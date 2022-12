Serie de God of War de Amazon: argumento, casting, rumores y más

God of War llegará en forma de serie de televisión a través de Amazon. Y esto es todo lo que tienes que saber sobre la serie como el reparto, el equipo, la historia, la ambientación y mucho más.

Desde su salida en PlayStation 2 God of War fue todo un éxito dentro de la industria del videojuego. Tras el primer juego vinieron diversas secuelas que siguieron con el mismo éxito, incluidas las versiones de 2018 y 2022. La primera consiguió el GOTY del año ante juegos como Red Dead Redemption 2, mientras que la segunda no pudo imponerse a Elden Ring.

El artículo continúa después del anuncio.

Siguiendo la notoriedad de la saga, Amazon ha confirmado que nos traerá a Kratos a nuestros televisores.

Aunque la serie aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, hemos recopilado toda la información que hemos podido encontrar sobre la próxima adaptación de God of War para Amazon.

Casting de la serie de God of War

De momento, aún no se ha elegido a ninguno de los actores para interpretar a los personajes de la serie de God of War. Sin embargo, esto no ha impedido a la comunidad publicar en Internet quiénes quieren que sean los protagonistas. Christopher Judge, el responsable de la voz y la captura de movimientos de Kratos, ha expresado su interés por el papel.

El artículo continúa después del anuncio.

Al mando estará Rafe Judkins (La Rueda del Tiempo) como showrunner junto a Mark Fergus y Hawk Ostby (Iron Man e Hijos de los Hombres). Además de ellos tres, Cory Barlog, director creativo de Santa Monica Studios estará también a cargo.

Argumento y ambientación para la serie de God of War

La saga original comienza en la mitología griega, aunque en los últimos dos juegos hemos experimentado la mitología nórdica al tener que luchar contra Odín y Thor.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Según los primeros informes, la serie seguirá la trama de los juegos más reciente.

“La serie sigue a Kratos, el Dios de la Guerra, que, tras exiliarse de su pasado sangriento en la antigua Grecia, cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard. Cuando su esposa muere, Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo, del que está separado, para esparcir sus cenizas desde la cima más alta, el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y obligará a Kratos a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo”.

El artículo continúa después del anuncio.

Al mismo tiempo, la serie promete ser una adaptación fiel del material original. En una entrevista con Collider, Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon Studios, habló sobre God of War y lo que los fans pueden esperar de la adaptación.

“En el centro de todo está esta historia de padre e hijo, y familia, situada en este gigantesco paisaje épico. Así que lo que Rafe [Judkins] (showrunner) y Mark [Fergus] y Hawk [Ostby] (guionistas) han ideado para la primera temporada, y para la serie, creo que es a la vez increíblemente fiel al material original, y también convincente por sí mismo. Si nunca has jugado al juego, te enamorarás de la serie y te sentirás invitado a participar. Así que creemos que va a ser enorme“.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cuándo se estrenará la serie?

Debido a que la serie se ha anunciado hace poco, es probable que tengamos que esperar mínimo hasta 2024 para ver God of War en Amazon.

No obstante, iremos actualizando esta noticia a medida que tengamos nueva información al respecto.