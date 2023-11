¿Qué tan verífica es Napoleón? Línea temporal explicada

Con la gira de prensa en pleno apogeo, el director de Napoleón, Ridley Scott, recibió críticas por posibles inexactitudes en su nueva epopeya histórica. Pero, ¿hasta qué punto es históricamente exacta la película? ¿Cómo es la línea temporal de Napoleón?

Aunque la película en sí acaba de estrenarse, la gira de prensa de Ridley Scott para Napoleón ya ha hablado por sí sola.

Además de llamar la atención de los críticos por no gustarles la película, Scott también ha regañado a los fans por criticar las posibles inexactitudes históricas que se fabrican a lo largo de la película.

Pero, ¿quién está en el lado correcto de la historia? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la veracidad de Napoleón.

Línea Temporal de Napoleón explicada

El Napoleón de Ridley Scott no parece ser tan fiel a la historia, tanto en las grandes escenas como en los pequeños detalles.

Es importante señalar que, aunque la línea temporal de la película Napoleón comienza con la Revolución Francesa en 1793 y termina con la muerte de Napoleón en 1821, faltan trozos notables de su cronología sin demasiada explicación.

La versión ficticia de Joaquin Phoenix del emperador francés afirma en primer lugar que procede de la nada. Pero varios expertos han demostrado que su familia descendía en realidad de la nobleza italiana.

Su segunda afirmación más frecuente es que “lo conquistó todo”, lo que, por supuesto, tampoco es exactamente cierto.

Muchas de las escenas de Scott muestran a Napoleón dirigiendo cargas en la batalla, estando presente en el campo de batalla mientras toma las decisiones más importantes.

Sin embargo, los informes históricos demuestran que rara vez fue así, ya que Napoleón nunca llegó a liderar una carga dramática. El resto de su estrategia bélica, como su ataque durante la batalla de Waterloo, es fiel a la realidad. Como destaca la película, 3 millones de soldados murieron bajo la dirección de Napoleón.

El historiador televisivo Dan Snow ha sido uno de los rostros más conocidos que ha denunciado las inexactitudes históricas de Napoleón, abordando la “liberación” de Egipto por Bonaparte que se ve por primera vez en el tráiler.

“Estamos viendo este cañón de 12 libras disparando a máxima elevación. ¿Puede alcanzar la cima de las pirámides desde donde están? Lo dudo mucho“, comentó durante un vídeo de TikTok que ya se ha hecho viral.

“Y además Napoleón no disparó contra las Pirámides, y la Batalla de las Pirámides, así llamada, no se libró en la base de las Pirámides.”

Inexactitudes más allá de Napoleón

Merece la pena señalar que al Napoleón de Ridley Scott a menudo le gusta adornar los mitos en aras de un buen drama – esto es particularmente evidente en la escena en la que Bonaparte arrincona al ejército ruso en un lago helado, que tiene pruebas de apoyo históricamente imprecisas.

No sólo se ve mucho en la propia historia de Napoleón, sino que también se extiende a detalles más pequeños salpicados a lo largo de la película.

La película comienza con la ejecución de María Antonieta en plena Revolución Francesa, en 1793. En la película, la ex reina lleva el pelo alborotado y encrespado y luce un vestido negro. Los relatos históricos de la ejecución de Antonieta sugieren que en realidad llevaba el pelo muy corto antes de su muerte, y que probablemente llevaba un vestido blanco acorde con su condición de viuda.

El mayor problema es que, al parecer, Napoleón no asistió a la ejecución de Antonieta. Aunque en la versión de Phoenix se le ve presenciando el espectáculo desde la barrera, el verdadero Bonaparte participaba al mismo tiempo en el asedio de Tolón.

Durante una reciente entrevista en BBC Radio 4, la historiadora Dra. Estelle Paranque sugirió que Antonieta tampoco habría sido tan desafiante como sugería Scott.

“Me molestó un poco porque la hizo un poco intrépida y peleona, y en ese momento honestamente no lo era“, declaró Paranque. “Intentó mantener la dignidad al final, pero no creo que hubiera sido tan atrevida. Y, obviamente, Napoleón no estaba allí.”

¿Qué críticas recibió Ridley Scott por Napoleón?

Como era de esperar, la crítica y los historiadores no se han mostrado muy entusiasmados con las inexactitudes históricas de Napoleón.

En un perfil del New Yorker, Ridley Scott devolvió el golpe a los críticos diciendo: “Se han escrito 400 libros sobre él. Puede que el primero fuera el más preciso, el siguiente ya está haciendo una versión del autor. Para cuando llegas al libro 399, adivina qué, hay mucha especulación.”

Más tarde, Scott reafirmó su afirmación: “¿Cómo lo sabes? ¿Estuviste allí?” a los críticos mientras hablaba con France Inter Radio.

Desde entonces, los historiadores han ampliado sus preocupaciones tras la respuesta de Scott, y Guy Walters ha añadido: “Ridley Scott ha recurrido a la excusa más deshonrada y lamentable para equivocarse con la historia en su película sobre Napoleón. Decirle a la gente ‘no puedes saberlo porque no estuviste allí‘ niega toda la búsqueda del conocimiento histórico, y básicamente te da un pase para inventártelo todo.”