Solo Leveling Episodio 10: ¿cuándo sale el próximo episodio?

Solo Leveling se ha convertido rápidamente en uno de los animes mejor valorados por los fans, y es normal que te preguntes cuándo sale el próximo episodio.

Este 2024 nos trajo el esperadísimo estreno del anime de Solo Leveling. Tras su éxito en Webtoon, este manhwa está triunfando también en Crunchyroll, aunque el episodio 7.5 se ganó la ira de los fans y un récord de los malos.

Siguiendo los planes de número de episodios de Solo Leveling, aún se deben estrenar algunos antes de que termine la primera temporada.

El próximo episodio que debe estrenarse es el 10, y aquí te contamos todo lo que sabemos sobre su lanzamiento.

¿Cuándo sale el próximo episodio de Solo Leveling? Estreno del Episodio 10

Crunchyroll

El episodio 10 de Solo Leveling ya está disponible para ver en Crunchyroll. Se estrenó el pasado 16 de marzo, primero en Japón.

¿Qué pasó en el episodio anterior?

Por si acaso, si no has visto el episodio 9, no sigas leyendo que hay SPOILERS.

Según el sitio web oficial del anime, la sinopsis del episodio 10 reza así: “Tras la batalla con Kang Taeshik, Sung Jin-Woo vuelve a sobrevivir a la tragedia y Woo Jin-Chul le avisa de que Hwang Dongsoo, un cazador de clase S, puede estar apuntando a Jin-Woo.

“Jin-Woo forma equipo con Yoo Jin-Ho para conquistar la mazmorra de clase C y subir de nivel. Mientras conquistan mazmorra tras mazmorra con su variopinto grupo, alguien de un gran gremio ha empezado a prestarles atención”.

Jin-Chul advierte a Jin-Woo contra el cazador de rango S, Hwang Dongsoo, que le persigue. Incluso sugiere a Jin-Woo que escape a otro país con sus seres queridos. Mientras tanto, Joo-Hee decide retirarse tras ser incapaz de superar el trauma del calabozo doble.

Se retira como cazadora y se despide de Jin-Woo. Después, Jin-Woo se une a Jin-Ho en una misión para conquistar una mazmorra de rango C. Jin-Ho ha contratado a varios miembros, pero sólo están a la espera y no se les permite entrar en la mazmorra con ellos.

Son cazadores de rango E o están heridos, así que ninguno de ellos está cualificado para luchar en primer lugar. Jin-Woo luchará solo contra los monstruos, mientras que Jin-Ho le acompañará.

