopsis: Con la ayuda de sus aliados, el teniente Jim Gordon y el fiscal Harvey Dent, Batman ha conseguido mantener a raya la delincuencia en Gotham City. Pero cuando un vil joven criminal que se hace llamar el Joker sumerge de repente a la ciudad en el caos, el Cruzado de la Capa empieza a transitar por la delgada línea que separa el heroísmo del vigilantismo.

Dónde ver: Max, y Peacock a partir del 1 de febrero

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o YouTube

Origen (2010)

Sinopsis: Dom Cobb es un ladrón con la rara habilidad de entrar en los sueños de la gente y robar sus secretos del subconsciente. Su habilidad le ha convertido en una mercancía caliente en el mundo del espionaje corporativo, pero también le ha costado todo lo que ama. Cobb tiene una oportunidad de redención cuando le ofrecen una tarea aparentemente imposible: Plantar una idea en la mente de alguien. Si lo consigue, será el crimen perfecto, pero un peligroso enemigo se anticipa a todos los movimientos de Cobb.

Dónde verla: Peacock a partir del 1 de febrero

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o YouTube

The Dark Knight Rises (2012)

Sinopsis: Han pasado ocho años desde que Batman, en connivencia con el comisario Gordon, desapareció en la noche. Asumiendo la responsabilidad por la muerte de Harvey Dent, Batman lo sacrificó todo por lo que él y Gordon esperaban que fuera un bien mayor. Sin embargo, la llegada de un astuto ladrón de gatos y de un terrorista despiadado llamado Bane obligan a Batman a salir del exilio y a enfrentarse a una batalla que quizá no pueda ganar.

Dónde verla: Max, y Peacock a partir del 1 de febrero

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o YouTube

Interstellar (2014)

Me ha sorprendido ver de cuándo era esta película, porque, si bien es algo que pasa con todas las películas de Christopher Nolan, es como si no se hiciera vieja. Como si no pudieras superarla nunca.

Sinopsis: En el futuro de la Tierra, una plaga mundial de las cosechas y un segundo Dust Bowl están convirtiendo lentamente el planeta en inhabitable. El profesor Brand, un brillante físico de la NASA, está elaborando planes para salvar a la humanidad transportando a la población de la Tierra a un nuevo hogar a través de un agujero de gusano. Pero antes, Brand debe enviar al ex piloto de la NASA Cooper y a un equipo de investigadores a través del agujero de gusano y por toda la galaxia para averiguar cuál de los tres planetas podría ser el nuevo hogar de la humanidad.

Dónde ver: Prime Video, MGM+ o Paramount+.

Dónde comprar/alquilar: Apple TV o YouTube

Dunkerque (2017)

Sinopsis: En mayo de 1940, Alemania avanzó hacia Francia, atrapando a las tropas aliadas en las playas de Dunkerque. Bajo la cobertura aérea y terrestre de las fuerzas británicas y francesas, las tropas fueron evacuadas lenta y metódicamente de la playa utilizando todos los buques navales y civiles útiles que se pudieron encontrar. Al final de esta heroica misión, 330.000 soldados franceses, británicos, belgas y holandeses fueron evacuados sanos y salvos.

Dónde ver: Max, y Peacock a partir del 1 de febrero

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o YouTube

Tenet (2020), una de las películas más raras de Christopher Nolan

Sinopsis: Un agente secreto recibe una sola palabra como arma y es enviado a impedir el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Debe viajar en el tiempo y torcer las leyes de la naturaleza para tener éxito en su misión.

Dónde verla: DirecTV

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o YouTube

Oppenheimer (2023)

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente general Leslie Groves Jr. nombra al físico J. Robert Oppenheimer para trabajar en el Proyecto Manhattan, de alto secreto. Oppenheimer y un equipo de científicos pasan años desarrollando y diseñando la bomba atómica. Su trabajo da fruto el 16 de julio de 1945, cuando son testigos de la primera explosión nuclear del mundo, que cambia para siempre el curso de la historia.

Dónde ver: Peacock

Dónde comprar/alquilar: Prime Video o YouTube

Oppenheimer ha triunfado en Los Oscars 2024, aquí tienes todos los ganadores de los Premios de la Academia.