Reparto de Loki Temporada 2: todos los personajes y actores

Antes de que Loki Temporada 2 llegue a Disney+, aquí tienes una guía con todos los personajes y actores del reparto de esta aventura de viajes en el tiempo.

En 2021, los fans de Marvel quedaron boquiabiertos gracias al estreno de Loki, una serie centrada en el Dios de las Mentiras.

Tras la famosa Batalla de Nueva York en Los Vengadores, la primera temporada de Loki siguió al dios nórdico en una aventura en el tiempo.

Con Temporada 2 de Loki a la vuelta de la esquina, aquí tienes una guía con su reparto, con todos los actores y personajes que debes conocer.

Loki Temporada 2: reparto y personajes

La sinopsis oficial dice: “La segunda temporada de Loki se reanuda tras el impactante final de la primera. Loki se ve inmerso en una batalla por el alma de la Autoridad de Variación Temporal.”

“Junto a Mobius, Cazadora B-15, y un equipo de personajes nuevos y que regresan, Loki navega por un multiverso en constante expansión y cada vez más peligroso en busca de Sylvie, el Juez Renslayer, Miss Minutes y la verdad sobre lo que significa poseer libre albedrío y un propósito glorioso.”

Loki: Tom Hiddleston

Tom Hiddleston interpreta a Loki, el hermano adoptivo de Thor y Dios de las Mentiras, basado en la deidad nórdica de mismo nombre. Es una “variante temporal” del Loki que creó una nueva línea temporal en Los Vengadores: Endgame (2019), comenzando en 2012.

Está deslizándose en el tiempo, siendo arrastrado entre el pasado y el presente. Hiddleston ha dicho que la Temporada 2 ve a Loki “entendiéndose a sí mismo” al haber encontrado esta nueva familia en la Autoridad de Variación Temporal (TVA por sus siglas en inglés) y su “nueva capacidad para hacer conexiones.”

Hiddleston es principalmente conocido por interpretar al personaje de Loki, ya que lo ha hecho desde Thor en 2011. Pero también ha aparecido en otras películas como La Cumbre Escarlata y Hank Williams, Una Voz a la Deriva.

Mobius M. Mobius: Owen Wilson

Owen Wilson interpreta a Mobius M. Mobius, un agente de la TVA y aliado de Loki que no le recuerda al comienzo de la Temporada 2 a pesar de haber participado juntos en una misión para salvar al mundo.

Wilson es un actor de cine condecorado que ha aparecido en películas como De boda en boda, Una Pareja de Tres y Noche en el Museo.

Sylvie: Sophia Di Martino

Sophia Di Martino interpreta a Sylvie, una variante de Loki que mató a Aquel Que Permanece y rompió la línea temporal para crear el multiverso. En la Temporada 2, Sylvie trabajaba como cajera de un McDonald’s en 1982.

Di Martino es conocida por sus papeles de Polly Emmerson y Shauna Milsom en la serie de televisión Casutalty, pero ha aparecido en otras obras como Flowers y Testigo mudo.

Ravonna Renslayer: Gugu Mbatha-Raw

Gugu Mbatha-Raw interpreta a Ravonna Renslayer, una jueza de la TVA que supervisa el caso de Loki y que no se detendrá ante nada para derrotar a Loki y Sylvie.

Mbatha-Raw es conocida por sus papeles de Kelly en Black Mirror y Hannah Shoenfeld en The Morning Show.

Cazadora B-15: Wunmi Mosaku

Wunmi Mosaku interpreta a la Cazadora B-15, una cazadora de alto rango de la TVA que no recuerda a Loki y trabaja con Mobius.

Mosaku ha aparecido en muchas series populares como Black Mirror, The End of the F***ing World y Lovecraft Country.

Miss Minutes: Tara Strong

Tara Strong interpreta a Miss Minutes, un reloj antropomórfico animado mascota de la TVA que tiene ocultas y siniestras intenciones.

Strong es una actriz de doblaje muy experimentada, ya que ha puesto voz a personajes de series de animación emblemáticas como Rugrats, Las Chicas Superpoderosas, Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom.

Victor Timely: Jonathan Majors

Jonathan Majors interpreta a Victor Timely, una variante de Kang el Conquistador que es un industrial e inventor a principios del siglo XX que presenta tecnología futurista. Fue presentado por primera vez al final de Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

Marvel Studios se mostró entusiasmado por seguir explorando a Kang y sus variantes en la próxima temporada, y el productor ejecutivo Kevin Wright señaló que su inclusión e integración serían “una gran parte” de la temporada.

Ouroboros “OB”: Ke Huy Quan

Ke Huy Quan interpreta a Ouroboros “OB”, un agente de la TVA que trabaja en su departamento de reparaciones y avances. Descrito como el “reparador estrafalario”, Wright explica que cada pieza tecnológica de la TVA fue diseñada por OB o él sabe cómo arreglarla y mantenerla operativa.

Quan es conocido por sus papeles de Taponcito Rapaz en Indiana Jones y el Templo Maldito, Richard “Data” Wang en Los Goonies y Waymond Wang en Todo a la vez en todas partes.