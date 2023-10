Spider-Man 4: todo lo que sabemos – elenco, trama y más

Spider-Man 4 está en algún punto del proceso de producción – esto es lo que sabemos sobre la próxima película del MCU de Tom Holland hasta ahora, incluyendo cualquier ventana de lanzamiento e información sobre el tráiler, el reparto, la trama y más.

Holland debutó por primera vez en el MCU como el simpático trepamuros del vecindario en Capitán América: Guerra Civil, apareciendo después en Infinity War y Endgame, así como en su propia trilogía: Spider-Man: de regreso a casa, Spider-Man: lejos de casa y Sin camino a casa.

En esta última película formó equipo con los Spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield en una lucha contra villanos del pasado y líneas temporales, como Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, Sandman y Lagarto.

La película dio al Hombre Araña un borrón y cuenta nueva en el Universo Cinematográfico Marvel – así que, esto es lo que sabemos sobre Spider-Man 4 hasta ahora, desde su posible fecha de estreno, cualquier trailer, reparto, trama, y más.

¿Hay fecha de estreno para Spider-Man 4?

A fecha de octubre de 2023, Spider-Man 4 no tiene fecha de estreno confirmada.

Anteriormente se creía que la secuela podría estrenarse el 12 de julio de 2024, una fecha de estreno compartida por The Cosmic Circus, un reputado filtrador. Sony también tiene un proyecto de Marvel sin confirmar cuyo estreno está previsto para el 7 de junio de 2024, fecha que podría ocupar Spider-Man 4.

Esto la situaría entre Capitán América 4 y la película de los Thunderbolts, llegando las tres a los cines en el espacio de unos pocos meses.

Sin embargo, todo esto se produjo antes de la huelga de guionistas y actores, que probablemente hará que el proyecto se retrase al menos hasta 2025. La productora Amy Pascal declaró recientemente a Variety: “¿Vamos a hacer otra película? Por supuesto que sí.”

“Estamos en el proceso, pero la huelga de guionistas, nadie está trabajando durante esta. Todos estamos siendo partidarios y cuando se pongan de acuerdo, empezaremos“.

¿La veremos pronto?

Ahora que la huelga de la WGA ha terminado y la SAG-AFTRA ha iniciado una nueva ronda de conversaciones, las posibilidades de que Spider-Man 4 vuelva a ponerse en marcha parecen un poco más probables.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel – [esta no es] la última película de Spider-Man“, dijo anteriormente la productora de Sony Amy Pascal a Fandango.

“Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las tres siguientes. Esta no es la última de nuestras películas del MCU“.

En una entrevista con The New York Times, el jefe de Marvel Studios Kevin Feige también dijo: “Amy [Pascal] y yo, y Disney y Sony estamos hablando sobre [la próxima película]“.

“Sí, estamos empezando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia a continuación, lo cual sólo digo abiertamente porque no quiero que los fans pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después de ‘Lejos de Casa’. Eso no ocurrirá esta vez“.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Feige también dijo que Spider-Man 4 se estaba escribiendo.

Reparto de Spider-Man 4: ¿Quién participa?

Se espera que Tom Holland regrese como Peter Parker/Spider-Man en Spider-Man 4.

Tras la gira publicitaria de No Way Home, la participación de Holland no era segura. Aunque no se ha mostrado reacio a retomar el papel en una cuarta película, o incluso en una segunda trilogía, quería tomarse un descanso tras la presión de guardar los secretos de la película.

Según declaró a Entertainment Weekly: “Hemos tenido conversaciones sobre el futuro potencial de Spider-Man, pero de momento son conversaciones. No sabemos cómo será el futuro“.

También dijo a Fandom: “Ya sabes, hay un futuro para Spider-Man – si soy parte de él, no lo sé. Ha sido un viaje increíble hasta ahora, y si llega el momento de que cuelgue la capa y deje que la siguiente persona tome el relevo, lo haré con orgullo, sabiendo que he conseguido todo lo que quería en este mundo.“

Teniendo en cuenta cómo terminó Spider-Man: Sin regreso a casa, existe la posibilidad de que Zendaya y Jacob Batalon no vuelvan como MJ y Ned, pero se espera que ambos retomen sus papeles. A la pregunta de Deadline de si Tony Watts volverá como director y Holland y Zendaya regresarán, el presidente de Sony Tom Rothman dijo: “Todo ese grupo, esperamos“.

En cuanto a Tobey Maguire y Andrew Garfield, no esperes que aparezcan en el reparto de Spider-Man 4. Ambos han dicho que están abiertos a la idea si el guión fuera lo suficientemente bueno, pero No Way Home les devolvió a sus propios universos, por lo que sería un poco extraño que volvieran a aparecer.

Rumores recientes han indicado que habrá múltiples villanos en Spider-Man 4, con la posibilidad de que Thomas Haden Church regrese como Sandman.

Argumento de Spider-Man 4: ¿De qué va?

Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes: no hay ningún detalle oficial sobre la trama de Spider-Man 4, pero los rumores la han unido a Daredevil: Born Again, así como a la posible introducción de Venom en el MCU.

Al final de No Way Home, Doctor Strange reparó la grieta en el multiverso antes de que una avalancha de villanos de otros universos se precipitara en el MCU. Sólo había una pega: ahora todo el mundo olvida quién es Peter Parker, borrando su amistad con Ned y su relación con MJ.

Marvel Studios

Las últimas escenas con Peter lo ven pasar al tipo de vida que ya hemos visto en las películas de Spider-Man: vivir en un pequeño y barato apartamento de Nueva York y balancearse por la ciudad.

Kevin Feige confirmó que El Hombre Araña encabezará a los “héroes callejeros” del MCU en el futuro junto a otro personaje importante: Matt Murdock, alias Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

Cosmic Circus informó de que Spider-Man 4 “en realidad puede manejar las secuelas de Daredevil: Born Again“, insinuando además que Cox protagonizará la película.

Vincent D’Onofrio, que regresó como Kingpin en Ojo de Halcón y volverá en Eco y Daredevil Born Again, quiere ver una pelea entre Wilson Fisk y Spider-Man. En su aparición en The Sarah O’Connell Show, el actor dijo: “Creo que sería muy, muy divertido. Lo quiero tanto como todo el mundo, así que ya veremos“.

¿Veremos aVenom en la próxima película?

¿Y Venom? La versión de Tom Hardy del antihéroe entró brevemente en el MCU a través de un percance multiversal en Venom: Let There Be Carnage. Sin embargo, fue devuelto a su propio mundo en No Way Home, pero no sin dejar un trozo del simbionte.

Aunque no se espera que Spider-Man 4 se centre directamente en el traje negro -que aparece en la primera entrega de Secret Wars, lo que sugiere que lo veremos en la próxima película-, podemos esperar verlo en algún momento.

Y luego está Miles Morales, el héroe de las películas de Spider-Verse, que aún no ha aparecido en el MCU. Según Culture Spider, Marvel quiere que “Miles sea el compañero de piso de Peter“, en lugar de la tradicional tutoría vista en la película de animación y en los juegos.

Tráiler de Spider-Man 4: ¿Hay tráiler?

No, no hay tráiler de Spider-Man 4 al momento de escribir estas líneas. Sin embargo, si quieres revivir el final de No Way Home, puedes verlo a continuación:

Y esto es todo lo que sabemos sobre Spider-Man 4 hasta los momentos. Cualquier nueva información te la dejaremos saber en cuanto se sepa.