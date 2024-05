Películas de superhéroes que probablemente no verás

La temporada de verano se acerca, momento en que los cines suelen ofrecer una amplia selección de películas de superhéroes. Esto trae a la mente algunas películas que no han pasado la prueba… Acá te revelamos las razones por las cuales es posible que nunca llegues a ver películas como Batgirl, Los 4 Fantásticos de Roger Corman o Condorman.

Las películas de superhéroes han demostrado ser bastante exitosas y suponen una mina de oro para los grandes estudios, sobre todo con el boom de héroes que ha estrenado Marvel.

Sin embargo, también existen algunas adaptaciones de cómics que han pasado desapercibidas o nunca se estrenaron, como estas tres películas de superhéroes que quizás nunca lleguen a ver la luz.

Películas de superhéroes que difícilmente llegarán al cine

Lamentablemente (afortunadamente en algunos casos), estas películas fueron canceladas o simplemente han tenido un desastrozo desempeño… Ok, tal vez también son propuestas algo ridículas.

Batgirl (2022)

WARNER BROS Los estudios quisieron más e hicieron la película de Batgirl… Para luego cancelarla.

Batgirl representa una narrativa de altas expectativas y decisiones empresariales motivadas por la codicia. Dada la escasez de películas de cómics protagonizadas por mujeres, su anuncio inicial generó gran anticipación.

Originalmente concebida como un proyecto de Joss Whedon, la película se transformó en un largometraje para HBO Max, con Christina Hodson como guionista y Adil El Arbi y Bilall Fallah como directores. Filmada en Glasgow a finales de 2021, cuenta con Leslie Grace como protagonista, JK Simmons como el comisionado Gordon, Brendan Fraser como el villano Luciérnaga y el regreso de Michael Keaton como Batman.

Sin embargo, tras la finalización de la fotografía principal en marzo de 2022, WarnerMedia se fusionó con Discovery, Inc. para formar Warner Bros. Discovery. Durante la postproducción, los ejecutivos optaron por estrenar la película en cines, solo para cambiar de rumbo antes del anuncio sorpresivo de agosto de 2022: Batgirl sería archivada.

Los medios de comunicación afirmaron que la película “simplemente no funcionaba” y entraba en conflicto con la visión general del estudio. Esto es lo que dijo WBD a través de un comunicado: “La decisión de no estrenar Batgirl refleja el cambio estratégico de nuestra dirección en relación con el universo DC y HBO Max. Leslie Grace es una actriz de increíble talento y esta decisión no es un reflejo de su actuación.”

Los Cuatro Fantásticos (1993)

Los Cuatro Fantásticos, creados por Stan Lee y Jack Kirby en los años 60, tuvieron un largo camino hacia la pantalla grande. Bernd Eichinger adquirió los derechos cinematográficos dos décadas después, pero su proyecto no despegó.

Antes de que la opción expirara, recurrió a Roger Corman para una adaptación de bajo presupuesto en 1993. La película, centrada en los orígenes del equipo y su enfrentamiento con el Doctor Doom, generó expectativas con tráilers y promociones. Sin embargo, su estreno programado para 1994 fue cancelado repentinamente.

La razón por la que Los Cuatro Fantásticos fue archivada sigue siendo un tema muy discutido. En su momento circularon rumores de que Eichinger nunca tuvo intención de estrenar la película, sino que simplemente rodó material para conservar los derechos de Los Cuatro Fantásticos. Como dijo el propio Stan Lee en 2005: “Se suponía que esa película nunca iba a mostrarse a nadie“.

Corman y Eichinger niegan esas acusaciones, y este último afirma que la cancelación se debió al ejecutivo de Marvel, Avi Arad. Con la esperanza de sacar adelante su propia adaptación de gran presupuesto, a Marvel le preocupaba que una versión de serie B arruinara sus posibilidades, por lo que Arad supuestamente compró la película y luego la enterró.

Las versiones pirateadas de esta versión de la película se propagaron rápidamente, y la película completa se puede encontrar en Internet si se hace la búsqueda correcta. Sin embargo, de este fracaso nació un documental entretenido: Doomed! The Untold Story of Roger Corman’s The Fantastic Four, que finalmente se lanzó en 2015.

Condorman (1981)

Walt Disney Pese a ser una película de Disney, no esperes ver a Condorman en Disney+.

Condorman llegó a los cines en 1981 y se puede descargar o comprar. Pero esta película de Disney no se puede encontrar en su plataforma de streaming, Disney+, y la verdad creemos saber por qué.

Antes de Condorman, el actor Michael Crawford era muy conocido en el Reino Unido gracias a la exitosa comedia Some Mothers Do ‘Ave ‘Em. Después, se convirtió en una estrella mundial al interpretar al personaje principal de El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber. Pero entre medias, Crawford hizo una apuesta por el estrellato cinematográfico en esta parodia de superhéroes de alto concepto.

Acá Crawford encarna a Woodrow “Woody” Wilkins, un creador de cómics cuyo héroe más reconocido es el audaz superhéroe Condorman. Sin embargo, Woody decide probar los inventos de su personaje en la vida real, incluso construyendo un traje volador. Este extravagante experimento lo lleva a involucrarse con la CIA bajo el alias de Condorman, donde se enfrenta a un villano del KGB llamado Krokov en una serie de situaciones bastante cómicas.

Es una comedia tonta que muchos niños de los 80 disfrutaron, sobre todo porque, aparte de Superman, el hambre por películas de superhéroes estaba en apogeo. Muchos que se suscriben a Disney+ tal vez se sientan con la nostalgia de ver esta peli, pero no la encontrarán. Sin embargo, el DVD se puede encontrar en portales como Amazon.

Aquellos que decidan verla nuevamente verán un problema. Durante una secuencia supuestamente cómica en Montecarlo, nuestro héroe se pone moreno para disfrazarse de jeque. Luego se lanza a un acento ofensivo mientras el personaje se apoya en una serie de estereotipos racistas.

Es algo desagradable que no tiene cabida en una película familiar con calificación U. Así que, aunque Condorman está disponible, es poco probable que vea la luz en Disney+… O que incluso tenga un remake.