Primer vistazo a Avatar: The Last Airbender: así lucen Zuko, Azula y otros personajes del live-action

La adaptación de Netflix de Avatar: The Last Airbender acaba de anunciarse con nuevas fotos del reparto. Esto proporciona a los fans el primer vistazo a muchos de los icónicos personajes de la Nación del Fuego, como Zuko, Azula, Iron y muchos más.

El gigante del streaming Netflix se ha propuesto adaptar algunas de las series de dibujos animados y anime más queridas a franquicias de acción real. El último éxito en recibir el tratamiento de acción real es el icónico anime One Piece.

La próxima gran tarea no es otra que el fenómeno de Nickelodeon Avatar: The Last Airbender.

Aunque el dibujo animado ya se adaptó a la gran pantalla en forma de película, es probable que los fans desearan que esa adaptación de acción real nunca hubiera existido como resultado de la mediocre dobladora y el cuestionable reparto. Sin embargo, una nueva serie de Netflix está demostrando ser mucho más prometedora en lo que respecta a esto último. Nuevas imágenes del reparto de la Nación del Fuego demuestran que esta serie de televisión será mucho más fiel a los diseños de los personajes de los dibujos animados.

Primer vistazo a los personajes del live-action de Avatar: The Last Airbender

En una nueva serie de imágenes, los fans han podido ver por primera vez al príncipe Zuko, la princesa Azula, el tío Iroh y, por supuesto, al malvado Señor del Fuego Ozai.

Zuko luce su característica coleta alta y una marca de quemadura en la cara en la adaptación de Avatar para Netflix. Mientras que los demás miembros de la familia tienen un aspecto similar al de sus homólogos de los dibujos animados. Azula luce incluso el mismo postizo que lleva en el pelo en la animación.

Algunos fans estaban preocupados por la serie de Netflix cuando los creadores originales de la franquicia decidieron separarse del proyecto. Pero estos diseños ya confirman que la serie será más fiel que el anterior tratamiento live-action que recibió allá por 2010.

En el momento de escribir estas líneas, Avatar: The Last Airbender de Netflix sigue sin tener una fecha de estreno concreta, pero este primer vistazo ilusiona a los fans.