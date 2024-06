One Piece: ¿cuál episodio del anime mostrará la pelea de Shanks vs Eustass Kidd?

El anime de One Piece está a punto de adaptar la esperada pelea de Shanks vs Kid, pero ¿en qué episodio tendrá lugar la batalla?

El Arco de Egghead en One Piece es uno de los más sorprendentes del anime. El Nuevo Mundo está en caos, con varias figuras influyentes perdiendo sus títulos o siendo derrotadas en batallas. Eustass Kid es un ejemplo de ello. Se hizo famoso antes del Arco del Archipiélago Sabaody y se convirtió en uno de los Piratas de la Peor Generación.

Su reputación se disparó después de la Saga del País de Wano, donde jugó un papel importante en la caída de dos Yonkos. Junto a Luffy y Law, Kid obtuvo una recompensa de tres mil millones de berries. Los piratas se separaron después de la batalla en Wano.

Kid se dirige a Elbaf, donde encuentra a Shanks y lo desafía de nuevo. Shanks tiene estrechos lazos con los gigantes de Elbaf, y también vemos a Dory y Brogy después de mucho tiempo, ayudando a los Piratas del Pelirrojo.

¿Qué episodio del anime de One Piece mostrará la batalla de Shanks vs Kid?

Si todo sigue su ritmo como va, el episodio 1110 de One Piece será el que mostrará la pelea de Shanks vs Eustass Kidd.

La semana pasada se emitió el Episodio 1106 del anime, que cubre el Capítulo 1075 del manga. El Episodio 1107 mostrará a los Piratas del Pelirrojo y a los Piratas de Kid preparándose para la batalla. Shanks está a punto de dejar Elbaf, pero los Piratas de Kid lo desafían primero.

Shanks decide luchar contra Kid para evitar que Elbaf se convierta en una zona de guerra. Antes del combate, Shanks le da a Kid la opción de entregar sus poneglyphs o enfrentarse a él, pero Kid no se deja intimidar por amenazas.

Después de estos eventos en el Episodio 1107, el anime de One Piece volverá a centrarse en los Sombrero de Paja. La pelea completa probablemente se muestre en el Episodio 1110, que adaptará el Capítulo 1079. La pelea será breve y claramente unilateral, ya que los Piratas del Pelirrojo y los Gigantes destruirán a los Piratas de Kid.

¿Qué pasa en la pelea?

MANGA PLUS Laesperada pelea de Shanks vs Kid podría aparecer en el episodio 1110 de One Piece.

Antes del enfrentamiento, Shanks estudia las habilidades de Eustass Kid, pero este último sorprende con un ataque repentino. Sin embargo, Kid toma la iniciativa y planea eliminar a todos en apenas diez segundos. Utilizando su Haki de Observación, Shanks percibe el inminente daño devastador que el ataque de Kid causará a su nave y a su tripulación.

Ante esta situación, el Yonko no duda en emplear de inmediato la técnica ‘Salida Divina’ de Roger contra Eustass Kid. Este poderoso ataque derrota instantáneamente a Kid y también a Killer, quien intenta proteger a su capitán. Dory y Brogy luego dan el golpe final al resto de la tripulación.

One Piece: ¿Los Piratas de Kid siguen vivos?

Lo cierto es que el estado de ls Piratas de Kid es deconocido.

Kid y Killer son gravemente heridos por el ataque de Shanks, lo que lleva a que su tripulación se rinda. Incluso entregan las réplicas de los tres Poneglyphs que llevaban consigo. A pesar de esto, Dory y Brogy no vacilan en poner fin a la situación.

La intrusión de los Piratas de Kid en su territorio, con armas en mano, no es bien recibida por Dory y Brogy. Como consecuencia, la tripulación es derrotada y todos caen al océano. Su paradero sigue siendo desconocido hasta la fecha, ya que Oda aún no ha proporcionado información sobre todo esto desde la publicación del Capítulo 1079 de One Piece en marzo de 2023.

Y esto es lo que sabemos al respecto.